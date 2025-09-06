sports betsson
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο
Σπορ 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:32

H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής έχουν σπουδαίες επιδόσεις μεταξύ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 1.124 ανδρών και 1.033 γυναικών από 198 χώρες, που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο που αρχίζει στις 13 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 21 του μήνα.

Ανάμεσά τους οι 19 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, που θέλουν να δώσουν τον καλύτε Ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8,46 μ. από τη Μαδρίτη, έχει την κορυφαία επίδοση ανάμεσα στους μετέχοντες και είναι και φέτος ένα από τα φαβορί για τη νίκη. Ο “χάλκινος” Ολυμπιονίκης του Παρισιού και πρωταθλητής Ευρώπης του κλειστού, Εμμανουήλ Καραλής, έχει ξεπεράσει φέτος 11 φορές τα 6,00 μ. στο επί κοντώ και με 6,08 μ. είναι δεύτερος πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις.

Με υψηλές προσδοκίες και στόχους που αγγίζουν το βάθρο θα μπει στη διοργάνωση, η Ελίνα Τζένγκο, που έχει στείλει το ακόντιο στα 64,90 μ. και συγκαταλέγεται στην τέταρτη θέση στο σύνολο των 36 αθλητριών.ρο τους εαυτό. Η Ντρισμπιώτη, στην έκτη της παρουσία στη διοργάνωση, έχει την 21η επίδοση στα 35χλμ. και την 24η στα 20χλμ. βάδην και, όπως σε κάθε της αγώνα, θα επιδιώξει να βρεθεί ψηλά στην κατάταξη.

Οι θέσεις των Ελλήνων βάσει των φετινών επιδόσεων

Άνδρες
1ος 8,46 μ. Μίλτος Τεντόγλου Μήκος
2ος 6,08 μ. Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ
9ος 78,61 μ. Άγγελος Μαντζουράνης Σφυροβολία
13ος 78,08 μ. Κώστας Ζάλτος Σφυροβολία
24ος 5,73 μ. Γιάννης Ρίζος Επί κοντώ
24ος 76,68 . Χρήστος Φραντζεσκάκης Σφυροβολία
36ος Δημήτρης Παυλίδης Δισκοβολία
45ος 2.37.07 Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 35χλμ. βάδην
47ος 1.23.54. Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ 20χλμ. βάδην

Γυναίκες
4η 64,90 μ. Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός
20η 71,95 μ. Σταματία Σκαρβέλη Σφυροβολία
21η 2.47.42 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 35 χλμ. βάδην
24η 1.29.16 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 20 χλμ. βάδην
27η 14,03 μ. Οξάνα Κορένεβα Τριπλούν
28η 1,91 μ. Τατιάνα Γκούσιν Ύψος
29η 4,46 μ. Αριάδνη Αδαμοπούλου Επί κοντώ
38η 3:02:48 Όλγα Φιάσκα 35 χλμ. βάδην
44η 22.97 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 200 μ.
45η 1.36.54 Χριστίνα Παπαδοπούλου 20 χλμ. βάδην
46η 11.21 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου 100 μ.
46η 1.41.57 Παναγιώτα Τσινοπούλου 20 χλμ. βάδην
49η 3.14.29 Σοφία Αλικανιώτη 35 χλμ. Βάδην

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο με τις ελληνικές συμμετοχές.

1η ημέρα – 13 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα
02:00 35 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
02:00 35 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη
03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ
04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ
05:23 100 μ. (Α) Πρώτος γύρος
05:55 4Χ400 μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα
12:05 3.000 μ. στιπλ (Α) Προκριματικός
12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός
12:55 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός Καραλής, Ρίζος
13:50 1500 μ. (Γ) Προκριματικός
14:35 100 μ. (Α) Προκριματικός
15:10 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός
15:30 10.000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα – 14 Σεπτεμβρίου

Πρωινό πρόγραμμα  
02:00 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη
03:35 1500 μ. (Α) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη
05:28 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα 
12:35 400 μ. (Α) Προκριματικός
12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός
13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:25 400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:20 100 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:43 100 μ. (Α) Ημιτελικός
15:05 1500 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 10.000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:13 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα – 15 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα
02:00 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης 
03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Αδαμοπούλου
03:15 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός
04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης 
05:20 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα
13:35 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου
14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:20 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός
15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 1500 μ. (Α) Ημιτελικός
15:55 3000 μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα – 16 Σεπτεμβρίου 

Απογευματινό πρόγραμμα 
13:35 800 μ. (Α) Προκριματικός
13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Κορένεβα
14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 110 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:05 400 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:35 400 μ. (Α) Ημιτελικός
16:05 1500 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 110 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα – 17 Σεπτεμβρίου 

Απογευματινό πρόγραμμα 
13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου
14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα -18 Σεπτεμβρίου

Απογευματινό πρόγραμμα
13:05 5000 μ. (Γ) Προκριματικός
13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός Γκούσιν
13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:55 800 μ. (Γ) Προκριματικός
14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:02 200 μ. (Α) Ημιτελικός
15:24 200 μ. (Γ) Ημιτελικός
15:45 800 μ. (Α) Ημιτελικός
16:10 400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:24 400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα – 19 Σεπτεμβρίου 

Απογευματινό πρόγραμμα 
11:33 100 μ. εμπ. (Γ) Έπταθλο
12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο
13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Τζένγκο
14:05 5000 μ. (Α) Προκριματικός
14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο
14:45 800 μ. (Γ) Ημιτελικός
14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Τζένγκο
15:15 400 μ. εμπ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:27 400 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:38 200 μ. (Γ) Έπταθλο
16:06 200 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:22 200 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα – 20 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα 
01:30 20 χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου
03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης
03:25 100 μ. (Α) Δέκαθλο
03:50 20 χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Παπαμιχαήλ
04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός
04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο
04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης
05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο
05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα 
13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο
13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο
13:35 4Χ400 μ. (Α) Προκριματικός
13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 4Χ400 μ. (Γ) Προκριματικός
14:25 4Χ100 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 4Χ1000 μ. (Γ) Προκριματικός
15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:11 800 μ. (Γ) Έπταθλο 7/7
15:29 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:55 400 μ. (Α) Δέκαθλο
16:22 800 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα – 21 Σεπτεμβρίου 

Πρωινό πρόγραμμα 
03:05 110 μ. εμπ. (Α) Δέκαθλο
03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ

Απογευματινό πρόγραμμα 
11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Α Γκρουπ
12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο Β Γκρουπ
13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:35 800 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:50 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:25 4Χ400 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:40 4Χ400 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
14:55 1500 μ. (Α) Δέκαθλο 10/10
15:10 4Χ100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
15:20 4Χ100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

