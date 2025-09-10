Μια νέα έρευνα φέρνει στο φως ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς: η ιδιωτική εταιρεία UG Solutions, η οποία έχει αναλάβει την ασφάλεια στους χώρους διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, απασχολεί μέλη της αμερικανικής συμμορίας μοτοσικλετιστών «Infidels Motorcycle Club».

Η ομάδα αυτή είναι γνωστή για τη σκληρή αντι-ισλαμική της στάση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «σύγχρονοι σταυροφόροι».

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του BBC, τουλάχιστον δέκα μέλη της συμμορίας εργάζονται στη Γάζα για λογαριασμό της UG Solutions.

Μάλιστα, επτά από αυτούς κατέχουν ηγετικές θέσεις, συντονίζοντας τους ένοπλους που περιφρουρούν τους χώρους της Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν γίνει πεδίο χαοτικών επεισοδίων, με εκατοντάδες πολίτες να δολοφονούνται στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν τροφή.

Video shows Israeli soldiers opening fire towards Palestinians trying to reach a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) food distribution site in southern Gaza. At least 838 people have been killed at or near GHF aid sites since May. pic.twitter.com/glWuOEVDlU — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2025



Η UG Solutions υπερασπίζεται τις επιλογές της, υποστηρίζοντας ότι δεν απορρίπτει προσωπικό λόγω «χόμπι ή σχέσεων που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική τους απόδοση».

Από την πλευρά της, η Gaza Humanitarian Foundation δηλώνει πως εφαρμόζει «μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή μισαλλοδοξίας».

Ωστόσο, η παρουσία των Infidels σε μια τόσο ευαίσθητη αποστολή προκαλεί έντονες ανησυχίες.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο Έντουαρντ Αχμέτ Μίτσελ από το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων:

«Το να αναθέσεις σε αυτή τη συμμορία την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι σαν να αναθέτεις στους Κου Κλουξ Κλαν την παροχή βοήθειας στο Σουδάν. Είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε βία, όπως και έχει συμβεί».

A lead contractor for security at the Gaza Humanitarian Foundation’s sites, which have become mass killing grounds for starving Palestinians, Johnny “Taz” Mulford, is a member of a Florida chapter of the Infidels, a Crusader-inspired motorcycle club opposing the «radical jihadist… pic.twitter.com/cdt2ByEfgC — Quds News Network (@QudsNen) August 10, 2025

Οι «Σταυροφόροι» της Infidels MC

Η συμμορία ιδρύθηκε το 2006 από βετεράνους του αμερικανικού στρατού που πολέμησαν στο Ιράκ.

Το έμβλημά της είναι ο σταυρός των Σταυροφόρων, ενώ τα μέλη της προβάλλουν ανοιχτά αντιμουσουλμανικές θέσεις.

Στα social media έχουν εμφανιστεί με σχόλια και εκδηλώσεις που προάγουν την μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό.

Κλασσικό παράδειγμα είναι η διοργάνωσή μπάρμπεκιου με χοιρινό «σε ένδειξη αντίστασης» στον ιερό μήνα του Ραμαζανιού.

Αρχηγός της ομάδας είναι ο Johnny «Taz» Mulford, πρώην λοχίας του αμερικανικού στρατού, με πειθαρχικά παραπτώματα στο παρελθόν για δωροδοκία και ψευδείς δηλώσεις.

Σήμερα, διαχειρίζεται το συμβόλαιο της UG Solutions στη Γάζα.

Μαζί του, σε καίριες θέσεις έχουν βρεθεί ο αντιπρόεδρος Larry «J-Rod» Jarrett, ο ταμίας Bill «Saint» Siebe και το ιδρυτικό μέλος Richard «A-Tracker» Lofton.

Η ταυτότητά τους αποκαλύφθηκε όταν ο Mulford, απαντώντας κατά λάθος σε email, κοινοποίησε τις διευθύνσεις και τα ονόματα στελεχών της συμμορίας που εργάζονταν στη Γάζα.

Έγγραφα και μαρτυρίες πρώην εργολάβων της UGS επιβεβαίωσαν ότι συνολικά πάνω από 10 Infidels προσλήφθηκαν, κάποιοι σε θέσεις επικεφαλής ένοπλων ομάδων.

A BBC probe found members of the Infidels Motorcycle Club, a US biker gang with anti-Islam ties, were hired by contractor UG Solutions to guard Gaza aid sites where deadly chaos unfolded. At least 40 members were deployed, some in senior roles. #Gaza pic.twitter.com/lVjP5QyR0a — BPI News (@BPINewsOrg) September 10, 2025

Αμφιλεγόμενες φιγούρες και περιστατικά

Η αξιοπιστία της UGS αμφισβητείται και από το παρελθόν ορισμένων στελεχών της.

Ο Jarrett έχει συλληφθεί δύο φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, Jameson Govoni, συνελήφθη φέτος στη Βόρεια Καρολίνα για τροχαίο με εγκατάλειψη και διαφυγή από την αστυνομία.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του εργολάβου ασφαλείας Josh Miller, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία με το σύνθημα «Make Gaza Great Again».

