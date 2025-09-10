newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 16:27
Πυρκαγιές σε Φθιώτιδα και Λάρισα – Επιχειρούν εναέρια
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:15

«Infidels Motorcycle Club»: Η αντιισλαμική συμμορία μοτοσικλετιστών που περιφρουρεί τα σημεία παροχής βοήθειας στη Γάζα

Ποιος καλύτερος για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων που προσπαθούν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Σίγουρα όχι μία συμμορία αντιισλαμιστών μοτοσικλετιστών από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Spotlight

Μια νέα έρευνα φέρνει στο φως ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς: η ιδιωτική εταιρεία UG Solutions, η οποία έχει αναλάβει την ασφάλεια στους χώρους διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, απασχολεί μέλη της αμερικανικής συμμορίας μοτοσικλετιστών «Infidels Motorcycle Club».

Η ομάδα αυτή είναι γνωστή για τη σκληρή αντι-ισλαμική της στάση και για τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «σύγχρονοι σταυροφόροι».

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του BBC, τουλάχιστον δέκα μέλη της συμμορίας εργάζονται στη Γάζα για λογαριασμό της UG Solutions.

Μάλιστα, επτά από αυτούς κατέχουν ηγετικές θέσεις, συντονίζοντας τους ένοπλους που περιφρουρούν τους χώρους της Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν γίνει πεδίο χαοτικών επεισοδίων, με εκατοντάδες πολίτες να δολοφονούνται στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν τροφή.


Η UG Solutions υπερασπίζεται τις επιλογές της, υποστηρίζοντας ότι δεν απορρίπτει προσωπικό λόγω «χόμπι ή σχέσεων που δεν σχετίζονται με την επαγγελματική τους απόδοση».

Από την πλευρά της, η Gaza Humanitarian Foundation δηλώνει πως εφαρμόζει «μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή μισαλλοδοξίας».

Ωστόσο, η παρουσία των Infidels σε μια τόσο ευαίσθητη αποστολή προκαλεί έντονες ανησυχίες.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο Έντουαρντ Αχμέτ Μίτσελ από το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων:

«Το να αναθέσεις σε αυτή τη συμμορία την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι σαν να αναθέτεις στους Κου Κλουξ Κλαν την παροχή βοήθειας στο Σουδάν. Είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε βία, όπως και έχει συμβεί».

Οι «Σταυροφόροι» της Infidels MC

Η συμμορία ιδρύθηκε το 2006 από βετεράνους του αμερικανικού στρατού που πολέμησαν στο Ιράκ.

Το έμβλημά της είναι ο σταυρός των Σταυροφόρων, ενώ τα μέλη της προβάλλουν ανοιχτά αντιμουσουλμανικές θέσεις.

Στα social media έχουν εμφανιστεί με σχόλια και εκδηλώσεις που προάγουν την μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό.

Κλασσικό παράδειγμα είναι η διοργάνωσή μπάρμπεκιου με χοιρινό «σε ένδειξη αντίστασης» στον ιερό μήνα του Ραμαζανιού.

Αρχηγός της ομάδας είναι ο Johnny «Taz» Mulford, πρώην λοχίας του αμερικανικού στρατού, με πειθαρχικά παραπτώματα στο παρελθόν για δωροδοκία και ψευδείς δηλώσεις.

Σήμερα, διαχειρίζεται το συμβόλαιο της UG Solutions στη Γάζα.

Μαζί του, σε καίριες θέσεις έχουν βρεθεί ο αντιπρόεδρος Larry «J-Rod» Jarrett, ο ταμίας Bill «Saint» Siebe και το ιδρυτικό μέλος Richard «A-Tracker» Lofton.

Η ταυτότητά τους αποκαλύφθηκε όταν ο Mulford, απαντώντας κατά λάθος σε email, κοινοποίησε τις διευθύνσεις και τα ονόματα στελεχών της συμμορίας που εργάζονταν στη Γάζα.

Έγγραφα και μαρτυρίες πρώην εργολάβων της UGS επιβεβαίωσαν ότι συνολικά πάνω από 10 Infidels προσλήφθηκαν, κάποιοι σε θέσεις επικεφαλής ένοπλων ομάδων.

Αμφιλεγόμενες φιγούρες και περιστατικά

Η αξιοπιστία της UGS αμφισβητείται και από το παρελθόν ορισμένων στελεχών της.

Ο Jarrett έχει συλληφθεί δύο φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο ίδιος ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, Jameson Govoni, συνελήφθη φέτος στη Βόρεια Καρολίνα για τροχαίο με εγκατάλειψη και διαφυγή από την αστυνομία.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του εργολάβου ασφαλείας Josh Miller, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφία με το σύνθημα «Make Gaza Great Again».

Η εταιρεία του εμπορεύεται ρούχα με συνθήματα όπως «Αγκαλιάστε τη βία» και «Ρουκέτες όλη νύχτα, καλοκαίρι στη Γάζα».

Ο Miller φέρει τατουάζ με αναφορές στις Σταυροφορίες και έχει ταυτιστεί με ακραία ρητορική στα κοινωνικά δίκτυα.

