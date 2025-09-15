«Βρέχει» τιμωρίες σε διαιτητές και VAR της La Liga

Αμεσες ήταν οι αντιδράσεις της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (CTA) της Ισπανίας σε διαιτητικά λάθη, με αποτέλεσμα δυο διαιτητές της La Liga να ακούσουν «καμπάνες» και να τεθούν άμεσα εκτός ορισμών.

Στην Ισπανική La Liga δεν έχουν πρόβλημα να βγάλουν τις τιμωρίες στη φόρα, προκειμένου η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) της ΠΟ Ισπανίας να δείξουν ότι προχώρησε σε δραστικά μέτρα. Ετσι, η Marca αποκάλυψε ότι διαιτητής VAR, Φιγουερόα Βάσκες, αφαιρέθηκε από τους ορισμούς, λόγω της απόδοσής του στον αγώνα του Σαββάτου (13/9) ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απόφαση να… παγώσει ο Βάσκες σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν παρενέβη ώστε να ανατρέψει την απόφαση του διαιτητή αγώνα, Γκιλ Μανθάνο, για την αποβολή του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντιν Χούισεν. Η CTA θεωρεί ότι η ενέργεια του Γκιλ Μανθάνο (σ.σ. φωτογραφία) ήταν ξεκάθαρο λάθος, το οποίο έπρεπε να διορθωθεί από το VAR.

Δεν ήταν η πρώτη… αντίδραση της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (CTA) για λάθος σε αγώνα της La Liga. Την προ προηγούμενη αγωνιστική, ο Γκονθάλεθ Φουέρτες είχε επίσης τεθεί εκτός ορισμών, λόγω της αμφιλεγόμενης διαιτησίας του στο ματς Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1.

Τέτοιες τιμωρίες στη διαιτητική ορολογία είναι γνωστές ως «neverazo». Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ακριβή προέλευση, αλλά όλοι συμφωνούν ότι βγαίνει από το επώνυμο κάποιου παλιού αρχιδιαιτητή Σημαίνει την τιμωρία ενός διαιτητή με αποκλεισμό από τους ορισμούς για ορισμένες αγωνιστικές, συνήθως λόγω σοβαρών λαθών σε κάποιον αγώνα. Είναι σαν να λέμε στα ελληνικά: «τον έβαλαν στο ψυγείο».