Η εταιρεία του εμπορεύεται ρούχα με συνθήματα όπως «Αγκαλιάστε τη βία» και «Ρουκέτες όλη νύχτα, καλοκαίρι στη Γάζα».

Ο Miller φέρει τατουάζ με αναφορές στις Σταυροφορίες και έχει ταυτιστεί με ακραία ρητορική στα κοινωνικά δίκτυα.

Βία και θύματα στη Γάζα

Από την έναρξη λειτουργίας των σημείων διανομής, τον Μάιο, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, πάνω από 1.100 άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους γύρω από τους χώρους της GHF, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΟΗΕ καταλογίζει τις περισσότερες ευθύνες στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, αν και η UGS παραδέχεται ότι οι φρουροί της έχουν κάνει χρήση «προειδοποιητικών πυρών» για να διαλύσουν τα πλήθη.

Η εταιρεία δηλώνει ότι όλα τα μέλη της περνούν από αυστηρό έλεγχο και ότι η εμπειρία των εργολάβων της, κυρίως πρώην στρατιωτικών, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι εικόνες βίας και χάους που συνοδεύουν τη διανομή τροφίμων διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το να αναθέσεις σε αυτή τη συμμορία την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι σαν να αναθέτεις στους Κου Κλουξ Κλαν την παροχή βοήθειας στο Σουδάν

Τα σύμβολα του μίσους

Τα μέλη των Infidels συχνά επιδεικνύουν τατουάζ και σύμβολα που παραπέμπουν στις Σταυροφορίες, όπως το έτος 1095, όταν ξεκίνησε η πρώτη εκστρατεία για την κατάληψη της Ιερουσαλήμ.

Για οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων, τέτοιες αναφορές συνιστούν ξεκάθαρο πανηγυρισμό για την σφαγή χιλιάδων αμάχων.

Η σελίδα των Infidels MC στο Facebook έχει φιλοξενήσει σαφώς ισλαμοφοβικές συζητήσεις. Το 2020, η λέσχη μοιράστηκε έναν σύνδεσμο προς ένα ψευδές, σατιρικό άρθρο που ισχυριζόταν ότι τέσσερις Αμερικανοί πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμματος, δύο εκ των οποίων μουσουλμάνοι, ήθελαν η Βίβλος να θεωρηθεί ρητορική μίσους.

Τα σχόλια των μελών της ομάδας στο Facebook περιελάμβαναν: «Γεμίζω το όπλο μου στο μέγιστο. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθουμε σε σύγκρουση με τους μουσουλμάνους», «Απελάστε αυτές τις αξιολύπητες τσ**λες σε μια αξιολύπητη τρύπα του τρίτου κόσμου, όπου δεν θα προσβληθούν από την Αγία Γραφή» και ένα σχόλιο που αποδοκίμαζε «αυτούς και τον Μωάμεθ τους» με μια βρισιά.

Παράλληλα, το λογότυπο με το κρανίο του κόμικ ήρωα Punisher, που έχει υιοθετηθεί από λευκές εθνικιστικές ομάδες, συνοδεύεται από τη λέξη «kafir» στα αραβικά, δηλαδή «άπιστος».

🚨EXPOSING GHF: Footage combined from multiple incidents at the American Israeli GHF point shows Israeli soldiers, tanks and U.S contractors [mercenaries] shooting, pepper spraying & attacking starving Palestinians. So far 891 Palestinians were killed & 5754 injured as a result… pic.twitter.com/cRs518G7eR — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 19, 2025

Μια επικίνδυνη συνεργασία

Η συνεργασία της UG Solutions με τους Infidels MC δεν είναι τυχαία.

Πολλά μέλη της συμμορίας είναι πρώην στρατιωτικοί με πολεμική εμπειρία, χαρακτηριστικό που αναζητούν εταιρείες ασφαλείας σε επικίνδυνες αποστολές.

Το BBC υπολόγισε ότι τουλάχιστον 40 από τους 320 εργολάβους στη Γάζα προέρχονται από τη συγκεκριμένη λέσχη.

Οι αμοιβές, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα υψηλές: 980 δολάρια την ημέρα για απλά μέλη και έως 1.580 για τους επικεφαλής ομάδων.

Ωστόσο, η ανάθεση της φύλαξης ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια ομάδα με τόσο έντονο ιδεολογικό υπόβαθρο δημιουργεί ηθικά και πολιτικά ερωτήματα.

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ουδετερότητα σε μια αποστολή που αφορά αμάχους όταν οι υπεύθυνοι της ασφάλειας προβάλλουν ρητορική μίσους;

Η υπόθεση της UG Solutions αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές της ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας σε εμπόλεμες ζώνες.

Όταν η προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας ανατίθεται σε πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με εγκληματική ρητορική μίσους και βία, η αποστολή κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία και τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα.

Η Γάζα, ήδη βυθισμένη στην απελπισία, γίνεται πεδίο πειραματισμών όπου η ασφάλεια συγχέεται με την ιδεολογία και η βοήθεια με την απειλή.