Ποινική δίωξη σε ιερέα για την φωτιά στο Μαρκόπουλο – Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος ιερέα ο οποίος συνελήφθη για εμπρησμό σε δασική έκταση στην περιοχή του Μαρκόπουλου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο ιερέας εντοπίστηκε από κάμερα ασφαλείας σε χώρο δίπλα σε βίλα με πισίνα να βάζει φωτιά και χθες συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
Παράλληλα του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.
