Μια τρομακτική στιγμή εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών σε παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία.

H 19χρονη Νταϊάνα Ροντρίγκεζ επιχειρούσε να κάνει σπαγκάτο σε τεντωμένο σχοινί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό από ύψος 9 μέτρων.

#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2025

Παρά το σχετικά μεγάλο ύψος της πτώσης, η 19χρονη είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό εκτός από κάποιες μελανιές στο κορμί της ενώ το ίδιο ανακοίνωσε και ο διευθυντής του τσίρκου.

Το τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε σε παράσταση του τσίρκο Gasca Brothers στην πόλη Κάλι.