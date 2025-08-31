newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η κοινωνική αντιπαροχή στη μάχη για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο που θα κατατεθεί
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Αυγούστου 2025 | 20:18

Η κοινωνική αντιπαροχή στη μάχη για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο που θα κατατεθεί

Τα ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν για χρόνια ανεκμετάλλευτα θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής - Οι δικαιούχοι

Ανδρομάχη Παύλου
ΡεπορτάζΑνδρομάχη Παύλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κοινωνική αντιπαροχή μέσω της οποίας πρόκειται να αξιοποιηθούν χιλιάδες ακίνητα του Δημοσίου, καθώς θα διατεθούν σε ιδιώτες προκειμένου να κατασκευαστούν κατοικίες.

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αμβλύνει το στεγαστικό πρόβλημα προχωράει στην αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Τα ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν για χρόνια ανεκμετάλλευτα θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, με το 30% να διατίθεται ως κοινωνικό μίσθωμα σε νέες οικογένειες, πολύτεκνους ή μονογονεϊκές οικογένειες, σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά.

Το υπόλοιπο ποσοστό θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα.

Η κοινωνική αντιπαροχή

Στόχος του προγράμματος είναι η ανέγερση σε πρώτη φάση τουλάχιστον 5.000 κατοικιών μέσω της αξιοποίησης ακινήτων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Ήδη 10 δημόσια ακίνητα έχουν ενταχθεί στη λίστα και, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή των αναδόχων. Τα συγκεκριμένα οικόπεδα βρίσκονται σε Κηφισιά, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Παιανία, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο.

Τα οικόπεδα θα διατίθενται σε ιδιώτες για την κατασκευή́ κατοικιών, με το 30% αυτών να παρέχεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Οι κοινωνικές κατοικίες θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς έπειτα από 10 χρόνια συνεπούς μίσθωσης.

Οι δικαιούχοι

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται νέα ζευγάρια και πολίτες ηλικίας έως 39 ετών, όπως και χαμηλόμισθοι, πολύτεκνοι ή και μονογονεϊκά νοικοκυριά, που θα μένουν στα σπίτια που θα κατασκευάζονται από τους ιδιώτες.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι δικαιούχοι είναι το εισόδημα, η περιουσιακή τους κατάσταση (κινητή και ακίνητη), η οικογενειακή σύνθεση και ο αριθμός των τέκνων.

Με το σχέδιο νόμου αναμένεται να μπουν οι βάσεις, προκειμένου η κοινωνική αντιπαροχή να γίνει ελκυστική για τους κατασκευαστές. Για να υπάρξουν κοινωνικές κατοικίες, θα πρέπει οι κατασκευαστές να αναλάβουν το κόστος ανέγερσης των κατοικιών και στη συνέχεια από την εκμετάλλευση του 70% να καλύψουν το κόστος ανέγερσης, αλλά και το επιδιωκόμενο κέρδος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της κοινωνικής αντιπαροχής στην Ελλάδα βασίζεται, εν μέρει, σε ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους. Κοινό στοιχείο όλων είναι η συνεργασία του δημόσιου τομέα με ιδιώτες, όχι για κερδοσκοπική εκμετάλλευση, αλλά για παραγωγή προσιτής κατοικίας με κοινωνικά κριτήρια

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εμπόδιο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

Wall Street: Εμπόδιο τα στοιχεία για την απασχόληση στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Κόσμος
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»
Καλά σημάδια 31.08.25

Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»

Ανθεκτικός τουρισμός και ανάπτυξη - Νέα περίοδος αιχμής για την Ελλάδα με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - Περισσότεροι προορισμοί ανοιχτοί, ακόμα και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Ποιοι κερδίζουν 31.08.25

Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και πολυτέκνους ενσωματώνει το πακέτο ΔΕΘ - Στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ειδικές παρεμβάσεις στη φορολογία και τις εισφορές για τη μεσαία τάξη

Μαρία Βουργάνα, Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
Ποδόσφαιρο 31.08.25

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά
Culture Live 31.08.25

Ανησυχητικά ευρήματα: Το ChatGPT έδωσε «συνταγές» επιτυχίας για βόμβες, χάκινγκ και ναρκωτικά

Κατά τη διάρκεια δοκιμών ασφαλείας, το πανίσχυρο γλωσσικό μοντέλο ChatGPT παρείχε οδηγίες για τρόπους κατασκευής εκρηκτικών, βιολογικών όπλων και μεθόδους χάκινγκ

Σύνταξη
Τέμπη: Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ
Ελλάδα 31.08.25

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού στο χυδαίο σκίτσο Παπανίκου μετά την έκθεση αυτοψίας της ΔΑΕΕ για τα Τέμπη

Ο Χρήστος Παπανίκος, στον ενημερωτικό ιστότοπο «Ελλάδα 24», είχε την «έμπνευση» να φτιάξει ένα σκίτσο με αφορμή την έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη. Η οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 31.08.25

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ διέρρευσε η συζήτηση για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, το ίδιο ζήτημα αναμένονταν να συζητηθεί και απόψε Κυριακή 31 Οκτωβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό
Κόσμος 31.08.25

Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό

Όταν η Γερμανία άνοιγε το 2015 τις πόρτες της για να υποδεχθεί 1 εκατ. πρόσφυγες, η Άνγκελα Μέρκελ πήρε ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο. Με την παγκόσμια ακροδεξιά να προελαύνει ήρθε η ώρα του απολογισμού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο
Iconic 31.08.25

Στην Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει η ιδέα μιας έκθεσης με τα εμβληματικά looks της Κάρι Μπράντσο – Υπό έναν όρο

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανέφερε ότι μια έκθεση θα ήταν σίγουρα εφικτή, καθώς μεγάλο μέρος των συνόλων του χαρακτήρα της στο Sex and the City φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Ταρέμι: «Μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός, θα παλέψω για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς μας» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι εξέφρασε τη χαρά του και την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σύνταξη
Άδωνις Γεωργιάδης: Θερμό «καλοσώρισμα» και ξεπροβόδισμα επεφύλαξε η Σύρος
Ελλάδα 31.08.25

Σε κλοιό διαδηλωτών ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Σύρου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και έντονες αποδοκιμασίες

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο του νησιού, προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας. Πλήθος κόσμου τον περίμενε για να διαμαρτυρηθεί.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο