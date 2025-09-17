newspaper
Βραζιλία: Η στιγμή που ακροβάτισσα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της πέφτει στο κενό
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:51

Βραζιλία: Η στιγμή που ακροβάτισσα που χόρευε κρεμασμένη από τα μαλλιά της πέφτει στο κενό

Υπεύθυνος του τσίρκου στη Βραζιλία στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτης επέρριψε τις ευθύνες στην ίδια για την πτώση και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Θεατές τσίρκου στη Βραζιλία κατέγραψαν τη σοκαριστική στιγμή που η ακροβάτισσα Αλιάν Ντίας έπεσε στο κενό ενώ εκτελούσε το νούμερό της στο οποίο κρεμόταν στον αέρα μόνο από τα μαλλιά της.

Στο βίντεο φαίνεται ξαφνικά να χαλαρώνει η πρόσδεση της Ντίας με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με θόρυβο σε παράσταση το περασμένο Σάββατο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Άμεσα διασώστες έβαλαν σε φορείο την Αλιάν Ντίας και τη μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Υπεύθυνος του τσίρκου Circo Robatiny στο οποίο εργαζόταν η ακροβάτισσα επέρριψε τις ευθύνες για την πτώση στην Ντίας και όχι σε βλάβη του εξοπλισμού.

«Σε αυτό το νούμερο, κρέμεται από τα μαλλιά της από ένα ατσάλινο καλώδιο, και η ίδια η καλλιτέχνιδα είναι υπεύθυνη για το δέσιμο του σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δήλωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ««περιμένουμε την επιστροφή της και την πλήρη ανάρρωσή της για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες».

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Stream
Περού: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου
Κόσμος 17.09.25

Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια προς το Μάτσου Πίτσου, στο Περού, ανεστάλησαν τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές είχαν αποκλείσει τις σιδηροτροχιές - Από την περιοχή απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες

Σύνταξη
Τραμπ: Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ – Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν
Μία ομοιότητα 17.09.25

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ - Το CNN κάνει τη σύγκριση με τον Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται τη Βρετανία, όπως είχε κάνει και ο Ρόναλντ Ρίγκαν το 1982 - Το CNN γράφει για τα επικίνδυνα σενάρια που προκύπτουν από τη στάση του απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»
Λεπτές ισορροπίες 17.09.25

Από την «ειδική σχέση», μέχρι τον Τζέφρι Έπσταϊν – Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία ως «ναρκοπέδιο»

Το Λονδίνο ποντάρει σε περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, όμως η ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι στρωμένη με «αγκάθια» και προκλήσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Νίγηρας: Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν σε επιθέσεις ενόπλων
Νίγηρας 17.09.25

«22 αθώοι άνθρωποι δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο»

Μακελειό με τουλάχιστον 22 νεκρούς σημειώθηκε στον Νίγηρα, το δυτικό τμήμα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων
Αποκλεισμοί δρόμων 17.09.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε στον Ισημερινό καθώς η κατάργηση της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης έβγαλε στον δρόμο τους πολίτες, οι οποίοι απέκλεισαν οδικούς άξονες.

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Βραζιλία 17.09.25

Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο

Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».

Σύνταξη
Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του
Αγωνίες προέδρων 16.09.25

Κανείς δεν πληρώνει τον Μπάιντεν για να μιλήσει – Φοβούνται τον Τραμπ και την χαμηλή δημοτικότητά του

Ο Μπάιντεν δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί την προεδρία του, όπως άλλοι ομόλογοί του. Εταιρείες και πανεπιστήμια δεν πληρώνουν για ομιλίες του. Λόγω της αντιδημοτικότητάς του και για τον φόβο του Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
Κόσμος 16.09.25

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο

Ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, το 19ο πακέτο κυρώσεων, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπόσχεται γρήγορη απεμπλοκή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Πολωνία: Κόντρα Προέδρου – Πρωθυπουργού για τα ρωσικά drones – «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια»
Κόσμος 16.09.25

