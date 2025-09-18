Στη φυλακή θα οδηγηθούν οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες στη Χίο για παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι λιμενικές αρχές είχαν περάσει χειροπέδες σε έναν 72χρονο και έναν 62χρονο Τούρκο καθώς εντόπισαν σε χιλιάδες συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά.

Ειδικότερα, σε σκάφος με τουρκική σημαία είχαν βρεθεί περισσότερες από 4.000 συσκευές, ενώ σε φορτηγό βαν που χρησιμοποιούσαν είχαν εντοπιστεί ακόμη 8.500 κινητά τηλέφωνα. Το σύνολο της αξίας των κινητών που εντοπίστηκαν υπολογίζεται σε 700.000 ευρώ.

Συμφωνία ανακρίτριας – εισαγγελέα

Οι δύο Τούρκοι προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, ο 62χρονος επιχείρησε να «πάρει πάνω του» την υπόθεση, τονίζοντας ότι ο 72χρονος δεν γνώριζε τίποτα για τα κινητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι τα είχε ο ίδιος προμηθευτεί για να τα μεταφέρει στην Τουρκία.

Πλέον, οι Αρχές θα ζητήσουν επανατιμολόγηση των κινητών τηλεφώνων, για να καθοριστεί η συνολική τους αξία και να υπολογιστούν οι δασμοί που δεν αποδόθηκαν στο κράτος. Σε περίπτωση που το ποσό των δασμών υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ η πράξη αναβαθμίζεται σε κακουργηματικού χαρακτήρα.