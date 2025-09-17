Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!

Το FBI συνέλαβε έναν άνδρα μετά από ένα ατύχημα που συνέβη νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη εισόδου ενός περιφερειακού γραφείου της υπηρεσίας στο Πίτσμπουργκ και εναπόθεσε μια σημαία στην πύλη, σε μια ενέργεια που οι αρχές θεωρούν ότι ήταν σκόπιμη, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών συνέλαβε τον άνδρα, ένα προάστιο του Πίτσμπουργκ, μετά από μια έρευνα που διήρκεσε αρκετές ώρες, σύμφωνα με τον Μπράντφορντ Άρικ, εκπρόσωπο του περιφερειακού γραφείου. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψη. Ο οδηγός ήταν ο μόνος επιβάτης του οχήματος, ενός λευκού σεντάν, και δεν υπήρξαν τραυματίες, είπε ο κ. Άρικ.

Ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητο στην πύλη του συγκροτήματος στις 2:45 π.μ., επιταχύνοντας ακριβώς πριν από την πρόσκρουση, είπε ο εκπρόσωπος. Ο οδηγός βγήκε από το όχημα, κάλυψε την πύλη με μια αμερικανική σημαία και στη συνέχεια έφυγε με τα πόδια.

Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στο όχημα και στην πύλη, είπε ο Άρικ. Μια ομάδα πυροτεχνουργών στάλθηκε στον τόπο του ατυχήματος μετά τη σύγκρουση και εξέταζε τον τόπο του ατυχήματος νωρίς την Τετάρτη, αλλά δεν βρέθηκε κανένα εκρηκτικό μηχανισμό, πρόσθεσε.

Υποψιάζονται ζήτημα ψυχικής υγείας γύρω από την πρόσκρουση στην πύλη του FBI

Οι αρχές αναγνώρισαν τον ύποπτο λίγο μετά τη σύγκρουση. Ο Κρίστοφερ Τζιορντάνο, βοηθός ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη το πρωί ότι ο ύποπτος είχε επισκεφθεί το γραφείο του FBI πριν από μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια καταγγελία «που δεν είχε πολύ νόημα».

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας και ιστορικό ψυχικών προβλημάτων με τον ύποπτο», είπε. Η αστυνομία του Πίτσμπουργκ βοήθησε στην αντιμετώπιση της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου, ενώ το FBI ηγήθηκε της έρευνας για το περιστατικό, σύμφωνα με την Ελίζα Ντάρχαμ, εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης του Πίτσμπουργκ.

Τα περιφερειακά γραφεία του FBI έχουν γίνει στόχος αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, ένας άνδρας έριξε το SUV του πάνω στην πύλη ασφαλείας του περιφερειακού γραφείου στην Ατλάντα και του επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 25.000 δολαρίων για καταστροφή περιουσίας. Το 2022, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα που προσπάθησε να εισβάλει στο γραφείο του FBI στο Σινσινάτι.