sports betsson
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 23:44
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:22
Ξεβράστηκε και δεύτερο πτώμα άντρα στον Θερμαϊκό
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 22:12
Νέος συναγερμός για πτήση drone στην Πολωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Βρέχει» τιμωρίες σε διαιτητές και VAR της La Liga
Ποδόσφαιρο 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:59

«Βρέχει» τιμωρίες σε διαιτητές και VAR της La Liga

Δυο ρέφερι της ισπανικής La Liga μπήκαν στο «ψυγείο» καθώς τέθηκαν εκτός ορισμών με αποφάσεις της τεχνικής επιτροπής διαιτησίας

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Spotlight

Αμεσες ήταν οι αντιδράσεις της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (CTA) της Ισπανίας σε διαιτητικά λάθη, με αποτέλεσμα δυο διαιτητές της La Liga να ακούσουν «καμπάνες» και να τεθούν άμεσα εκτός ορισμών.

Στην Ισπανική La Liga δεν έχουν πρόβλημα να βγάλουν τις τιμωρίες στη φόρα, προκειμένου η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας (CTA) της ΠΟ Ισπανίας να δείξουν ότι προχώρησε σε δραστικά μέτρα. Ετσι, η Marca αποκάλυψε ότι διαιτητής VAR, Φιγουερόα Βάσκες, αφαιρέθηκε από τους ορισμούς, λόγω της απόδοσής του στον αγώνα του Σαββάτου (13/9) ανάμεσα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η απόφαση να… παγώσει ο Βάσκες σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν παρενέβη ώστε να ανατρέψει την απόφαση του διαιτητή αγώνα, Γκιλ Μανθάνο, για την αποβολή του παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντιν Χούισεν. Η CTA θεωρεί ότι η ενέργεια του Γκιλ Μανθάνο (σ.σ. φωτογραφία) ήταν ξεκάθαρο λάθος, το οποίο έπρεπε να διορθωθεί από το VAR.

Δεν ήταν η πρώτη… αντίδραση της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας (CTA) για λάθος σε αγώνα της La Liga. Την προ προηγούμενη αγωνιστική, ο Γκονθάλεθ Φουέρτες είχε επίσης τεθεί εκτός ορισμών, λόγω της αμφιλεγόμενης διαιτησίας του στο ματς Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1.

Τέτοιες τιμωρίες στη διαιτητική ορολογία είναι γνωστές ως «neverazo». Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ακριβή προέλευση, αλλά όλοι συμφωνούν ότι βγαίνει από το επώνυμο κάποιου παλιού αρχιδιαιτητή Σημαίνει την τιμωρία ενός διαιτητή με αποκλεισμό από τους ορισμούς για ορισμένες αγωνιστικές, συνήθως λόγω σοβαρών λαθών σε κάποιον αγώνα. Είναι σαν να λέμε στα ελληνικά: «τον έβαλαν στο ψυγείο».

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα σχόλια Τραμπ για την Κίνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα
Παναθηναϊκός 15.09.25

Γιάννης Αλαφούζος: 14 προπονητές, 3 βοηθοί, 13 χρόνια, κανένα πρωτάθλημα

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχίζει στο ίδιο έργο, καθώς ο ένας προπονητής διαδέχεται τον άλλο χωρίς αποτέλεσμα – Ο Ρουί Βιτόρια έφυγε όπως οι περισσότεροι περίμεναν μέχρι να έρθει ο επόμενος για να… φύγει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βραζιλία: Δεν έχει λάβει ακόμη θεωρήσεις εισόδου από τις ΗΠΑ για τη ΓΣ του ΟΗΕ
«Ανησυχητική» καθυστέρηση 16.09.25

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στη Βραζιλία για τη ΓΣ του ΟΗΕ

«Ανησυχητική» κρίνει ο ΟΗΕ την καθυστέρηση από τις ΗΠΑ χορήγησης βίζας στη Βραζιλία προκειμένου η αντιπροσωπεία της να λάβει μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL
Γερμανία 16.09.25

Η Rheinmetall εξαγοράζει τα ναυπηγεία της NVL

Η Rheinmetall εξαγοράζει το ναυπηγικό τμήμα της NVL, η οποία είχε πέρυσι τζίρο ύψους ενός δισ. ευρώ, και κατά το τρέχον έτος έχει μέχρι στιγμής εγγράψει παραγγελίες αξίας περίπου 7 δισεκατομμυρίων.

Σύνταξη
Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
Μέχρι να γίνει το κακό 16.09.25

Συγκλονισμένη η Ιταλία από αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού

Ο 14χρονος Πάολο Μέντικο οδηγήθηκε στην αυτοκτονία, με την οικογένειά του να αναφέρει πως ήταν θύμα εκφοβισμού και το σχολείο ήταν ενήμερο για αυτό. Ο αδερφός του έγραψε γράμμα στη Μελόνι και τον Πάπα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Συναγερμός 15.09.25

Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ

Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι

Σύνταξη
Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο
Eden Project 15.09.25

Πέθανε ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, ο πρωτοπόρος high-tech αρχιτέκτονας και οραματιστής που άλλαξε τον κόσμο

Ο Σερ Νίκολας Γκρίμσοου, οραματιστής της high-tech αρχιτεκτονικής, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Ένα από τα πλέον εμβληματικά του έργα ήταν και το Eden Project στην Κορνουάλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τέμπη: Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη – Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων
Τέμπη 15.09.25

Υπερταχεία… η εισαγγελική πρόταση που ανοίγει το δρόμο για τη δίκη - Σε «θέση μάχης» οι συγγενείς των θυμάτων

Η ταχύτητα που επέδειξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση της δικογραφίας για τα Τέμπη, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη της δίκης, οδήγησε τη Μαρία Καρυστιανού να σχολιάσει πως «δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα…». Την ίδια ώρα, τριάντα πέντε οικογένειες θυμάτων ζητούν να μην κλείσει δικαστικά η υπόθεση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ – Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία

Ο Κιρ Στάρμερ, ακολούθησε τους πολιτικούς και φορείς που ζήτησαν την πολιτική καταδίκη του Έλον Μασκ για την χρήση εμπρηστικού λόγου, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα υποδαυλίσει την ακροδεξιά βία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο