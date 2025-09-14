Μπρέντφορντ – Τσέλσι 2-2: Γκέλα στις καθυστερήσεις για τους «μπλε»

Η Τσέλσι, παρά το γεγονός πως κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μπρέντφορντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Oι «σφήκες» άνοιξαν το σκορ στο 35ο λεπτό, όταν μετά από υπέροχη ασίστ του Τζόρνταν Χέντερσον ο Σάντε βρέθηκε απέναντι από τον Σάντσες και έκανε το 1-0.

Ο Πάλμερ ήρθε από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε σε 1-1 στο 61′ μετά από πάσα του Ζοάο Πέδρο, ενώ ο Καϊσέδο έκανε την ολική ανατροπή για την Τσέλσι στο 85ο λεπτό της συνάντησης, πετυχαίνοντας το 2-1.

Όμως η Μπρέντφορντ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με γκολ του Καρβάλιο στο 90+3 έκανε το 2-2 στο παιχνίδι, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Άρσεναλ – Νότιγχαμ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ – Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ Σεμενιό – 48′ Μιτόμα)

Νιούκαστλ – Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμάντε)

Έβερτον – Άστον Βίλα 0-0

Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ 0-0

Φούλαμ – Λιντς 1-0 (90+4′ (αυτ) Γκούντμουντσον)

Γουέστ Χαμ – Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ Φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ – Τσέλσι 2-2 (35′ Σάντε, 90+4′ Καρβάλιο – 61′ Πάλμερ, 85′ Καϊσέδο)

14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ

14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η επόμενη αγωνιστική

20/9 14:30 Λίβερπουλ – Έβερτον

20/9 17:00 Μπέρνλι – Νότιγχαμ

20/9 17:00 Μπράιτον – Τότεναμ

20/9 17:00 Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας

20/9 17:00 Γουλβς – Λιντς

20/9 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι

20/9 22:00 Φούλαμ – Μπρέντφορντ

21/9 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

21/9 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

21/9 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

