Ο Λάρι Έλισον έγινε για πρώτη φορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, τερματίζοντας την σχεδόν κυριαρχία του Έλον Μασκ στην πρώτη θέση. Η περιουσία του αυξήθηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η Oracle Corp. ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και δήλωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη.

Η αύξηση αυτή ανέβασε τη συνολική περιουσία του στα 393 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τον «πτωχό» Μασκ που βρίσκεται στα 385 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Οι συνεργασίες της Oracle με την OpenAI και την Nvidia Fuel Cloud την έβαλαν για τα καλά σε ανοδική χρηματιστηριακή πορεία.

Ο Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά το 2021, πριν χάσει τον τίτλο από τον Τζεφ Μπέζος της Amazon.com Inc. και τον Μπερνάρντ Αρνό της LVMH. Τον προσπέρασε πέρυσι και τον κράτησε για λίγο περισσότερο από 300 ημέρες.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Έλισον είναι δεσμευμένο στην εταιρεία του

Ο 81χρονος Έλισον, συνιδρυτής της Oracle και νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας, έχει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής του περιουσίας δεσμευμένο στην εταιρεία λογισμικού βάσεων δεδομένων.

Οι μετοχές της Oracle, οι οποίες είχαν ήδη σημειώσει άνοδο 45% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Τρίτης, εκτοξεύτηκαν κατά 41% την Τετάρτη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση στις κρατήσεις και έδωσε μια επιθετική πρόβλεψη για την επιχείρηση υποδομών cloud. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που έχει σημειώσει ποτέ η εταιρεία.

Αντίθετα, οι μετοχές της Tesla Inc. έχουν σημειώσει πτώση 13% φέτος. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει προτείνει ένα τεράστιο πακέτο αμοιβών για τον Μασκ για να τον διατηρήσει στην θέση του, το οποίο, αν καταφέρει να επιτύχει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.