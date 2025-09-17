ΗΠΑ: Όχημα έπεσε πάνω στην πύλη του FBI στο Πίτσμπουργκ – Ο οδηγός άφησε μια σημαία και… έφυγε!
Ένας οδηγός, όπως όλα δείχνουν, έπεσε σκόπιμα σε μια πύλη σε κτίριο του FBI άφησε μια σημαία στα κάγκελα και έφυγε κύριος
- Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
- Οκτώ νέα κρούσματα και 2 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
- Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
- Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
Το FBI συνέλαβε έναν άνδρα μετά από ένα ατύχημα που συνέβη νωρίς το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη εισόδου ενός περιφερειακού γραφείου της υπηρεσίας στο Πίτσμπουργκ και εναπόθεσε μια σημαία στην πύλη, σε μια ενέργεια που οι αρχές θεωρούν ότι ήταν σκόπιμη, όπως αναφέρουν οι New York Times.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών συνέλαβε τον άνδρα, ένα προάστιο του Πίτσμπουργκ, μετά από μια έρευνα που διήρκεσε αρκετές ώρες, σύμφωνα με τον Μπράντφορντ Άρικ, εκπρόσωπο του περιφερειακού γραφείου. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψη. Ο οδηγός ήταν ο μόνος επιβάτης του οχήματος, ενός λευκού σεντάν, και δεν υπήρξαν τραυματίες, είπε ο κ. Άρικ.
Ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητο στην πύλη του συγκροτήματος στις 2:45 π.μ., επιταχύνοντας ακριβώς πριν από την πρόσκρουση, είπε ο εκπρόσωπος. Ο οδηγός βγήκε από το όχημα, κάλυψε την πύλη με μια αμερικανική σημαία και στη συνέχεια έφυγε με τα πόδια.
Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στο όχημα και στην πύλη, είπε ο Άρικ. Μια ομάδα πυροτεχνουργών στάλθηκε στον τόπο του ατυχήματος μετά τη σύγκρουση και εξέταζε τον τόπο του ατυχήματος νωρίς την Τετάρτη, αλλά δεν βρέθηκε κανένα εκρηκτικό μηχανισμό, πρόσθεσε.
Υποψιάζονται ζήτημα ψυχικής υγείας γύρω από την πρόσκρουση στην πύλη του FBI
Οι αρχές αναγνώρισαν τον ύποπτο λίγο μετά τη σύγκρουση. Ο Κρίστοφερ Τζιορντάνο, βοηθός ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη το πρωί ότι ο ύποπτος είχε επισκεφθεί το γραφείο του FBI πριν από μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια καταγγελία «που δεν είχε πολύ νόημα».
«Πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ψυχικής υγείας και ιστορικό ψυχικών προβλημάτων με τον ύποπτο», είπε. Η αστυνομία του Πίτσμπουργκ βοήθησε στην αντιμετώπιση της πρόσκρουσης του αυτοκινήτου, ενώ το FBI ηγήθηκε της έρευνας για το περιστατικό, σύμφωνα με την Ελίζα Ντάρχαμ, εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης του Πίτσμπουργκ.
Τα περιφερειακά γραφεία του FBI έχουν γίνει στόχος αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, ένας άνδρας έριξε το SUV του πάνω στην πύλη ασφαλείας του περιφερειακού γραφείου στην Ατλάντα και του επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 25.000 δολαρίων για καταστροφή περιουσίας. Το 2022, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα που προσπάθησε να εισβάλει στο γραφείο του FBI στο Σινσινάτι.
- «Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
- ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
- Κοντά στο γκολ με τον Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός (vid)
- Βραζιλία: Ξανά στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρο λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του – Τι έχει
- Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στην «μάχη» Ταρέμι και Μουζακίτη, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου
- Λουτσέσκου: «Αποτέλεσμα-ντροπή, αναλαμβάνω την ευθύνη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις