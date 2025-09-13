Μαδρίτη: Τουλάχιστον 25 τραυματίες από έκρηξη λόγω υγραερίου σε μπαρ

Ισχυρή έκρηξη, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οφείλεται σε διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε σε καφέ-μπαρ στη Μαδρίτη. Το καφέ-μπαρ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας στεγαζόταν στο ισόγειο πολυκατοικίας, η οποία εκκενώθηκε από τους πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τις αρχές στην ισπανική πρωτεύουσα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 25 άτομα. Από αυτά τα τρία κρίνεται ότι είναι σε σοβαρή κατάσταση.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave. 17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Puente de Vallecas στη Μαδρίτη, γύρω στις 3:00 μ.μ. (5 μ.μ. ώρα Ελλάδας), στην οδό Manuel Maroto. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολυκατοικία και σε διπλανό μπαρ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο παρουσιάζει προβλήματα στατικότητας και έπρεπε να εκκενωθεί.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves. 18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina. La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της παρακείμενης εισόδου και ενός από τους τοίχους του μπαρ.

‼ Une explosion vient de se produire dans un café de Madrid. 14 personnes ont été blessées, dont une gravement. pic.twitter.com/H6Ba0SKLm8 — 75 Secondes 🗞 (@75secondes) September 13, 2025

Σύμφωνα με τους κατοίκους, στο κτίριο αυτό ζούσαν 11 οικογένειες: τρεις ανά όροφο, αλλά και το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μπαρ.

Η αστυνομία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία στην περιοχή και οι αστυνομικοί ρυθμίζουν την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λούις Μαρτίνεθ-Αλμέιδα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρακολουθούμε την κατάσταση στο Puente de Vallecas. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης μας εργάζονται ακούραστα με 18 μονάδες της πυροσβεστικής, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ έχουμε υποστήριξη και από drones της αστυνομίας», έγραψε στο Twitter.