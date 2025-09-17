newspaper
17.09.2025 | 20:17
Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Βραζιλία: Ξανά στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του – Τι έχει
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:03

Βραζιλία: Ξανά στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του – Τι έχει

Ο ένας γιος του Μπολσονάρου κάνει λόγο για προβλήματα που οφείλονται στο άγχος, ενώ ο αδερφός του αποκάλυψε πως διερευνάται το ενδεχόμενο καρκίνου του δέρματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Spotlight

Ο πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος νοσηλεύτηκε το απόγευμα της Τρίτης μετά από χαμηλή αρτηριακή πίεση και εμετό, παρουσίασε «μερική βελτίωση» στην κατάστασή του μετά από ενυδάτωση και θα αξιολογηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας πριν από την πιθανή έξοδο του από το νοσοκομείο, σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο που εκδόθηκε το πρωί της Τετάρτης, όπως αναφέρει η O dia.

Ο πρώην πρόεδρος πέρασε τη νύχτα της Τρίτης στο νοσοκομείο DF Star και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το απόγευμα. Ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου.

«Έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου αφυδατωμένος, με αυξημένο καρδιακό ρυθμό και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Διεξήχθησαν εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις για διαγνωστική διερεύνηση», αναφέρει η ιατρική έκθεση που κοινοποίησε η οικογένεια. «Οι εξετάσεις αποκάλυψαν επίμονη αναιμία και αλλοιωμένη νεφρική λειτουργία, με αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης», σημειώνει.

Ο Μπολσονάρο υποβλήθηκε επίσης σε μαγνητική τομογραφία του κρανίου για να «διασαφηνιστεί μια περίπτωση επαναλαμβανόμενης ζάλης», η οποία δεν έδειξε οξείες αλλαγές. «Υπήρξε μερική βελτίωση μετά την ενυδάτωση και τη φαρμακευτική αγωγή. Θα επανεκτιμηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθοριστεί η ανάγκη νοσηλείας», καταλήγει η έκθεση.

Ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου

Από τις 4 Αυγούστου, ο Μπολσονάρο βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με εντολή του δικαστή Αλεχάντρε ντε Μοράες του Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου (STF). Το προληπτικό μέτρο θεσπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για τον ομοσπονδιακό βουλευτή Εδουάρδο Μπολσονάρο, γιο του πρώην προέδρου και τον ίδιο τον Μπολσονάρο.

Ερευνώνται για συνεργασία με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την προώθηση αντιποίνων κατά της βραζιλιάνικης κυβέρνησης και των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης βίζων και της εφαρμογής του νόμου Magnitsky.

Την περασμένη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Μπολσονάρο και επτά άλλους κατηγορούμενους στην ποινική υπόθεση που σχετίζεται με το σχέδιο πραξικοπήματος για τα εγκλήματα της ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου, του πραξικοπήματος, της βίαιης πρόκλησης ζημιών και της σοβαρής απειλής και υποβάθμισης της καταχωρημένης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Την περασμένη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ο Μπολσονάρο είχε ήδη επισκεφθεί το ίδιο νοσοκομείο για χειρουργική αφαίρεση δερματικών βλαβών. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν τότε έδειξαν αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου. Μια τομογραφία θώρακα αποκάλυψε υπολειμματικές εικόνες συμβατές με πνευμονία από βρογχοαναρρόφηση. Βραζιλιάνικα μέσα κάνουν λόγο για υποψία καρκίνου του δέρματος (άλλα μέσα το θεωρούν βέβαιο).

