Αλλάζει ο καιρός σε ορισμένες περιοχές την Πέμπτη, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά και τα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του Ιονίου νότιοι με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.