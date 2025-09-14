Βατικανό: Εντυπωσιακοί σχηματισμοί με drones φώτισαν τον ουρανό στην Αγία Έδρα

Η Πιετά και ο Πάπας Φραγκίσκος εμφανίστηκαν πάνω από τον ουρανό του Βατικανού και «φώτισαν» την Αγία Έδρα.

Τις εντυπωσιακές φωτεινές εικόνες δημιούργησαν τα φώτα από 3.000 drones που πέταξαν πάνω από τα κτίρια του Βατικανού, παρουσία χιλιάδων πιστών που βρίσκονταν στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

<br />

Οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί παρουσίασαν εικόνες από την παράδοση της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας, όπως εικόνες που θύμιζαν βυζαντινές αγιογραφίες. Πολύ παραστατική ήταν η αναπαράσταση του αγάλματος της Παναγίας να κρατάει τον νεκρό Ιησού (Πιετά), αλλά και μια αναπαράσταση με το Χέρι του Θεού να δίνει ζωή σε ανθρώπινο χέρι. Αλλά και το Περιστέρι – Άγιο Πνεύμα.

<br />

Επίσης, ανέγραψαν στον ουρανό τη λέξη ΧΑΡΑ (JOY).

3.500 drones illuminated the sky above St. Peter’s Dome tonight for “Grace for the World” concert with artists, including #AndreaBocelli, #PharrellWilliams, #JohnLegend…

(World Meeting on Human Fraternity 2025) #Vatican pic.twitter.com/kTPFZlFpEz — Elias Turk (@ACatholicInRome) September 13, 2025

Η εικόνα που ξεσήκωσε όμως περισσότερο το πλήθος ήταν μια «φωτογραφία» του αποθανόντος Πάπα Φραγκίσκου.

Το υπερθέαμα αυτό παρουσιάστηκε λόγω της Παγκόσμιας Συνάντησης της Αδελφότητας των Ανθρώπων στο Βατικανό, στην εκδήλωση που ονομάζεται Grace of The World (Η Χάρη του Κόσμου). Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε και μια μεγάλη συναυλία.