The Chase: Επιστρέφει στο MEGA στις 22 Σεπτεμβρίου
Για 5η σεζόν, το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι The Chase, επιστρέφει στο MEGA και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18.30.
Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA. Το τηλεπαιχνίδι που ανέβασε τον πήχη της γνώσης και κράτησε τους τηλεθεατές καθηλωμένους, έρχεται με ακόμα μεγαλύτερη αγωνία, απρόσμενες ερωτήσεις και Chasers έτοιμους για κάθε πρόκληση.
Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 18:30, στο MEGA, η Μαρία Μπεκατώρου δίνει ξανά το σύνθημα για την πιο ανατρεπτική καταδίωξη γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης και υποδέχεται παίκτες και Chasers σε νέες, επικές μονομαχίες. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, πάντα άμεση και με αφοπλιστική άνεση στον φακό, μετατρέπει κάθε επεισόδιο σε μία εμπειρία γεμάτη ρυθμό, διασκέδαση και πολλές ανατροπές.
Τέσσερις παίκτες καλούνται να επιστρατεύσουν και φέτος, ταχύτητα, στρατηγική και φυσικά, γνώσεις, για να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν από τους «Chasers». Στόχος τους; Να ξεφύγουν από τους αμείλικτους κυνηγούς και να διεκδικήσουν περισσότερα από 10.000 ευρώ.
«Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» – οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι της γνώσης – επιστρέφουν πιο ετοιμοπόλεμοι από ποτέ και δείχνουν ανίκητοι. Είναι όμως;
Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:30, στο MEGA, η μεγαλύτερη αναμέτρηση γνώσεων ξεκινά και η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο.
«THE CHASE»
ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:30
#TheChaseGR
