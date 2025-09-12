sports betsson
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Στις 17:30 κυκλοφορούν μέσω ίντερνετ τα τελευταία εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Στις 17:30 κυκλοφορούν μέσω ίντερνετ τα τελευταία εισιτήρια για το Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

«Εξαφανίζονται» και τα τελευταία εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9, 18:00).

Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (13/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα είναι η πρώτη φετινή αναμέτρηση που οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν μαζί τους τον κόσμο τους εντός έδρας.

Ο κόσμος των Πειραιωτών είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά από τέσσερις μήνες στο Φάληρο και αναμένεται να είναι ένα καλό «ζέσταμα» ενόψει της Πάφου που θα είναι η πρεμιέρα στο UEFA Champions League.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια (15€, 25€) από επιστροφές χορηγών της ομάδας και στις 17:30 θα είναι διαθέσιμα στο www.olympiacos.org.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία για τη μεταβίβαση των εισιτηρίων διαρκείας είναι ενεργοποιημέν.

Η διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας

Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ιστορικά ο 12ος παίκτης του και πολλές φορές ο… MVP του. Το απόγευμα του Σαββάτου, το κοινό των «ερυθρόλευκων» επιστρέφει στο «σπίτι», αφού το ματς της 3ης αγωνιστικής κόντρα στον Πανσερραϊκό είναι το πρώτο για φέτος εντός έδρας με κόσμο, μετά το κεκλεισμένων της πρεμιέρας.

Το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο, λίγες μέρες πριν και την πρεμιέρα του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φροντίσει και φέτος, ώστε να μην πηγαίνει… κανένα εισιτήριο χαμένο αν αυτό είναι δυνατόν.

Έτσι, η πειραϊκή ΠΑΕ ενεργοποίησε και για την τρέχουσα σεζόν, την διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας από τους μόνιμους κατόχους τους σε τρίτους, ανά αγώνα, ώστε το «κάστρο» της ομάδας να παραμένει, όπως πάντα, ένα από τα μεγάλα της «όπλα».

Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), ο Ολυμπιακός ενημέρωσε και για την ακριβή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας.

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας ότι ενεργοποιήθηκε η διαδικασία μεταβίβασης του εισιτήριου διαρκείας τους.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τους χρήστες των λογαριασμών που έχουν αγοράσει εισιτήρια διαρκείας, πηγαίνοντας στο www.olympiacos.org / εισιτήρια / online αγορά και ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1ο Βήμα (Σύνδεση)


2ο Βήμα (Οι κινήσεις μου)


3ο Βήμα (Μεταφορά εισιτηρίου)


4ο Βήμα (Συμπλήρωση στοιχείων του αποδέκτη)

Ο χρήστης μετά την μεταβίβαση / χρησιμοποίηση του διαρκείας ανά αγώνα ή ημερολογιακά θα μπορεί ο ίδιος να το μεταβιβάσει ξανά στον εαυτό του ή σε όποιον άλλο επιθυμεί.

Η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται έως και 4 ώρες πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα.

Μεταβίβαση γίνεται μόνο στα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και όχι στα μεμονωμένα εισιτήρια αγώνα.

Για οποιαδήποτε μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας απαιτείται η διαδικασία εισαγωγής του στην εφαρμογή Gov Wallet».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στάμτσης: Να ανοίξει ο ανταγωνισμός για το ρεύμα και στα υδροηλεκτρικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε πάνω από τις 2.060 μονάδες στο φίνις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξέσπασε πάνω από τις 2.060 μονάδες στο φίνις

Αθλητική Ροή
Eurobasket 2025 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία

Παρακολουθήστε Live στις 17:00 την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία. Τηλεοπτικά από το Novasports Start και ΕΡΤ 1.

Σύνταξη
Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Με Ποντένσε και Ταρέμι η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τους Ποντένσε και Ταρέμι να είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος
«Ξέπλυμα» 12.09.25

ΚΚΕ: Να μην αποφυλακιστεί ο ναζιστής εγκληματίας Μιχαλολιάκος

«Η αστική δικαιοσύνη που υποβάθμισε τη δολοφονική επίθεση στο ΠΑΜΕ σε 'επικίνδυνη σωματική βλάβη', συνεχίζει να δείχνει την 'ευαισθησία' της στους καταδικασμένους χρυσαυγίτες», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας – Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους
Παραμένει η ένταση 12.09.25

Καμία άμεση απειλή από τα γυμνάσια Ρωσίας, Λευκορωσίας, λέει το ΝΑΤΟ - Η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους τους

Το ΝΑΤΟ εξέδωσε καθησυχαστική ανακοίνωση για τις ασκήσεις Zapad-2025, ενώ η ΕΕ κάλεσε τους επιτετραμμένους της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για την εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος
ΗΠΑ 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δράστης πίστευε ότι ο ακροδεξιός ακτιβιστής διέδιδε το μίσος

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι συνελήφθη, αφότου μέλη της οικογένειάς του τον έπεισαν να παραδοθεί. Επίσης, αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνητρα του δράστη ήταν πολιτικά, λόγω των ιδεών του Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται
«Ευρωπαϊκό πρόβλημα» 12.09.25

Ουκρανία: Ο Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν εξαντλείται

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.   

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας
Ελλάδα 12.09.25

Κρητική μαφία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο ιερέας για την υπόθεση εκβιασμού και υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας

Ο πρώην 46χρονος ηγούμενος και συνάμα επίσκοπος Δορυλαίου, δεν προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθεί και ο δικηγόρος του, έλαβε ημερομηνία απολογίας για τις 25 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»
Σκέψεις 12.09.25

Τσάρλι Κάουφμαν της Αιώνιας Λιακάδας και της Αθήνας: «Οι κατεστραμμένοι άνθρωποι κάνουν κουμάντο»

Καθώς η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, του 2004, επανακυκλοφορεί, ο αναγνωρισμένος σκηνοθέτης της, Τσάρλι Κάουφμαν, δηλώνει ότι δεν θα υποκύψει ποτέ στη «μηχανή του Χόλιγουντ» - ενδιαμέσως έκανε μια μικρού μήκους στην Αθήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 12.09.25

ProCredit Bank: Το νέο υποκατάστημα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης

Στην οδό Μητροπόλεως 28, εκγαινιάστηκε ένας σύγχρονος χώρος ο οποίος προσφέρει μία πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με προνομιακές υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»
Δείτε βίντεο 12.09.25

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις «για να αντιμετωπίσει το έγκλημα»

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η πόλη στην πολιτεία Τενεσί είναι «βαθιά προβληματική» - Η επιλογή του θυμίζει αυτή που έκανε για την Ουάσινγκτον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του
Ελλάδα 12.09.25

Αυτός είναι ο μαστροπός με το παρατσούκλι «Κοντός» – Βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του

Υποσχόταν στα θύματά του μεγάλες χρηματικές απολαβές, τις απειλούσε και ασκούσε σωματική ή ψυχολογική βία κι έτσι τις εξανάγκαζε να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε.

Σύνταξη
Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
Αλά τούρκα 12.09.25

Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή

Ξεκίνησε η δίκη για την εγκυρότητα ή μη του πανεπιστημιακού διπλώματος του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου - Για πρώτη φορά στα χρονικά - ακόμα και της Τουκρίας - τον υπερασπίζεται μέσα από τα κάγκελα ο επίσης κρατούμενος δικηγόρος του

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης
«Ορθογώνια λαιμόκοψη» 12.09.25

Η μορφή του Χριστού που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο ντα Βίντσι «φορά γυναικεία ρούχα» υποστηρίζει ιστορικός τέχνης

Ο Αυστριακός ιστορικός τέχνης Φίλιπ Ζιτζλσπέργκερ τοποθετεί το έργο «Salvator Mundi» του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο πλαίσιο της «αισθητικής της ρευστότητας των φύλων» στην Ιταλία της Αναγέννησης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίθεση στο Κατάρ – Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους
Νέες διαβουλεύσεις 12.09.25

Επίσκεψη από τον Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ μετά την επίθεση στο Κατάρ - Νέες δηλώσεις Τραμπ για τους ομήρους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων έπειτα από την επίθεση στο Κατάρ και το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη - Τι λέει ο Τραμπ για τους ομήρους

Σύνταξη
LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία
Eurobasket 2025 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία

Παρακολουθήστε Live στις 17:00 την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία. Τηλεοπτικά από το Novasports Start και ΕΡΤ 1.

Σύνταξη
Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ρεκόρ όπλων 12.09.25

Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»

Αν οι εξουσιοδοτήσεις του NDAA στις ΗΠΑ μετατραπούν σε πραγματικές πιστώσεις, τότε ο προϋπολογισμός θα σπαταλήσει τεράστια ποσά σε δυσλειτουργικά ή παρωχημένα οπλικά συστήματα, προειδοποιεί ειδικός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: «Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα – Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα
Βίντεο 12.09.25

«Θαμπό πέπλο» αφρικανικής σκόνης πάνω από την Αθήνα - Απότομο φθινόπωρο με βροχές τη Δευτέρα

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα διατηρηθούν σε αυξημένα επίπεδα - Καλός ο καιρός το Σάββατο - Τις υψηλές θερμοκρασίες θα διακόψει ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια
«Αισχροκέρδεια» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει τους αγρότες να καταρρέουν και τα νοικοκυριά να στραγγαλίζονται από την ακρίβεια

«Το παράδοξο - ο αγρότης να πληρώνεται λιγότερο και ο καταναλωτής να πληρώνει περισσότερο - είναι το άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη: της ασυδοσίας των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 12.09.25

Νίκος Μιχαλολιάκος: Αποφυλακίζεται ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος με βάση την πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είχε καταδικαστεί ως διευθυντικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής σε ποινή κάθειρξης.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9
Ιόνια νησιά 12.09.25

Στο επίκεντρο η Κέρκυρα για τις προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών – Επίσημη αποστολή ευρωβουλευτών στις 15/9

Κατά τη διάρκεια τριήμερης επίσκεψης στην Κέρκυρα, δεκαμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ θα συζητήσει προτεραιότητες και επενδυτικές πολιτικές με αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
