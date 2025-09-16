Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η σκληρή πολιτική ρητορική πυροδοτεί τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos συμπέρανε ότι οι Αμερικανοί πιστεύουν πως η σκληρή πολιτική ρητορική έχεις ως απόρροια βίαια περιστατικά
Σχεδόν δύο στους τρεις πολίτες των ΗΠΑ πιστεύουν ότι η σκληρή ρητορική που χρησιμοποιείται στον πολιτικό διάλογο ενθαρρύνει τη βία, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διενεργήθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σκιαγραφώντας τον προβληματισμό που βιώνουν οι Αμερικανοί.
Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε στη διάρκεια τριών ημερών και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, παρουσιάζει την εικόνα μιας χώρας ανήσυχης για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και για την αύξηση της πολιτικής βίας, που περιλαμβάνει και τη δολοφονία τον Ιούνιο μιας βουλευτίνας των Δημοκρατικών της Μινεσότα και του συζύγου της.
Διχασμένοι οι Αμερικανοί
Περίπου το 63% πιστεύει ότι ο τρόπος που οι Αμερικανοί συζητούν τα πολιτικά ζητήματα συνετέλεσε κατά «πολύ» στη βία.
Σχεδόν 31% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η προσέγγιση της χώρας στον πολιτικό διάλογο ενισχύει «λίγο» τη βία και οι υπόλοιποι είτε δεν βλέπουν να επηρέασε είτε δεν απάντησαν στην ερώτηση.
Το 79% των Αμερικανών πιστεύει ότι η χώρα έχει γίνει λιγότερο ανεκτική σε απόψεις διαφορετικές από τις δικές τους κατά τα τελευταία 20 χρόνια, διαπιστώνει η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.
Η δολοφονία του Κερκ φαίνεται να έχει επηρεάσει περισσότερους Αμερικανούς σε σχέση με τους φόνους στη Μινεσότα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ενώ to 68% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι διάβασαν, είδαν ή άκουσαν «πολλά» για τη δολοφονία του Κερκ, μόλις 26% απάντησαν το ίδιο για τον φόνο τον Ιούνιο της βουλευτού των Δημοκρατικών Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της και τον τραυματισμό του γερουσιαστή των Δημοκρατικών της Μινεσότα Τζον Χόφμαν και της συζύγου του.
