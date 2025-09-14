Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας με την ακροδεξιά AfD να διεκδικεί με αξιώσεις να κερδίσει την πρωτιά σε πολλούς δήμους στην καρδιά της γερμανικής βιομηχανίας.

Στον τόπο καταγωγής του πρωθυπουργού της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, που στις δημοσκοπήσεις ακολουθεί κατά πόδας τους Χριστιανοδημοκράτες, κατεβαίνει με αξιώσεις. Το αποδεικνύουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις που έκανε.

«Μια νέα αρχή θα γίνει μόνο με την AfD και όλοι θα το δουν να συμβαίνει», λέει ο ηγέτης της, Τίνο Χρούπαλα

Επιδιώκει μια μεγάλη νίκη, στην πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει πληθυσμό σχεδόν ίσο με αυτόν της Ολλανδίας και το πλήγμα θα είναι μεγάλο για τον Μερτς.

Σε ομιλία του στο Ντίρεν, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Μάρτιν Βίνσεντς, δήλωσε: «Η παλίρροια γύρισε. Οι άνθρωποι δεν κοιτάζουν πλέον πίσω από τους ώμους τους όταν παίρνουν τα φυλλάδιά μας, ανησυχώντας ότι κάποιος γείτονας μπορεί να τα δει. Έρχονται σε εμάς ανοιχτά».

Μήνυμα εν όψει περιφερειακών

Ακόμα κι αν σε εθνικό επίπεδο η επίδραση της εκλογικής νίκης της AfD μπορεί να είναι μικρή, το ακροδεξιό κόμμα θα στείλει ένα μήνυμα εν όψει των περιφερειακών εκλογών του 2026. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν σε κάποια από τα γερμανικά κρατίδιο, δύο από τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της πρώην ανατολικής Γερμανίας.

Στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, η AfD είναι μακράν το πιο δημοφιλές κόμμα, με ποσοστό 39% στις δημοσκοπήσεις. Το ποσοστό αυτό θα της επιτρέψει να σχηματίσει τοπική κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο θα ήταν πρωτοφανές και θα ανατάρασσε την Άνω Ομοσπονδιακή Βουλή, όπου εκπροσωπούνται οι περιφερειακές κυβερνήσεις.

Για τον κυβερνώντα συνασπισμό, μια κακή επίδοση στις εκλογές θα εντείνει την πίεση. Ήδη πλήττεται από εσωτερικές διαμάχες για τη φορολογική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ταυτόχρονα, το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς είναι σημαντικό.

Ποιοι ψηφίζουν AfD

Δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι της AfD ακραιφνείς ακροδεξιοί.

Τα CDU/CSU και SPD είναι τα μόνα κόμματα που έχουν κυβερνήσει τη Γερμανία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί υποστηρικτές του AfD δηλώνουν ότι «έχουν βαρεθεί».

Ο συνταξιούχος Έκαρντ Μπίνσφελτ, που εντάχθηκε πρόσφατα στο κόμμα, πείστηκε αφού διάβασε το πρόγραμμά του. Λέει ότι έχασε την πίστη του στο πολιτικό κατεστημένο, το οποίο, όπως είπε, δεν παίρνει στα σοβαρά τους ψηφοφόρους. «Δεν θέλω να με υποτιμούν», είπε στο Bloomberg στη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ντίρεν.

Ο Βίνσεντς, ένα 39χρονος γιατρός, λέει ότι οι ψηφοφόροι δεν αισθάνονται πλέον ότι εκπροσωπούνται από τα άλλα κόμματα. Στην AfD, λέει, «αναλαμβάνουμε να μιλήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα – και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να ακουστούμε. Γι’ αυτό δεχόμαστε επίθεση».

Αποβιομηχάνιση και ακροδεξιά

Το ακροδεξιό κόμμα αναπτύσσεται σε μέρη όπως το Ντίρεν. Η πόλη των 90.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Κολωνίας, έχει αποσταθεροποιηθεί από το προγραμματισμένο κλείσιμο κοντινών ορυχείων λιγνίτη.

Ο λιγνίτης για δεκαετίες παρείχε φθηνή ενέργεια για τις τοπικές χαρτοβιομηχανίες. Οι άνθρωποι σε όλη τη λεγόμενη «Σκουριασμένη Ζώνη» της Γερμανίας εξακολουθούν να είναι σχετικά εύποροι, αλλά οι φόβοι για υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου αυξάνονται.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που κάποτε απευθυνόταν στους εργαζόμενους στη βιομηχανία, φοβάται ακόμη περισσότερο τις απώλειες στις εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η AfD μπορεί να τριπλασιάσει τα ποσοστά του.

Ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, υπουργός Οικονομικών και συν-αρχηγός του SPD, θέλει να τους ξανακερδίσει και μαζί τις ψήφους που φεύγουν προς την ακροδεξιά. Θέλει να νιώσουν ότι η κυβέρνηση «τους φροντίζει», ότι οι δουλειές τους είναι ασφαλείς και ότι οι κατεστραμμένοι δρόμοι και τα σχολεία θα επισκευαστούν, είπε.

Για τον Σοσιαλδημοκράτη πολιτικό, «κάποιοι αναζητούν μια άγκυρα, έναν τρόπο να ηρεμήσουν ξανά τα πράγματα, να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία στην καθημερινή ζωή».

Η κυβέρνηση Μερτς προσπαθεί να το πετύχει αυτό με το πρόγραμμα υποδομών 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέλει να αντισταθμίσει δεκαετίες υποεπένδυσης, αλλά πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια πριν τα έργα έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων.

Στο χωριό του Μερτς

Η επείγουσα ανάγκη για αντιμετώπιση της AfD δεν είναι η ίδια παντού. Σε μέρη όπως η ιδιαίτερη πατρίδα του πρωθυπουργού Μερτς, το χωριό Μπριλόν των 25.000 κατοίκων, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Προς το παρόν, οι οπαδοί της AfD δεν είναι τόσοι πολλοί. Στο Μπριλόν δεν έχει κατεβάσει ποτέ υποψήφιο.

Αλλά οι ηγέτες του βλέπουν το δάσος και όχι το δέντρο.

Ο συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Τίνο Χρουπάλα, προεξόφλησε «ένα μεγάλο κύμα» στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. «Μια νέα αρχή θα γίνει μόνο με την AfD και όλοι θα το δουν να συμβαίνει», είπε στη συγκέντρωση στο Ντίρεν.