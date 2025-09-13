Συγκλονίζει η Φιάσκα: «Πέρασα πολύ δύσκολα οικονομικά, χαρούμενη που μπήκα στην 20άδα»

Η Όλγα Φιάσκα πραγματοποίησε έναν πολύ καλό αγώνα στα 35χλμ βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο, τερματίζοντας στη 18η θέση με χρόνο 2:59.59, που αποτελεί την καλύτερή της επίδοση για φέτος.

Μετά τον αγώνα, στις δηλώσεις που παραχώρησε, η 23χρονη ήταν εμφανώς συγκινημένη, και δήλωσε χαρούμενη που τερμάτισε στην πρώτη 20αδα, αλλά και γενικά, καθώς στην προηγούμενη συμμετοχή της στη Βουδαπέστη, δεν έφτασε μέχρι τον τερματισμό. Παράλληλα, μίλησε και για τις δυσκολίες που πέρασε μέχρι να φτάσει στο Τόκιο, τόσο σωματικά αλλά και οικονομικά, δηλώνοντας ότι δέχτηκε στήριξη στο κομμάτι αυτό μόνο από την οικογένειά της.

Οι δηλώσεις της Φιάσκα:

Για τον αγώνα:«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήθελα να μπω στην 20άδα. Με είχε τρομάξει, αλήθεια, ο καιρός, αλλά παρ’ όλη την υγρασία το πάλεψα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, και από τον χρόνο και από τα πάντα. Το πάλεψα πάρα πολύ».

Για τους λόγους της έντονης συγκίνησης: «Η αλήθεια είναι πως αυτό είναι το δεύτερο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη Βουδαπέστη δεν κατάφερα να τερματίσω. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί αυτόν τον καιρό πέρασα πολύ δύσκολα.

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους γονείς μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου που είναι πάντα κοντά μου. Γιατί είναι πολύ δύσκολα οικονομικά και το παλέψαμε μόνοι μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον φυσικοθεραπευτή μου στην Καρδίτσα, που όλο τον χειμώνα με βοήθησε πάρα πολύ».

Για το αν αυτή η εμφάνιση αποτελεί για εκείνη ένα όνειρο για εκείνη: «Πάρα πολύ. Το πάλεψα πολύ φέτος, είχα κάποιες αναποδιές, είχα μια λιποθυμία, μπήκα τελευταία στιγμή. Αλλά είπα ότι, σε αντίθεση με τη Βουδαπέστη, θα το παλέψω να τερματίσω, έστω κι αν έβγαινα τελευταία.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον προπονητή μου, τον Γρηγόρη Κοντό».