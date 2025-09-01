Η Εθνική μας ομάδα στίβου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα με 19 αθλητές στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που θα διεξαχθεί από τις 13 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Δείτε το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών.

Ξεχωρίζουν φυσικά η συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντώ (13/9), του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος (Δευτέρα 15/9), της Ελίνας Τζένγκο (ντεμπούτο) στον ακοντισμό (19/9), της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στα 35χλ. βάδην (13/9).

Πρεμιέρα για τα «γαλανόλευκα» χρώματα στις 13 Σεπτεμβρίου μαζί με τον Καραλή και τη Ντρισμπιώτη θα κάνουν στους αγώνες βάδην στα 35χλμ η Όλγα Φιάσκα η Σοφία Αλικανιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ακολουθήσουν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στα 100μ. και ο Γιάννης Ρίζος στο επί κοντώ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο

Σάββατο 13/9

Πρωί

02:00 – 35χλμ βάδην ανδρών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

02:00 – 35χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη

Απόγευμα

12:55 – 100μ γυναικών – προκριματικά – Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

13:05 – επί κοντώ ανδρών – προκριματικά – Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος

Κυριακή 14/9

Πρωί

03:00 – σφυροβολία γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Σταματία Σκαρβέλη

04:45 – σφυροβολία γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Σταματία Σκαρβέλη

Δευτέρα 15/9 Πρωί

03:00 – σφυροβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Άγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης

03:05 – επί κοντώ γυναικών – προκριματικά – Αριάδνη Αδαμοπούλου

04:45 – σφυροβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Άγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης

Απόγευμα

13:40 – μήκος ανδρών – προκριματικά – Μίλτος Τεντόγλου

Τρίτη 16/9

Απόγευμα

13:40 – τριπλούν γυναικών – προκριματικά – Οξάνα Κορένεβα

Τετάρτη 17/9

Απόγευμα

13:30 – 200μ γυναικών – προκριματικά – Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Πέμπτη 18/9

Απόγευμα

13:15 – ύψος γυναικών – προκριματικά – Τατιάνα Γκούσιν

Παρασκευή 19/9

Απόγευμα

13:30 – ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Ελίνα Τζένγκο

15:00 – ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Ελίνα Τζένγκο

Σάββατο 20/9

Πρωί

01:30 – 20χλμ βάδην γυναικών – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χριστίνα Παπαδοπούλου

03:00 – δισκοβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Δημήτρης Παυλίδης

03:50 – 20χλμ βάδην – ΤΕΛΙΚΟΣ – Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ

04:35 – δισκοβολία ανδρών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Δημήτρης Παυλίδης