Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Άλλα Αθλήματα 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:20

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τόκιο 2025: Το 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοίγει την «αυλαία» του στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο το Σάββατο 13/9, με τη δράση στο κορυφαίο γεγονός του στίβου να διαρκεί ως τις 21 Σεπτεμβρίου. Με 19 αθλητές μετέχει η Εθνική μας ομάδα στίβου, ενώ τους αγώνες θα μεταδώσει η ΕΡΤ2.

Οι αποστολές από όλο τον κόσμο είχαν την Παρασκευή την ευκαιρία να μπουν στο Ολυμπιακό Στάδιο και να κάνουν προπόνηση, ενώ την πρώτη μέρα της διοργάνωσης επτά θα είναι οι Έλληνες αθλητές θα μπουν στη «μάχη».

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στο Τόκιο 2025 ανοίγει νωρίς το πρωί του Σαββάτου (13/9) με τέσσερις ελληνικές συμμετοχές στα 35 χλμ. βάδην. Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, στην έβδομη παρουσία του στη διοργάνωση, θα επιδιώξει να κάνει την κούρσα που θα τον φέρει στο Ολυμπιακό Στάδιο όσο υψηλότερα γίνεται στην κατάταξη. Ο έμπειρος αθλητής – όπως και στο σύνολό τους οι υπόλοιποι συμμετέχοντες – θα κληθεί να αντιμετωπίσει την υψηλή θερμοκρασία και την έντονη υγρασία.

Τρεις συμμετοχές έχει η χώρα μας στις γυναίκες με τις Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα και Σοφία Αλικανιώτη. Η Ντρισμπιώτη μπορεί να μην είναι ένα από τα φαβορί της κούρσας, ωστόσο παραμένει μία από τις κορυφαίες του αγωνίσματος, μια αθλήτρια ικανή να κάνει την υπέρβαση ακόμη κι όταν τα πράγματα μοιάζουν δύσκολα. Στο δεύτερο παγκόσμιο της καριέρας της μετέχει η Όλγα Φιάσκα, ενώ ντεμπούτο κάνει η Σοφία Αλικανιώτη. Οι δύο αθλήτριες προέρχονται από την προετοιμασία του Μισάτο και θα προσπαθήσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος να διεκδικήσει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και, για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να περάσει αλώβητος από τη διαδικασία του προκριματικού. Ο άλτης των 6,08 μ. θα πάρει μέρος στο πρώτο προκριματικό γκρουπ μαζί με κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος: τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάντις, τον Αμερικανό Σαμ Κέντρικς και τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ.

Το ντεμπούτο του στη διοργάνωση κάνει ο Γιάννης Ρίζος, που μετέχει στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ και με 5,73 μ. ελπίζει σε μια καλή παρουσία. Ο αθλητής είναι σε καλή κατάσταση και θέλει να βρεθεί κοντά στο ατομικό του ρεκόρ, το οποίο δεν αποκλείεται να δώσει και πρόκριση στον τελικό.

Το όριο πρόκρισης είναι 5,80 μ. και τα διαδοχικά ύψη τα εξής: 5,40 μ., 5,55 μ., 5,70 μ., 5,75 μ., 5,80 μ.

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προετοιμαζόταν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για το αγώνισμα των 200 μ., στο οποίο είχε την πρόκριση από νωρίς. Τελευταία στιγμή μπήκε και στα 100 μ., όπου θα πάρει θέση εκκίνησης, στην πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Η νεαρή αθλήτρια “κουβαλά” από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ένα πρόβλημα στην ποδοκνημική, ωστόσο – όπως έκανε και πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, στο πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό.

Η αθλήτρια τρέχει στην 4η προκριματική σειρά και την πρόκριση για τον ημιτελικό θα πάρουν οι τρεις πρώτες από κάθε σειρά και οι τρεις καλύτεροι χρόνοι.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Τόκιο 2025: Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα
01:30 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
01:30 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 4η σειρά (13:16)- 9ος διάδρομος
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής (α’ γκρουπ), Ρίζος (β’ γκρουπ)
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

Τόκιο 2025: Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και τα διαδοχικά ύψη

Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς των αλτικών και ριπτικών αγωνισμάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21/9) έγιναν γνωστά από τους διοργανωτές.

Οι επιδόσεις είναι αρκετά υψηλές και είναι πιθανό σε πολλά αγωνίσματα η πρόκριση να παιχτεί χαμηλότερα. Στον τελικό προκρίνονται όσοι πετύχουν τα όρια πρόκρισης ή οι 12 καλύτερες επιδόσεις.

Τα όρια (Άνδρες/Γυναίκες)

Ύψος: 2,30 μ./1,97 μ.
Επί κοντώ: 5,80 μ./4,70 μ.
Μήκος: 8,15 μ./6,75 μ.
Τριπλούν 17,10 μ./14,35 μ.
Σφαιροβολία: 21,35 μ./19,20 μ.
Δισκοβολία: 66,50 μ./64,00 μ.
Σφυροβολία: 76,50 μ./74,00 μ.
Ακοντισμός: 84,50 μ./62,50 μ.

Διαδοχικά ύψη προκριματικού
Επί κοντώ Ανδρών: 5,40 μ., 5,55 μ., 5,70 μ., 5,75 μ., 5,80 μ.
Επί κοντώ Γυναικών: 4,25 μ., 4,45 μ., 4,60 μ., 4,65 μ., 4,70 μ.
Ύψος Γυναικών: 1,83 μ., 1,88 μ., 1,92 μ., 1,95 μ., 1,97 μ.