Πολωνία: «Δεν θα κρύβετε την αλήθεια» - Άγρια κόντρα του προέδρου με τον πρωθυπουργό για τα ρωσικά drone

Κατά τη διάρκεια αναχαίτισης των «ρωσικών» drone, πύραυλος από F-16 έπεσε σε σπίτι στην Πολωνία. Οι αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία, μέχρι που πολωνική εφημερίδα δημοσίευσε τι πραγματικά συνέβη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Μια νέα διαφορετική Χρυσή Μπάλα;

Σε μία εβδομάδα, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα χτυπά στο Παρίσι. Στο ιστορικό Théâtre du Châtelet, λίγα βήματα από τη Νοτρ Νταμ, θα πραγματοποιηθεί η λαμπερή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας από το France Football — και η αίσθηση που επικρατεί είναι πως φέτος όλα είναι ανοιχτά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»
Ελλάδα 17.09.25

Αιχμηρή απάντηση Ψαρόπουλου στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – «Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι θέσφατο»

«Εάν τα μέλη σας, που σπεύσατε να στηρίξετε, δεν επιδεικνύουν στη διερεύνηση μίας εθνικής τραγωδίας εμπράκτως τον σεβασμό που αρμόζει, απαιτείτε από εμάς τον σεβασμό;» σημείωσε ο πατέρας της Μάρθης.

Σύνταξη
Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα – Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο
Μεγάλη κινητοποίηση 17.09.25

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία - Οικογένεια κινδύνεψε, 6 άνθρωποι στο νοσοκομείο

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μακροπούλου στη Λαμία, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους - Η γυναίκα φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα

Σύνταξη
ΗΠΑ – Τσάρλι Κερκ: Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του υπ. Δικαιοσύνης
Κατέρριπτε το αφήγημα Τραμπ 17.09.25

Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης

Το έγγραφο αυτό, υπογράμμιζε ότι «εξτρεμιστές της ακροδεξιάς έχουν διαπράξει πολύ περισσότερες δολοφονίες με ιδεολογικά κίνητρα απ’ ό,τι εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς και ισλαμιστές εξτρεμιστές»

Σύνταξη
Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία
Διεθνής Οικονομία 17.09.25

Σκληρή μάχη για την κυριαρχία στην κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία

Μεταξύ 2021 και 2024, ο αριθμός των αυτοκινήτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό τετραπλασιάστηκε, με την Κίνα να ξεπερνά την Ιαπωνία. Η μάχη για την αυτοκινητοβιομηχανία εξελίσσεται στην Ασία

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025
Έξυπνοι μετρητές 17.09.25

Έκρηξη 67% στις ρευματοκλοπές το 8μηνο του 2025

Οι έλεγχοι για τις ρευματοκλοπές συνεχίζονται εντατικά αλλά η μετάβαση στους έξυπνους μετρητές θεωρείται το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη μείωση των απωλειών ενέργειας

Δήμητρα Σκούφου
Ιδιόγραφη διαθήκη: Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρη – Πότε μπορεί να ακυρωθεί
Όροι και προϋποθέσεις 17.09.25

Τα 6 «κλειδιά» για να είναι έγκυρες οι ιδιόγραφες διαθήκες - Πότε μπορεί να ακυρωθούν

Τι πρέπει να προσέξει όποιος συντάσσει χειρόγραφη διαθήκη για τη διάθεση της περιουσίας του και την προστασία των κληρονόμων - Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»
Eμπόριο χωρίς χρήμα 17.09.25

Η Ρωσία επιστρέφει στο «αλισβερίσι»

Οι κυρώσεις και οι φόβοι τραπεζών σπρώχνουν τη Μόσχα σε ανταλλακτικές συμφωνίες με κίνδυνο επανάληψης του χάους των ‘90s

Γεώργιος Μαζιάς
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

