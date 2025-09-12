Απειλεί τον Μασκ για τη θέση του πλουσιότερου στον κόσμο

Αμύθητα είναι τα πλούτη των κροίσων της τεχνολογίας από το συνεχές ράλι των μετοχών των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Η αισιοδοξία των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη έχει φέρει άνοδο χωρίς προηγούμενο στη Wall Street, παρά τις προειδοποιήσεις ότι οι αποτιμήσεις βρίσκονται ήδη στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών.

Τελευταίο παράδειγμα τέτοιου ράλι είναι οι μετοχές της Oracle οι οποίες καταγράφουν νέα επίπεδα-ρεκόρ μετά τα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα και τις προβλέψεις, κάνοντας τον συνιδρυτή και πρόεδρό της Λάρι Ελισον να ξεπρνά ακόμη και τον Ιλον Μασκ για την πρώτη θέση της λίστας του Bloomberg με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Η προσωπική περιουσία του Ελισον υπολογιζόταν με το άνοιγμα της Wall Street στις 10 Σεπτεμβρίου στα 397 δισ. δολάρια από 295 δισ. δολάρια την Τρίτη. Πρόκειται για άλμα προσωπικής περιουσίας κατά 100 δισ. δολαρίων σε μία ημέρα και 200 δισ. δολαρίων από τις αρχές τους έτους, σύμφωνα πάντα με τα ίδια στοιχεία. Οι μετοχές της Oracle διαπραγματεύονταν χθες στη Wall Street με άνοδο 40%.

Η άνοδος αυτή του 81χρονου Ελισον έριξε στην τρίτη θέση τον συνιδρυτή και επικεφαλής της Meta (Facebook), Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος με 269 δισ. ευρώ είδε την περιουσία του να αυξάνεται κατά 61,5 δισ. δολάρια φέτος. Είναι ενδεικτικό ότι οι οκτώ στους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο είναι ιδρυτές ή μεγαλομέτοχοι εταιρειών τεχνολογίας.

Στο μικροσκόπιο η Oracle

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την Oracle επικεντρώνεται κυρίως στις υποδομές του αποκαλούμενου «υπολογιστικού νέφους» (cloud), όπου η εταιρεία ανταγωνίζεται την Amazon, τη Microsoft και την Google. Συνολικά η εταιρεία προσβλέπει σε έσοδα 500 δισ. δολ. από τέτοιες δραστηριότητες, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο Σάφρα Κατζ.

Η Oracle προβλέπει έσοδα από το cloud ύψους 144 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030. Η διευθύνουσα σύμβουλος Σάφρα Κατζ ανέφερε με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων ότι η εταιρεία έχει υπογράψει τέσσερις συμβάσεις αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τρεις διαφορετικούς πελάτες στο τρίμηνο. Η OpenAI έχει ανακοινώσει από την πλευρά της ότι σε συνεργασία με την Oracle έχει συμφωνήσει να αναπτύξει χωρητικότητα κέντρων δεδομένων 4,5 γιγαβάτ στις ΗΠΑ.

«Τους επόμενους μήνες, αναμένουμε να υπογράψουμε με αρκετούς επιπλέον πελάτες (συμβόλαια) πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και το RPO είναι πιθανό να ξεπεράσει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια», δήλωσε η Κατζ. Η εταιρεία προβλέπει αύξηση εσόδων της Oracle Cloud Infrastructure (OCI) κατά 77% στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το οικονομικό έτος και περίπου 144 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες με την Amazon, την Alphabet και τη Microsoft, με τα έσοδα από αυτούς τους πελάτες να αυξάνονται κατά 1.529% το πρώτο τρίμηνο. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις απόδοσης της Oracle (Remaining Performance Obligations ή RPO), το πιο δημοφιλές μέτρο μέτρησης αναμενόμενων εσόδων, αυξήθηκαν κατά 359% στα 455 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Αυγούστου. Η Oracle αναμένει ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου θα αυξηθούν κατά 12% έως 14% και τα έσοδα από το cloud θα αυξηθούν μεταξύ 32% και 36%.

Η Oracle ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυτού του οικονομικού έτους στον συγκεκριμένο κλάδο θα αυξηθούν κατά 77% στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια από 10 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

