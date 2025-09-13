Μαδρίτη: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από έκρηξη λόγω υγραερίου σε μπαρ
Σφοδρή έκρηξη σημειώθηκε σε καφέ-μπαρ στη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Η επιχείρηση στεγαζόταν στο ισόγειο πολυκατοικίας.
- Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
- Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
- «Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
- Πάτρα: Τρεις νεαροί διαρρήκτες επιτέθηκαν σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίες που τους έπιασε στα πράσα
Ισχυρή έκρηξη, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε σε καφέ-μπαρ στη Μαδρίτη. Το καφέ-μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας στεγαζόταν στο ισόγειο πολυκατοικίας, η οποία εκκενώθηκε από τους πυροσβέστες.
Σύμφωνα με τις αρχές στην ισπανική πρωτεύουσα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 25 άτομα. Από αυτά τα τρία κρίνεται ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση.
#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.
17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Puente de Vallecas στη Μαδρίτη, γύρω στις 3:00 μ.μ. (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), στην οδό Manuel Maroto. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολυκατοικία και σε διπλανό μπαρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας και έπρεπε να εκκενωθεί.
Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.
18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.
La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025
Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της παρακείμενης εισόδου και ενός από τους τοίχους του μπαρ.
‼ Une explosion vient de se produire dans un café de Madrid. 14 personnes ont été blessées, dont une gravement. pic.twitter.com/H6Ba0SKLm8
— 75 Secondes 🗞 (@75secondes) September 13, 2025
Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο κτίριο αυτό ζούσαν 11 οικογένειες: τρεις ανά όροφο, αλλά και το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ.
Η αστυνομία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στην περιοχή και οι αστυνομικοί ρυθμίζουν την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.
Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λούις Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρακολουθούμε την κατάσταση στο Puente de Vallecas. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης μας εργάζονται ακούραστα με 18 μονάδες της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχουμε υποστήριξη και από drones της αστυνομίας», έγραψε στο Twitter.
Estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas.
Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de @BomberosMad, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de @policiademadrid con drones.
Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias.
— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 13, 2025
- Αλιευτικό προσέκρουσε σε βράχια στον Θερμαϊκό – Επιχείρηση διάσωσης 5 ατόμων
- Eurovision: Ιρλανδία και Ολλανδία εκτός λόγω Ισραήλ – Το μποϊκοτάζ εξαπλώνεται – «Ως εδώ»
- Μεντιλίμπαρ: «Εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους Ποντένσε, Ταρέμι» – Τι είπε για τις ενοχλήσεις του Ζέλσον
- Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
- Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
- Σούπερ Ταρέμι και δεύτερο γκολ από τον Ιρανό (5-0, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις