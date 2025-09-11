Νέο αιματοκύλισμα σημειώθηκε την Τετάρτη σε σχολείο στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο λύκειο Evergreen, σε προάστιο του Ντένβερ στο Κολοράντο, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ κατά δύο συμμαθητών του πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Ο δράστης υπέκυψε στα τραύματά του, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές.

🚨BREAKING🚨:MULTIPLE SHOT AT EVERGREEN HIGH SCHOOL, COLORADO ⚠🚨 At least two students wounded in an active shooter situation in Jefferson County. Victims taken to hospital; authorities investigating. Reunification center set up at Wilmot Elementary. pic.twitter.com/FBRFYdd1ZT — The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Τζέφερσον, Jacki Kelley, αστυνομικοί εντόπισαν τον ένοπλο μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή τους. Κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, υπενθυμίζοντας τις τραγικές μνήμες του μακελειού στο λύκειο Columbine, που βρίσκεται επίσης στην κομητεία Τζέφερσον, όπου το 1999 είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι.

NEW: A student who authorities say opened fire at his Colorado high school, wounding two classmates and then turning the gun on himself, has died, according to the local sheriff’s office.https://t.co/1rxydt0CkG — ABC News (@ABC) September 11, 2025

ΗΠΑ: 47 ένοπλες επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Το επεισόδιο αυτό καταγράφεται ως η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ για το 2025, εκ των οποίων οι 23 έχουν σημειωθεί σε σχολεία και οι 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Το Κολοράντο έχει βεβαρημένο παρελθόν σε μαζικές ένοπλες επιθέσεις, με πιο τραγικό το μακελειό στο Λύκειο Columbine το 1999. Παρά τις υποσχέσεις για αυστηρότερα μέτρα ελέγχου των όπλων, και αυτή η πολιτεία των ΗΠΑμ συνεχίζει να μετρά περιστατικά βίας στα σχολεία.