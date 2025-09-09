Στο Studio 606 ξανά οι Foo Fighters – το επόμενο κεφάλαιο ξεκινά

Οι Foo Fighters επιστρέφουν δυναμικά στο στούντιο, ανοίγοντας ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην πορεία τους. Όπως αποκαλύπτει το Louder Sound, το συγκρότημα συγκεντρώθηκε ξανά στο ιστορικό Studio 606 του Ντέιβ Γκρολ στο Λος Άντζελες, προϊδεάζοντας τους θαυμαστές για «ειδήσεις που δεν πρέπει να χάσουν».

Studio 606 / 2025 pic.twitter.com/Ijd5Uc6p1h — Foo Fighters (@foofighters) September 5, 2025



Το καλοκαίρι αποδείχθηκε ιδιαίτερα έντονο για τη μπάντα. Ο ντράμερ Τζος Φρις αποχώρησε αιφνιδιαστικά τον Μάιο, μιλώντας ανοιχτά για το «σοκ» και την απογοήτευση που του προκάλεσε η απόφαση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι Foo Fighters ανακοίνωσαν ότι στη θέση του θα βρεθεί ο Ίλαν Ρούμπιν, γνωστός από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τους Nine Inch Nails, ο οποίος θα συνοδεύσει το συγκρότημα στην επερχόμενη φθινοπωρινή περιοδεία, σύμφωνα με τον Guardian.

Παράλληλα, οι Foo Fighters γιόρτασαν τα 30 χρόνια από το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική. Στις 2 Ιουλίου παρουσίασαν το «Today’s Song», μια συγκινητική μπαλάντα για την αντοχή και την αλλαγή, ενώ κυκλοφόρησαν και μια αναπάντεχη διασκευή του «I Don’t Wanna Hear It» των Minor Threat – με ηχογραφήσεις που ξεκίνησαν το 1995 και ολοκληρώθηκαν μόλις φέτος. Ο Γκρολ συνόδευσε τις κυκλοφορίες με μια προσωπική επιστολή προς τους fans, αποτίοντας φόρο τιμής σε πρώην μέλη αλλά και στον αδικοχαμένο Τέιλορ Χόκινς, σημειώνοντας ότι «το όνομά του ακούγεται καθημερινά… βρίσκεται σε κάθε νότα που παίζουμε», σύμφωνα με τον Guardian.

Foo Fighters Assemble!!! Make sure you’re subscribed to the newsletter for info you won’t want to miss… just sayin’…https://t.co/ijfnQUF54x pic.twitter.com/dCBshsUqcZ — Foo Fighters (@foofighters) September 4, 2025



Με νέο ντράμερ, φρέσκα τραγούδια και μια μεγάλη περιοδεία που ξεκινά τον Οκτώβριο από την Ασία και το Μεξικό, οι Foo Fighters δείχνουν αποφασισμένοι να μετατρέψουν τις πρόσφατες δυσκολίες σε «καύσιμο» δημιουργικότητας.