Στις 17:30 κυκλοφορούν μέσω ίντερνετ τα τελευταία εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (13/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα είναι η πρώτη φετινή αναμέτρηση που οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν μαζί τους τον κόσμο τους εντός έδρας.

Ο κόσμος των Πειραιωτών είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά από τέσσερις μήνες στο Φάληρο και αναμένεται να είναι ένα καλό «ζέσταμα» ενόψει της Πάφου που θα είναι η πρεμιέρα στο UEFA Champions League.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια (15€, 25€) από επιστροφές χορηγών της ομάδας και στις 17:30 θα είναι διαθέσιμα στο www.olympiacos.org.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας είναι ενεργοποιημέν.

Η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας

Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ιστορικά ο 12ος παίκτης του και πολλές φορές ο… MVP του. Το απόγευμα του Σαββάτου, το κοινό των «ερυθρόλευκων» επιστρέφει στο «σπίτι», αφού το ματς της 3ης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό είναι το πρώτο για φέτος εντός έδρας με κόσμο, μετά το κεκλεισμένων της πρεμιέρας.

Το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο, λίγες μέρες πριν και την πρεμιέρα του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φροντίσει και φέτος, ώστε να μην πηγαίνει… κανένα εισιτήριο χαμένο αν αυτό είναι δυνατόν.

Έτσι, η πειραϊκή ΠΑΕ ενεργοποίησε και για την τρέχουσα σεζόν, την διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας από τους μόνιμους κατόχους τους σε τρίτους, ανά αγώνα, ώστε το «κάστρο» της ομάδας να παραμένει, όπως πάντα, ένα από τα μεγάλα της «όπλα».

Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), ο Ολυμπιακός ενημέρωσε και για την ακριβή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ότι ενεργοποιήθηκε η διαδικασία μεταβίβασης του εισιτήριου διαρκείας τους.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τους χρήστες των λογαριασμών που έχουν αγοράσει εισιτήρια διαρκείας, πηγαίνοντας στο www.olympiacos.org / εισιτήρια / online αγορά και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα (Σύνδεση)



2ο Βήμα (Οι κινήσεις μου)



3ο Βήμα (Μεταφορά εισιτηρίου)



4ο Βήμα (Συμπλήρωση στοιχείων του αποδέκτη)

Ο χρήστης μετά την μεταβίβαση / χρησιμοποίηση του διαρκείας ανά αγώνα ή ημερολογιακά θα μπορεί ο ίδιος να το μεταβιβάσει ξανά στον εαυτό του ή σε όποιον άλλο επιθυμεί.

Η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται έως και 4 ώρες πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα.

Μεταβίβαση γίνεται μόνο στα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και όχι στα μεμονωμένα εισιτήρια αγώνα.

Για οποιαδήποτε μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας απαιτείται η διαδικασία εισαγωγής του στην εφαρμογή Gov Wallet».