Ποντένσε: «Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο» (vid)

Συγκινημένος από την υποδοχή του κόσμου του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε μετά το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Εκεί όπου γιόρτασε την επιστροφή του στην ομάδα με γκολ και ασίστ, με τον Πορτογάλο άσο να δηλώνει πως νιώθει πολύ καλά στους Πειραιώτες και να ευχαριστεί τους οπαδούς.

Όσα είπε ο Ποντένσε:

«Νιώθω πάρα πολύ καλά, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την όμορφη υποδοχή, τα είχαν κανονίσει πάρα πολύ ωραία και για αυτό είχα και εγώ μια πολύ καλή απόδοση. Ήταν πολύ σημαντική η νίκη, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν δεχθήκαμε γκολ και η άμυνα μας ήταν πολύ καλή, το ίδιο και η επίθεση προφανώς.

Κάναμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι είναι σημαντικό για μας για να νοιώσουμε αυτοπεποίθηση, τον κόσμο μας για τη συνέχεια. Θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο, τους θέλουμε όλους κοντά μας, τους έχουμε ανάγκη, η στήριξή τους είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει να έχουμε τέτοια ωραία αποτελέσματα».