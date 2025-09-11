ΑΕΚ: Θέλει να αποκτήσει τον Ζοάο Μάριο λίγο πριν το τέλος των μεταγραφών (vids)

Ο Αντονί Μαρσιάλ φεύγει με προορισμό το Μεξικό, ωστόσο στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου η ΑΕΚ παλεύει να κάνει και μία δυνατή προσθήκη. Ο λόγος για τον Ζοάο Μάριο της Μπεσίκτας, με τον οποίο η Ένωση βρίσκεται σε επαφές τις τελευταίες ώρες και προσπαθεί να τον κάνει δικό της.

Θυμίζουμε πως το μεταγραφικό παράθυρο στην Ελλάδα κλείνει αύριο το βράδυ και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε καλό δρόμο για την απόκτηση του 32χρονου άσου. Τέτοιες μέρες πέρσι τον είχε αποκτήσει η τουρκική ομάδα από την Μπενφίκα ως δανεικό και τον Ιανουάριο τον αγόρασε με δύο εκατ. ευρώ.

Έχει συμβόλαιο ως το 2027 με την Μπεσίκτας ενώ φέτος έχει ήδη καταγράψει οκτώ συμμετοχές με τρία γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα της γειτονικής χώρας έχει μείνει εκτός Ευρώπης μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό της στα πλέι οφ του Conference League, που είχε ως αποτέλεσμα και την απόλυση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

O Ζοάο Μάριο ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Πόρτο και στη συνέχεια πήγε σε εκείνες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Με τα «λιοντάρια» έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο για να ακολουθήσει στη συνέχεια μία μεγάλη καριέρα μεταξύ άλλων σε Ίντερ, Γουέστ Χαμ, Μπενφίκα. Ο Ζοάο Μάριο είναι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας έχοντας καταγράψει 56 συμμετοχές με 3 γκολ και 12 ασίστ.

Η μεταγραφή του στην Ίντερ είχε κοστίσει μάλιστα 40 εκατ. ευρώ συν άλλα πέντε με μπόνους. Ο Πορτογάλος μπορεί να παίξει και ως επιθετικός χαφ αλλά και στα άκρα. Τα χρονικά περιθώρια για τη μεταγραφή δεν είναι πολλά και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.