Βραζιλία: Η στιγμή που ακροβάτισσα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της πέφτει στο κενό
Υπεύθυνος του τσίρκου στη Βραζιλία στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης επέρριψε τις ευθύνες στην ίδια για την πτώση και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού
Θεατές τσίρκου στη Βραζιλία κατέγραψαν τη σοκαριστική στιγμή που η ακροβάτισσα Αλιάν Ντίας έπεσε στο κενό ενώ εκτελούσε το νούμερό της στο οποίο κρεμόταν στον αέρα μόνο από τα μαλλιά της.
Στο βίντεο φαίνεται ξαφνικά να χαλαρώνει η πρόσδεση της Ντίας με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με θόρυβο σε παράσταση το περασμένο Σάββατο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Άμεσα διασώστες έβαλαν σε φορείο την Αλιάν Ντίας και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο.
Υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτισσα επέρριψε τις ευθύνες για την πτώση στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.
«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμο του σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ««περιμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες».
