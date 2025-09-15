newspaper
Πολυτελής μόδα: Στα χέρια χάκερ τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:54

Πολυτελής μόδα: Στα χέρια χάκερ τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολυτελής μόδα βρίσκεται στο στόχαστρο χάκερ

Νατάσα Σινιώρη
Μια από τις πιο εντυπωσιακές και ανησυχητικές διαρροές δεδομένων των τελευταίων ετών συγκλονίζει την υψηλή ραπτική και τους πελάτες της πολυτελούς μόδας.

Η πολυτελής μόδα δεν είναι πλέον άτρωτη. Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen – ονόματα που συνδέονται με εκλεπτυσμένο γούστο και υψηλές τιμές – βρίσκονται στο επίκεντρο μιας τεράστιας κυβερνοεπίθεσης, αποκαλύπτει το BBC.

Η πολυτελής μόδα στο στόχαστρο των Shiny Hunters

Στα χέρια των χάκερ βρέθηκαν προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων πελατών τους, από διευθύνσεις email έως και το ποσό που ξόδεψε ο καθένας τους στα καταστήματα. Το γεγονός αυτό όχι μόνο πλήττει την εικόνα των brands, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ανθρώπων που συχνά διαχειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πίσω από την επίθεση βρίσκεται η διαβόητη ομάδα Shiny Hunters, γνωστή στην παγκόσμια κοινότητα κυβερνοασφάλειας. Ο χάκερ υποστηρίζει πως απέκτησε πρόσβαση σε 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις email που συνδέονται με πελάτες της Kering – του γαλλικού ομίλου που ελέγχει τα τρία fashion brands.

Ο χάκερ υποστηρίζει πως απέκτησε πρόσβαση σε 7,4 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις email που συνδέονται με πελάτες της Kering

Σύμφωνα με πηγές του BBC, η παραβίαση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, ενώ οι πρώτες επαφές με την Kering έγιναν τον Ιούνιο, με αίτημα για λύτρα σε Bitcoin.

Η εταιρεία το αρνείται κατηγορηματικά, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση.

Δεδομένα που αποκαλύπτουν τον τρόπο ζωής

Η ανάλυση δείγματος των κλεμμένων αρχείων αποκάλυψε κάτι περισσότερο από ονόματα και email: το πεδίο “Total Sales” δείχνει αναλυτικά πόσα χρήματα έχει ξοδέψει κάθε πελάτης. Ορισμένοι φαίνονται να έχουν δαπανήσει από 10.000 έως και 86.000 δολάρια στα καταστήματα.

Για τους ειδικούς της κυβερνοασφάλειας, αυτή η πληροφορία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη: δημιουργεί έναν χάρτη υψηλού κινδύνου, όπου οι πιο εύποροι πελάτες μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο δευτερογενών επιθέσεων, εκβιασμών ή εξαπατήσεων.

Η επίσημη αντίδραση της Kering

Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν διέρρευσαν τραπεζικά στοιχεία, αριθμοί καρτών ή κυβερνητικά έγγραφα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου, η Kering «εντόπισε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιορισμένο όγκο δεδομένων» και έκτοτε έχει θωρακίσει τα συστήματά της.

Παράλληλα, ενημέρωσε τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, ενώ ειδοποίησε προσωπικά τους πελάτες που επηρεάστηκαν – χωρίς να αποκαλύψει πόσοι είναι. Η εταιρεία δεν έχει νομική υποχρέωση να κάνει δημόσια ανακοίνωση, αρκεί να επικοινωνήσει με τα θύματα, γεγονός που εξηγεί τη «σιωπή» της μέχρι τώρα.

Μια ευρύτερη «πανδημία» στον χώρο της πολυτέλειας

Η κυβερνοεπίθεση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Το τελευταίο διάστημα, οίκοι όπως η Cartier και η Louis Vuitton παραδέχθηκαν ότι έπεσαν θύματα αντίστοιχων παραβιάσεων.

Η Google, μάλιστα, έχει κατατάξει τους Shiny Hunters σε ειδική κατηγορία απειλής με την ονομασία UNC6040, κατηγορώντας τους ότι παραπλανούν εργαζομένους ώστε να δώσουν πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα όπως το Salesforce.

Η χρονική σύμπτωση δείχνει ότι οι οίκοι μόδας βρίσκονται σε ένα νέο «μέτωπο πολέμου», αυτή τη φορά όχι στις πασαρέλες αλλά στον αόρατο κόσμο του κυβερνοχώρου.

Τι σημαίνει για την εικόνα των brands

Οι οίκοι Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen δεν πουλούν απλώς ρούχα, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής βασισμένο στην εμπιστοσύνη και την αποκλειστικότητα.

Η διαρροή δεδομένων πελατών – πολλοί από τους οποίους είναι επώνυμοι ή ιδιαίτερα εύποροι – προκαλεί ένα πλήγμα που δύσκολα αποκαθίσταται.

Αναλυτές του κλάδου σημειώνουν ότι, πέρα από το οικονομικό κόστος της αποκατάστασης, η ζημιά στην εταιρική φήμη ίσως αποδειχθεί ακόμη πιο σοβαρή, ειδικά σε έναν χώρο όπου η διακριτικότητα θεωρείται προνόμιο.

Τι να κάνουν οι καταναλωτές

Η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και διεθνείς οργανισμοί προτείνουν μια σειρά μέτρων:

  • Άμεση αλλαγή κωδικών σε όλους τους λογαριασμούς που συνδέονται με τις μάρκες
  • Ενεργοποίηση διπλού παράγοντα ταυτοποίησης (2FA) όπου είναι διαθέσιμο
  • Δημιουργία ισχυρών κωδικών με τρεις τυχαίες λέξεις και αποφυγή επαναχρησιμοποίησης
  • Προσοχή σε ύποπτα emails, μηνύματα ή κλήσεις που ζητούν προσωπικά δεδομένα
  • Σε περίπτωση αμφιβολίας για τηλεφώνημα από τράπεζα, να κλείνετε τη γραμμή και να καλείτε εσείς τον αριθμό της κάρτας ή της επίσημης ιστοσελίδας

Ένα μήνυμα που ξεπερνά τη μόδα

Η υπόθεση υπενθυμίζει ότι κανένας κλάδος, όσο ισχυρός ή πολυτελής, δεν είναι απρόσβλητος από τον κυβερνοπόλεμο. Η ψηφιοποίηση της εμπειρίας πελάτη – από τις online αγορές μέχρι τις εξατομικευμένες υπηρεσίες – κάνει τις εταιρείες στόχο.

Όσο η πολυτέλεια συναντά την τεχνολογία, το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει η επόμενη επίθεση, αλλά πότε. Και τότε, το τίμημα ίσως δεν μετρηθεί μόνο σε δολάρια, αλλά σε χαμένη εμπιστοσύνη.

Πηγή ΟΤ

