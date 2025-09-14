Πρώτη νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης (vid)

Νίκη 2-0 για την Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga, όμως πιο δύσκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ. Οι Μαδριλένοι πέτυχαν την πρώτη νίκη τους, αλλά καρδιοχτύπησαν καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι με το σκορ στο 1-0 και μετά έχασαν μεγάλη ευκαιρία. Η Βιγιαρεάλ γνώρισε την πρώτη ήττα της.

Το σκορ άνοιξε ο Μπάριος στο 9’ μετά από πάσα ‘Αλβαρες και αφού απέφυγε δυο αμυντικούς έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία. Στο 44’ η Ατλέτικο ζήτησε πέναλτι σε πτώση του Γκονσάλες αλλά ο διαιτητής Μουνουέρα θεώρησε ότι δεν υπήρξε παράβαση. Στο 45+1’ οι γηπεδούχοι καρδιοχτύπησαν καθώς ο Πέπε της Βιγιαρεάλ εκτέλεσε φάουλ και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Το ίδιο και στο 49’ που ο Μολέιρο της Βιγιαρέαλ έχασε μεγάλη ευκαιρία, στέλνοντας τη μπάλα πάνω σε αμυντικό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κλείδωσε τη νίκη στο 52’ με κεφαλιά του Γκονσάλες μετά από σέντρα του Γιορέντες. Στο 71’ ακυρώθηκε γκολ του Λεγκλέ, αφού ο Μουνουέρα καταλόγισε επιθετικό φάουλ.

Δείτε εδώ τα highlights

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Παρασκευή 12/9

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2

(28’ Ρομέρο, 85’ Φερνάντες – 54’ Σίλβα, 70’ Μιρ)

Σάββατο 13/9

Χετάφε-Οβιέδο 2-0

(45’+4′ Μαρτίν, 45’+9′ Μαγιοράλ)

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(56′ Ογιαρθάμπαλ – 12′ Εμπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)

Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1

(57′ Μπερενγκέρ αυτ.)

Ατλέτικο-Βιγιαρεάλ 2-0

(9′ Μπάριος, 52′ Γκονσάλες)

Κυριακή 14/9

Θέλτα-Τζιρόνα (15:00)

Λεβάντε-Μπέτις (17:15)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγιεκάνο (19:30)

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια (22:00)

Δευτέρα 15/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα (22:00)

H επόμενη αγωνιστική (5η)

Παρασκευή 19/9

Μπέτις-Σοσιεδάδ

Σάββατο 20/9

Τζιρόνα-Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Αλαβές-Σεβίλλη

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα

Βαλένθια-Μπιλμπάο

Κυριακή 21/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Θέλτα

Μαγιόρκα-Ατλέτικο

Έλτσε-Οβιέδο

Μπαρτσελόνα-Χετάφε