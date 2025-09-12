Στην Αθήνα ο Ζοάο Μάριο για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον Ζοάο Μάριο, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να προσγειώνεται στην Αθήνα και το «Ελ. Βενιζέλος» για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην Ένωση.

Η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και έφτασε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας για τον δανεισμό του Πορτογάλου άσου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πιθανότατα δεν θα υπάρχει οψιόν στο deal, ωστόσο ενδιαφέρον έχει το γιατί ο 32χρονος άσος ήθελε να αποχωρήσει από την τουρκική ομάδα. Φέτος είναι βασικός με οκτώ συμμετοχές, τρία γκολ και μία ασίστ ενώ αποκτήθηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο αρχικά ως δανεικός από την Μπενφίκα.

Ο λόγος που πάει στην ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο

Τον Ιανουάριο η Μπεσίκτας τον αγόρασε με δύο εκατ. ευρώ και ο Ζοάο Μάριο τελείωσε τη σεζόν έχοντας 37 συμμετοχές με επτά γκολ και τέσσερις ασίστ. Ο λόγος που θέλει να φύγει λοιπόν είναι ο προπονητής. Η σεζόν στην ομάδα ξεκίνησε πολύ άσχημα καθώς η Μπεσίκτας έμεινε εκτός Ευρώπης με αποκλεισμό-σοκ στα πλέι οφ του Conference League από τη Λωζάνη.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απολυθεί ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και να τον διαδεχτεί ο Σεργκέν Γιαλτσίν. Με τον νέο προπονητή ο Πορτογάλος δεν ένιωθε το ίδιο άνετα και έτσι όταν εμφανίστηκε η προοπτική της ΑΕΚ ήταν πολύ θετικός, αν και γνωρίζει πως σε πρώτη φάση θα υπολογίζεται μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Είχε βέβαια και ένα έξτρα κίνητρο για να θέλει να έρθει στην Ένωση. Αυτό δεν είναι άλλο από τον Μάρκο Νίκολιτς με τον οποίο έχει συνεργαστεί έστω και για μικρό διάστημα στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Ήταν το τελευταίο κομμάτι της σεζόν 2019-20 όταν ο Νίκολιτς ανέλαβε τη ρωσική ομάδα και ο Ζοάο Μάριο αγωνιζόταν εκεί ως δανεικός. Υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς έπαιξε σε επτά ματς εκ των οποίων τα έξι ήταν ως βασικός.