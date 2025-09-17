«Έχω μείνει άναυδος»: Η ανάρτηση του Ίλαν Ρούμπιν μετά το πρώτο του live με τους Foo Fighters

«Χθες το βράδυ με τους @foofighters δεν θα μπορούσα να περάσω καλύτερα», έγραψε ο Ίλαν Ρούμπιν δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την πρώτη του συναυλία του με τους Foo Fighters. «Μετά από μερικούς έντονους μήνες που κράτησα χαμηλό προφίλ και αφοσιώθηκα στο υλικό, αυτή η πρώτη εμφάνιση ήταν μια απίστευτη εκτόνωση ενέργειας».

«Έχω μείνει άναυδος από όλη αυτή την θετικότητα και τη στήριξη, και ήθελα απλώς να πω ένα ευχαριστώ!» πρόσθεσε. «Ανυπομονώ για όλη την ένταση και τον ιδρώτα που έρχονται».

Είναι γεγονός, οι Foo Fighters όχι μόνο επέστρεψαν στο Studio 606, αλλά και συνεχίζουν να ξεσηκώνουν το κοινό όπως πολύ καλά ξέρουν διαχρονικά να κάνουν.

Οι ανατροπές στα ντραμς των Foo Fighters

Το ντεμπούτο του Ρούμπιν με την θρυλική μπάντα ήρθε τέσσερις μήνες μετά την απομάκρυνση του Τζος Φρις, ο οποίος είχε ενταχθεί στο συγκρότημα το 2023 μετά τον θάνατο του Τέιλορ Χόκινς, σύμφωνα με το American Songwriter.

«Οι Foo Fighters με πήραν τηλέφωνο τη Δευτέρα για να με ενημερώσουν ότι αποφάσισαν ‘να πάνε σε μια διαφορετική κατεύθυνση με τον ντράμερ τους’. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος», είχε γράψει τότε ο Φρις στο Instagram. «Απόλαυσα ωστόσο τα δύο χρόνια μαζί τους, στη σκηνή και εκτός, και στηρίζω ό,τι θεωρούν καλύτερο για την μπάντα».

«Στα 40 χρόνια που παίζω επαγγελματικά ντραμς, δεν έχω απολυθεί ποτέ από συγκρότημα. Δεν είμαι θυμωμένος, απλώς λίγο σοκαρισμένος και απογοητευμένος», συμπλήρωσε, προαναγγέλλοντας με χιούμορ μια «Top 10 λίστα με τους πιθανούς λόγους που ο Τζος απομακρύνθηκε από τους Foo Fighters».

Τον Ιούλιο, αρκετά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι Foo Fighters είχαν επιλέξει τον Ρούμπιν ως αντικαταστάτη του. Ο Ρούμπιν είναι γνωστός κυρίως από τη συνεργασία του με τους Nine Inch Nails, στους οποίους επέστρεψε ο Φρις μετά την αποχώρησή του από τους Foo Fighters — είχε παίξει εκεί την περίοδο 2005-2008.

Κατά τη συναυλία του Σεπτεμβρίου, ο Ντέιβ Γκρολ το επισημοποίησε από σκηνής: «Όλοι το έχουν ήδη πει. Τώρα έχω κι εγώ την ευκαιρία να πω: ‘Κυρίες και κύριοι, υποδεχθείτε… τον πιο σκληρό κ*ρι**λ*, τον Ίλαν Ρούμπιν, που παίζει ντραμς στους Foo Fighters!’ Είναι επίσημο. Βάλτε τη σφραγίδα στο διαβατήριο».