Μπρέντφορντ – Τσέλσι 2-2: Γκέλα στις καθυστερήσεις για τους «μπλε»
Η Τσέλσι νόμιζε ότι είχε καθαρίσει το ματς στο 86ο λεπτό, όμως η Μπρέντφορντ ήρθε στις καθυστερήσεις και την υποχρέωσε στην ισοπαλία.
Η Τσέλσι, παρά το γεγονός πως κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μπρέντφορντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.
Oι «σφήκες» άνοιξαν το σκορ στο 35ο λεπτό, όταν μετά από υπέροχη ασίστ του Τζόρνταν Χέντερσον ο Σάντε βρέθηκε απέναντι από τον Σάντσες και έκανε το 1-0.
Ο Πάλμερ ήρθε από τον πάγκο στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφάρισε σε 1-1 στο 61′ μετά από πάσα του Ζοάο Πέδρο, ενώ ο Καϊσέδο έκανε την ολική ανατροπή για την Τσέλσι στο 85ο λεπτό της συνάντησης, πετυχαίνοντας το 2-1.
Όμως η Μπρέντφορντ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με γκολ του Καρβάλιο στο 90+3 έκανε το 2-2 στο παιχνίδι, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Άρσεναλ – Νότιγχαμ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)
Μπόρνμουθ – Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ Σεμενιό – 48′ Μιτόμα)
Νιούκαστλ – Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμάντε)
Έβερτον – Άστον Βίλα 0-0
Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ 0-0
Φούλαμ – Λιντς 1-0 (90+4′ (αυτ) Γκούντμουντσον)
Γουέστ Χαμ – Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ Φαν ντε Φεν)
Μπρέντφορντ – Τσέλσι 2-2 (35′ Σάντε, 90+4′ Καρβάλιο – 61′ Πάλμερ, 85′ Καϊσέδο)
14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ
14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η επόμενη αγωνιστική
20/9 14:30 Λίβερπουλ – Έβερτον
20/9 17:00 Μπέρνλι – Νότιγχαμ
20/9 17:00 Μπράιτον – Τότεναμ
20/9 17:00 Γουέστ Χαμ – Κρίσταλ Πάλας
20/9 17:00 Γουλβς – Λιντς
20/9 19:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι
20/9 22:00 Φούλαμ – Μπρέντφορντ
21/9 16:00 Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
21/9 16:00 Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
21/9 18:30 Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Η βαθμολογία
