newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη
Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:20

Καιρός: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη

Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Αλλάζει ο καιρός σε ορισμένες περιοχές την Πέμπτη, καθώς αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά και τα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του Ιονίου νότιοι με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.
Ανεμοι: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι – απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών
Ελλάδα 10.09.25

«Κύριος ο σεισμός» λένε οι Λέκκας και Γκανάς – Γιατί είναι μειωμένη η παραγωγή των μετασεισμών

Ο χάρτης του 1989 που είχε αποτυπώσει την υποθαλάσσια περιοχή που έδωσε τον σεισμό- Τι λένε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς, ο Ευθύμης Λέκκας και η Εύη Νομικού

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Θα κινηθεί αυτεπάγγελτα η ΡΑΣ για την πυρασφάλεια στα τρένα;» – Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για τα Τέμπη
Ελλάδα 10.09.25

«Θα κινηθεί αυτεπάγγελτα η ΡΑΣ για την πυρασφάλεια στα τρένα;» – Ερωτήματα της ΕΔΑΠΟ για τα Τέμπη

Τα πρόσφατα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου για την έλλειψη πυρασφάλειας στα τρένα προκαλεί ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο