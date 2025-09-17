Στον ημιτελικό των 200μ. η Εμμανουηλίδου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: «Θέλω πολύ το πανελλήνιο ρεκόρ» (vid)

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, μετά τον αποκλεισμό της στα 100μ, έστρεψε το βλέμμα της στο βασικό της αγώνισμα, τα 200μ, όπου αγωνίστηκε στον προκριματικό στην αρχή της 5ης μέρας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που συμμετείχε στην πρώτη σειρά και αγωνίστηκε από τον τέταρτο διάδρομο, τερμάτισε στην τρίτη θέση με χρόνο 22.92″, που αποτελεί την καλύτερη φετινή της επίδοση, και προκρίθηκε στον ημιτελικό.

Μπροστά από την Εμμανουηλίδου τερμάτισαν μόνο η Ανέιβια Μπατλ (22.07″) και η Μαρί Ζοσέ Τα Λου (22.37″). Οι ημιτελικές σειρές θα διεξαχθούν την Πέμπτη (18/9), στις 15:24 ώρα Ελλάδος.

Η κούρσα της Εμμανουηλίδου:

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Εμμανουηλίδου:

«Να πώ την αλήθεια και για να είμαι ειλικρινής, η επίδοση δεν ήταν ο στόχος μου. Στόχος μου ήταν να τρέξω Πανελλήνιο ρεκόρ 22,84′ και είναι πολύ κοντά. Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασα. Συνεχίζουμε αύριο στον ημιτελικό και ελπίζω στο Πανελλήνιο ρεκόρ γιατί το θέλω πάρα πολύ πραγματικά. Θα τα δώσω όλα αύριο, όπως και τώρα».

Για το ότι δεν είχε καθόλου άγχος παρότι είχε μια δύσκολη σειρά, συναγωνιζόμενη αθλήτριες με κερδισμένα μετάλλια και καλύτερες επιδόσεις: «Να πω την αλήθεια εμένα μου αρέσει να τρέχω με πολύ καλύτερες αθλήτριες από εμένα, οπότε μπαίνω μέσα και δε φοβάμαι, αντιθέτως πεισμώνω πάρα πολύ και πάντα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν είχα καθόλου άγχος τώρα, ήμουν πάρα πολύ χαλαρή και αυτό βγήκε σε καλό, αφού πήρα την πρόκριση κατευθείαν και δε χρειάζεται να περιμένω».