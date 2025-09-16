Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί και την επιστροφή μας στην οικογενειακή καθημερινότητα. Αυτό σημαίνει πως προγραμματίζουμε τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, ανανεώνουμε την εγγραφή μας στο γυμναστήριο, περνάμε το αυτοκίνητο από το συνεργείο για να δούμε σε τι κατάσταση είναι μετά τις διακοπές και φυσικά πραγματοποιούμε τις καθιερωμένες εξετάσεις υγείας σε εμάς και τα μικρά μας. Κάποιοι από εμάς ανανεώνουμε τη γκαρνταρόμπα μας, προετοιμάζουμε το σπίτι για την έλευση του φθινοπώρου, κλείνουμε ένα σεμινάριο ή ξεκινάμε ένα χόμπι που μας ενθουσιάζει, υποδεχόμαστε τη νέα σεζόν με ενέργεια και νέους στόχους.

Ωστόσο, μέσα σε όλα αυτά για τα οποία χρειάζεται να μεριμνήσουμε, υπάρχει κάτι που πρέπει να είναι προτεραιότητά μας και αυτό είναι η προστασία όσων έχουν αξία για μας, από την υγεία και το όχημα, μέχρι την κατοικία και το τετράποδο μέλος τις οικογένειάς μας. Αυτή την προστασία μας προσφέρει το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ της Eurolife FFH το οποίο παρέχει σημαντικά οφέλη σε όσους συνδυάζουν διαφορετικά ασφαλιστικά προϊόντα. Κάπως έτσι, όσα περισσότερα ασφαλιστικά συμβόλαια αποκτούμε, τόσο μεγαλύτερη μείωση έχουμε στο ασφάλιστρο, τόσο μεγαλύτερη και η προστασία που απολαμβάνουμε, με λιγότερα έξοδα.

Προστατεύοντας ό,τι έχει αξία για εμάς, την υγεία, το σπίτι, το όχημα, το κατοικίδιό μας

Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε μία ξέγνοιαστη, ήρεμη καθημερινότητα, χωρίς απρόοπτα που μπορούν να μας βγάλουν εκτός προγράμματος, είναι απαραίτητο να έχουμε προνοήσει για όλα εκείνα που έχουν αξία για εμάς. Και φυσικά, «το Α και το Ω» είναι η υγεία μας.

Με τα νοσοκομειακά προγράμματα της Eurolife FFH, εξασφαλίζουμε κάλυψη δαπανών νοσοκομείου και ιατρών, επείγοντα περιστατικά, απευθείας εξυπηρέτηση σε συμβεβλημένα νοσοκομεία και 24ωρη υποστήριξη, ενώ με τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, διαθέτουμε κάλυψη ιατρικών επισκέψεων, διαγνωστικών εξετάσεων και δωρεάν check-up για όλη την οικογένεια.

Αμέσως μετά έρχεται η κατοικία που αποτελεί το προσωπικό μας καταφύγιο. Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH έχουμε τη δυνατότητα να προστατέψουμε το κτήριο αλλά και το περιεχόμενο, με καλύψεις όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό, κακόβουλες ενέργειες κ.α. Παράλληλα, έχουμε στη διάθεσή μας υπηρεσίες για άμεση επέμβαση 24/7 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δίκτυο συνεργείων με 6μηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, ασφαλίζοντας την κατοικία μας από πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό, μπορούμε να αποκτήσουμε έως 20% μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Το όχημά μας χρειάζεται την ίδια προσοχή, αφού η ασφάλεια στον δρόμο είναι αδιαπραγμάτευτη. Με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Eurolife FFH, προστατευόμαστε απέναντι σε υλικές ζημιές, κλοπή και αστική ευθύνη, ενώ παράλληλα έχουμε στη διάθεσή μας φροντίδα ατυχήματος 24/7. Μπορούμε να επιλέξουμε τη διάρκεια της ασφάλισης που ταιριάζει στον προγραμματισμό και το budget μας, απολαμβάνοντας κάθε μετακίνηση μικρή ή μεγάλη με ηρεμία και απόλυτη ασφάλεια.

Ο τετράποδος φίλος μας είναι μέλος της οικογένειας και με το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων της Eurolife FFH, του εξασφαλίζουμε κάλυψη για νοσηλεία, κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και επείγοντα περιστατικά. Επιπλέον, έχουμε πρόσβαση σε εκπτώσεις και δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες, προϊόντα φροντίδας και καλλωπισμού, ώστε το φιλαράκι μας να είναι υγιές και χαρούμενο σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Στη σύγχρονη εποχή, προστασία χρειάζονται και οι ψηφιακές μας δραστηριότητες, όπως και τα προσωπικά μας αντικείμενα. Με το πρόγραμμα ασφάλισης από τους κινδύνους του διαδικτύου, απολαμβάνουμε ασφαλείς περιηγήσεις και online συναλλαγές, καθώς καλυπτόμαστε από αμφισβητούμενες συναλλαγές ή κλοπή ψηφιακής ταυτότητας, ενώ έχουμε στη διάθεσή μας νομική και τεχνική υποστήριξη. Όσο για την ασφάλεια των προσωπικών μας αντικειμένων, αποζημιωνόμαστε για κλοπή ή απώλεια χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, καλυπτόμαστε σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δημόσιων εγγράφων, κινητού ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως οι εκπτώσεις για το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ ισχύουν από δύο ενεργά ασφαλιστικά συμβόλαια και πάνω, αφορούν μόνο προϊόντα που συμμετέχουν στο EurolifeSYN+ και λειτουργούν κλιμακωτά.

Με λίγα λόγια, εάν έχουμε ήδη ένα προϊόν που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τότε αποκτάμε 5% έκπτωση με την αγορά του 2ου συμβολαίου. Στο 3ο συμβόλαιο που αγοράζουμε, αποκτούμε 10% έκπτωση και στο 4ο συμβόλαιο, έχουμε 15% έκπτωση.

Για κάθε επιπλέον συμβόλαιο που αγοράζουμε, αποκτάμε 15% έκπτωση, εκτός από τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή οχήματος, για τα οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση έκπτωση 5%. Για να ισχύει η έκπτωση χρειάζεται να είναι σε ισχύ τα προηγούμενα συμβόλαια και οι παραπάνω εκπτώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αγοράς του εκάστοτε συμβολαίου.

H επιστροφή στη ρουτίνα μας, φέρνει μαζί της σχέδια, υποχρεώσεις, νέες δραστηριότητες. Και όσο περισσότερο οργανώνουμε τη ζωή μας, τόσο πιο άνετα και ξέγνοιαστα μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Ακριβώς για αυτό, επωφελούμαστε από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN+ και προστατεύουμε αποτελεσματικά όλα όσα έχουν αξία για εμάς, μπαίνοντας στη νέα σεζόν πιο έτοιμοι από ποτέ, γεμάτοι προσμονή και σιγουριά.

Εδώ μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το πρόγραμμα EurolifeSYN+.