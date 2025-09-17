Ο πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος νοσηλεύτηκε το απόγευμα της Τρίτης μετά από χαμηλή αρτηριακή πίεση και εμετό, παρουσίασε «μερική βελτίωση» στην κατάστασή του μετά από ενυδάτωση και θα αξιολογηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πριν από την πιθανή έξοδο του από το νοσοκομείο, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο που εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης, όπως αναφέρει η O dia.

Ο πρώην πρόεδρος πέρασε τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο DF Star και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το απόγευμα. Ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου.

«Έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου αφυδατωμένος, με αυξημένο καρδιακό ρυθμό και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Διεξήχθησαν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις για διαγνωστική διερεύνηση», αναφέρει η ιατρική έκθεση που κοινοποίησε η οικογένεια. «Οι εξετάσεις αποκάλυψαν επίμονη αναιμία και αλλοιωμένη νεφρική λειτουργία, με αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης», σημειώνει.

Ο Μπολσονάρο υποβλήθηκε επίσης σε μαγνητική τομογραφία του κρανίου για να «διασαφηνιστεί μια περίπτωση επαναλαμβανόμενης ζάλης», η οποία δεν έδειξε οξείες αλλαγές. «Υπήρξε μερική βελτίωση μετά την ενυδάτωση και τη φαρμακευτική αγωγή. Θα επανεκτιμηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθοριστεί η ανάγκη νοσηλείας», καταλήγει η έκθεση.

Ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου

Από τις 4 Αυγούστου, ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με εντολή του δικαστή Αλεχάντρε ντε Μοράες του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου (STF). Το προληπτικό μέτρο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ομοσπονδιακό βουλευτή Εδουάρδο Μπολσονάρο, γιο του πρώην προέδρου και τον ίδιο τον Μπολσονάρο.

Ερευνώνται για συνεργασία με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την προώθηση αντιποίνων κατά της βραζιλιάνικης κυβέρνησης και των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης βίζων και της εφαρμογής του νόμου Magnitsky.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Μπολσονάρο και επτά άλλους κατηγορούμενους στην ποινική υπόθεση που σχετίζεται με το σχέδιο πραξικοπήματος για τα εγκλήματα της ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου, του πραξικοπήματος, της βίαιης πρόκλησης ζημιών και της σοβαρής απειλής και υποβάθμισης της καταχωρημένης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Την περασμένη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ο Μπολσονάρο είχε ήδη επισκεφθεί το ίδιο νοσοκομείο για χειρουργική αφαίρεση δερματικών βλαβών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τότε έδειξαν αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου. Μια τομογραφία θώρακα αποκάλυψε υπολειμματικές εικόνες συμβατές με πνευμονία από βρογχοαναρρόφηση. Βραζιλιάνικα μέσα κάνουν λόγο για υποψία καρκίνου του δέρματος (άλλα μέσα το θεωρούν βέβαιο).