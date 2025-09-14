newspaper
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Έρχεται η κοινωνική αντιπαροχή – Πού θα βρεθούν τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:15

Έρχεται η κοινωνική αντιπαροχή – Πού θα βρεθούν τα ακίνητα

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων για την κοινωνική αντιπαροχή

Στο «οπλοστάσιο» για προσιτή στέγη περιλαμβάνεται η κοινωνική αντιπαροχή. Οι κοινωνικές κατοικίες θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς ύστερα από δέκα χρόνια συνεπούς μίσθωσης (μοντέλο rent to own).

Οι δικαιούχοι κοινωνικών κατοικιών, θα επιλέγονται από τον ΟΠΕΚΑ, με βάση κοινωνικά κριτήρια που θα εξειδικευτούν με την έκδοση σχετικής υπουργικής Απόφασης. Στα κριτήρια αυτά, θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το εισόδημα, η περιουσιακή και η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία τέκνων των δικαιούχων και η τυχόν ύπαρξη ποσοστού αναπηρίας.

Το αρμόδιο υπουργείο μελετά τη διεύρυνση των δικαιούχων και σε πολίτες που είναι «στεγαστικά ευάλωτοι», το εισόδημά τους δηλαδή δεν τους επιτρέπει να καταβάλουν τα υψηλά ενοίκια της αγοράς

Διαγωνισμοί για ιδιώτες κατασκευαστές

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ανοίγει το δρόμο στην κυβέρνηση να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση όσων προβλέπει. Με τον νέο νόμο αξιοποιούνται δημόσια ακίνητα που μένουν ανεκμετάλλευτα.

Ιδιώτες κατασκευαστές θα τα αναλάβουν μέσω διαγωνισμών για να χτιστούν νέα διαμερίσματα από τα οποία τουλάχιστον το 30% θα βρίσκεται στη διάθεση του δημοσίου για να τα παραχωρεί με χαμηλό ενοίκιο σε νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά.

Τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα διατίθενται προς πώληση στην αγορά από τους κατασκευαστές αυξάνοντας το απόθεμα των κατοικιών.

Τα ακίνητα για την κοινωνική αντιπαροχή

Οι εκτάσεις που θα προκηρυχθούν για τον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής ανήκουν στην ΕΤΑΔ. Μεταξύ αυτών και ακίνητα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας όπως ανενεργά στρατόπεδα. Στα συγκεκριμένα ακίνητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το 25% των κατοικιών που θα χτιστούν θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ το 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

Η ΕΤΑΔ αναμένεται να διαθέσει 6.500 ακίνητα που μπορούν να εισέλθουν άμεσα στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με σχέδια που έχουν καταρτιστεί, μπορούν να αξιοποιηθούν το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΧΡΩΠΕΙ , ιδιοκτησίας ΕΟΦ στη λεωφόρο Πειραιώς 62 στον Πειραιά εμβαδού 17.893 τμ, τα δύο οικόπεδα του ΕΦΚΑ στην Αργυρούπολη επί της Λεωφόρου Κύπρου συνολικής έκτασης 2.375 τμ, το πρώτο εργοστάσιο Ανατόλια στη Νέα Ιωνία με κτίρια 18.000 τμ που ανήκει στην ΕΤΑΔ καθώς και το ΥΦΑΝΕΤ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης συνολικής έκτασης 19.500 τμ

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στρατοπέδων που θα αξιοποιηθούν για την αύξηση του αποθέματος κατοικιών είναι αυτά που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το Στρατόπεδο Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι Αττικής, επιφάνειας 145 στρεμμάτων, που θα κατασκευαστούν 696 διαμερίσματα (58 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο).

Το Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, επιφάνειας 128 στρεμμάτων, που θα δημιουργηθούν 600 διαμερίσματα (50 κτίρια των 12 διαμερισμάτων έκαστο) και το Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα, επιφάνειας 150 στρεμμάτων, που θα γίνουν 720 διαμερίσματα (60 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων). Στους χώρους αυτούς, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας, προβλέπεται να ανεγερθούν συνολικά 2.000 διαμερίσματα.

Πηγή: ot.gr

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 13.09.25

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute
English edition 14.09.25

Greek Tourism 2025: Shorter, Closer, Last-Minute

The most striking change compared with 2024 was the rise of Aegina, which entered the top five destinations, displacing Syros, with a year-on-year increase of 12.65%

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Music Stage 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων – Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ
Σπάνια επαφή 14.09.25

Συνάντηση Ερντογάν και Πατριάρχη Ιεροσολύμων - Συζήτησαν για Γάζα και Ιερουσαλήμ

Η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Ερντογάν πραγματοποιήθηκε στο Ντολμαμπαχτσέ. Κατά τις συνομιλίες «εξετάστηκαν η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα και η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης»

Σύνταξη
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Τοπικές εκλογές – βαρόμετρο στη Ρηνανία-Βεστφαλία
Κόσμος 14.09.25

Εκλογές «βαρόμετρο» για την κυβέρνηση Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας με 18 εκατομμύρια κατοίκους και το πλουσιότερο της χώρας, θεωρείται συχνά «βαρόμετρο» των τάσεων για το σύνολο της ομοσπονδίας

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