World
Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Κόσμος
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή
17.09.25

Beating Retreat: Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ – Εντυπωσιακή τελετή

Με μια παραδοσιακή στρατιωτική τελετή υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσρο τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Κάρολος. Κοινή πτήση αμερικανικών και βρετανικών πολεμικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
17.09.25

Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα
17.09.25

Αντιφατικά μηνύματα Κομισιόν: Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας μπορεί να παίρνει ευρωπαϊκά χρήματα

Πώς είναι δυνατόν από τη μία να προωθείται η διακοπή εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ και από την άλλη να επιχορηγείται η πολεμική του μηχανή από την ΕΕ;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»
17.09.25

Δύο περίεργες αποφάσεις Ζελένσκι – «Έχασε επαφή με την πραγματικότητα»

«Κάποιες από τις πρόσφατες κινήσεις δείχνουν πρόχειρα μελετημένες» αναφέρουν ειδικοί που βλέπουν με ανησυχία τον τρόπο χειρισμού του πολέμου από το επιτελείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Property Prices up in Greece in Q2, 2025
17.09.25

Property Prices up in Greece in Q2, 2025

Apartment prices increased on average by 9% annually in 2024 (revised data), against a 13.9% rise in 2023, the Bank of Greece said.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση
17.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
17.09.25

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ πήρε προβάδισμα στο σκορ δύο φορές, η Μαρκό απάντησε ισάριθμες με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 2-2 στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
17.09.25

Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά από 5 χρόνια και ο ηγέτης του συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, δίνει το «παρών» στο Καραϊσκάκη.

Σύνταξη
Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)
17.09.25

Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και οι οπαδοί του έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στο αποψινό παιχνίδι με την Πάφο. Κλέβει την παράσταση το κορεό των οργανωμένων οπαδών της ομάδας του λιμανιού

Σύνταξη
«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη
17.09.25

«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη

Απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια της τραγικής κατάληξης της στρατιωτικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, όπου έχασαν τη ζωή τους 5 άτομα, ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά
17.09.25

«Δε θέλω να θυμάμαι»: Το σπαρακτικό αντίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ στην κόρη της, η αυτοκτονία και τα ναρκωτικά

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό People, η Πρισίλα Πρίσλεϊ μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για τον θάνατο της κόρης της, Λίσα Μαρί, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)
17.09.25

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Σαρωτικοί οι Βοιωτοί, σε δύσκολη θέση ο «δικέφαλος» (vid)

Ο Λεβαδειακός, με ηγέτη τον Φίλων, πήρε σπουδαία νίκη στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, βάζοντας τον ΠΑΟΚ με το «καλημέρα» σε δύσκολη θέση σχετικά με την πρώτη 4άδα.

Σύνταξη
Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»
17.09.25

Sold out για 13η συνεχόμενη φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο κόσμος των «ερυθρόλευκων» είναι και πάλι ο 12ος παίκτης, γεμίζοντας το φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
17.09.25

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Athens Καλλιθέα 1-0: Πρώτη ελληνική νίκη εν μέσω αποδοκιμασιών
17.09.25

Πρώτη ελληνική νίκη για τον Παναθηναϊκό εν μέσω αποδοκιμασιών (1-0)

Με σκόρερ τον Ντέσερς ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλλιθέα και άρχισε με νίκη το Κύπελλο Ελλάδας. Αποδοκιμασίες για Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Κομπότη από τους οπαδούς του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος
17.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος

LIVE: Ολυμπιακός – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, κόντρα στην Πάφο. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Παύλος Φύσσας: Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του – Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
17.09.25

Στο Κερατσίνι την Πέμπτη ο Κουτσούμπας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα - Στην αντιφασιστική πορεία καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά - Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή

Σύνταξη
Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
17.09.25

Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)
17.09.25

Ο Γιαννιώτης στήριξε τον Τεντόγλου: «Γερά Μίλτο, θα σηκωθείς και θα ξανακερδίσεις» (pic)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον χειρότερο αγώνα της καριέρας του, όπως ο ίδιος επεσήμανε και ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, Σπύρος Γιαννιώτης, ήταν από αυτούς που έσπευσαν να τον στηρίξουν.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται
17.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Δικαιώνεται η αδερφή του Βάσω από την ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειας – Η κόντρα συνεχίζεται

«Την αίτηση περί ακούσιας εξέτασης υπέβαλαν η Κλειώ και η Μαρία Μαζωνάκη», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της οικογένειας του τραγουδιστή

Σύνταξη
