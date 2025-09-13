Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά η Εμμανουηλίδου

Ολοκληρώθηκε η παρουσία της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου στα 100μ γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Η 22χρονη αγωνίστηκε στην 4η σειρά των προκριματικών από την 9η διαδρομή και τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 11.36 και έμεινε εκτός της τριάδας που έδινε την απευθείας πρόκριση στις ημιτελικές σειρές, ενώ ο χρόνος της δεν ήταν αρκετός για να προκριθεί ως μία από τις τρεις καλύτερες επιλαχούσες.

Τον καλύτερο χρόνο στις προκριματικές σειρές σημείωσε η Τζούλιεν Άλφρεντ με 10.93, ενώ το τελευταίο εισιτήριο πήρε η Καναδή Λεντύκ, με 11.26. Το 11.36 τοποθέτησε την Εμμανουηλίδου στην 33η θέση συνολικά.

Η Εμμανουηλίδου θα αγωνιστεί ξανά στο Τόκιο την Τετάρτη (17/9), καθώς έχει εξασφαλίσει θέση και στα 200μ.

«Στόχος το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ»

Η 22χρονη, στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά την κούρσα της δήλωσε ότι έχασε σημαντικό χρόνο στην εκκίνηση, κάτι που της στέρησε την πρόκριση, ωστόσο είναι ικανοποιημένη από τον αγώνα της, καθώς ταξίδεψε αργά στο Τόκιο και δεν έκανε αρκετή προετοιμασία.

Πλέον, στρέφει το βλέμμα της στον βασικό της στόχο, τα 200μ, όπου την Τετάρτη (17/9) θα αγωνιστεί στην προκριματική σειρά, ενώ στοχεύει να καταρρίψει το δικό της 22.84, που αποτελέι Πανελλήνιο Ρεκόρ Κ23.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της Εμμανουηλίδου:

«Η αλήθεια είναι όντως δεν περίμενα να περάσω τα 100 μ. Για αυτό επέλεξα να έρθω με το δεύτερο γκρουπ. Είμαι εδώ μόλις τέσσερις ημέρες. Δεν ήμουν τόσο καλά, δεν πήγε καλά χθες η προπόνηση. Σήμερα ένιωθα καλύτερα. Πιστεύω το έτρεξα καλά, το έχασα στην αρχή που σκόνταψα. Έχασα δέκα κλάσματα εκεί πιστεύω, θα μπορούσα να είχα προκριθεί. Είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ, το στάδιο είναι υπέροχο. Έχει 50.000 κόσμο νομίζω.

Συνεχίζουμε για τα 200 μ. Ο στόχος μου αυτός είναι. Το Πανελλήνιο είναι 22.84, είναι δικό μου, ο στόχος μου είναι να το καταρρίψω. Η σημερινή κούρσα θα με βοηθήσει πολύ στα 200 μ. Ονειρεύομαι ένα ατομικό και Πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι απίστευτο να τρέχω με τέτοιες αθλήτριες. Θέλω να φτάσω στο επίπεδό τους κάποια στιγμή, είναι από τα όνειρά μου»