Βία και θύματα στη Γάζα

Από την έναρξη λειτουργίας των σημείων διανομής, τον Μάιο, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, πάνω από 1.100 άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους γύρω από τους χώρους της GHF, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο ΟΗΕ καταλογίζει τις περισσότερες ευθύνες στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, αν και η UGS παραδέχεται ότι οι φρουροί της έχουν κάνει χρήση «προειδοποιητικών πυρών» για να διαλύσουν τα πλήθη.

Η εταιρεία δηλώνει ότι όλα τα μέλη της περνούν από αυστηρό έλεγχο και ότι η εμπειρία των εργολάβων της, κυρίως πρώην στρατιωτικών, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι εικόνες βίας και χάους που συνοδεύουν τη διανομή τροφίμων διαψεύδουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το να αναθέσεις σε αυτή τη συμμορία την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι σαν να αναθέτεις στους Κου Κλουξ Κλαν την παροχή βοήθειας στο Σουδάν

Τα σύμβολα του μίσους

Τα μέλη των Infidels συχνά επιδεικνύουν τατουάζ και σύμβολα που παραπέμπουν στις Σταυροφορίες, όπως το έτος 1095, όταν ξεκίνησε η πρώτη εκστρατεία για την κατάληψη της Ιερουσαλήμ.

Για οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων, τέτοιες αναφορές συνιστούν ξεκάθαρο πανηγυρισμό για την σφαγή χιλιάδων αμάχων.

Η σελίδα των Infidels MC στο Facebook έχει φιλοξενήσει σαφώς ισλαμοφοβικές συζητήσεις. Το 2020, η λέσχη μοιράστηκε έναν σύνδεσμο προς ένα ψευδές, σατιρικό άρθρο που ισχυριζόταν ότι τέσσερις Αμερικανοί πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμματος, δύο εκ των οποίων μουσουλμάνοι, ήθελαν η Βίβλος να θεωρηθεί ρητορική μίσους.

Τα σχόλια των μελών της ομάδας στο Facebook περιελάμβαναν: «Γεμίζω το όπλο μου στο μέγιστο. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έρθουμε σε σύγκρουση με τους μουσουλμάνους», «Απελάστε αυτές τις αξιολύπητες τσ**λες σε μια αξιολύπητη τρύπα του τρίτου κόσμου, όπου δεν θα προσβληθούν από την Αγία Γραφή» και ένα σχόλιο που αποδοκίμαζε «αυτούς και τον Μωάμεθ τους» με μια βρισιά.

Παράλληλα, το λογότυπο με το κρανίο του κόμικ ήρωα Punisher, που έχει υιοθετηθεί από λευκές εθνικιστικές ομάδες, συνοδεύεται από τη λέξη «kafir» στα αραβικά, δηλαδή «άπιστος».

Μια επικίνδυνη συνεργασία

Η συνεργασία της UG Solutions με τους Infidels MC δεν είναι τυχαία.

Πολλά μέλη της συμμορίας είναι πρώην στρατιωτικοί με πολεμική εμπειρία, χαρακτηριστικό που αναζητούν εταιρείες ασφαλείας σε επικίνδυνες αποστολές.

Το BBC υπολόγισε ότι τουλάχιστον 40 από τους 320 εργολάβους στη Γάζα προέρχονται από τη συγκεκριμένη λέσχη.

Οι αμοιβές, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα υψηλές: 980 δολάρια την ημέρα για απλά μέλη και έως 1.580 για τους επικεφαλής ομάδων.

Ωστόσο, η ανάθεση της φύλαξης ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια ομάδα με τόσο έντονο ιδεολογικό υπόβαθρο δημιουργεί ηθικά και πολιτικά ερωτήματα.

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ουδετερότητα σε μια αποστολή που αφορά αμάχους όταν οι υπεύθυνοι της ασφάλειας προβάλλουν ρητορική μίσους;

Η υπόθεση της UG Solutions αποκαλύπτει τις σκοτεινές πτυχές της ιδιωτικοποίησης της ασφάλειας σε εμπόλεμες ζώνες.

Όταν η προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας ανατίθεται σε πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με εγκληματική ρητορική μίσους και βία, η αποστολή κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία και τον ανθρωπιστικό της χαρακτήρα.

Η Γάζα, ήδη βυθισμένη στην απελπισία, γίνεται πεδίο πειραματισμών όπου η ασφάλεια συγχέεται με την ιδεολογία και η βοήθεια με την απειλή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά για τα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Ευαισθησία: «Ευχή» και «κατάρα» για την ψυχική μας υγεία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το τριήμερο πτωτικό σερί, ισχυρή η «βοήθεια» της Eurobank

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Πιο κοντά σε μία ανοιχτή σύγκρουση από πότε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Τουσκ
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 17:26

«Πιο κοντά σε μία ανοιχτή σύγκρουση από πότε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει ο Τουσκ

Η Πολωνία κατήγγειλε ρωσική επίθεση με drones και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Τι υποστηρίζει το Κρεμλίνο - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
«Αθώοι νέοι πέθαναν» 10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ
Δήλωση Μανιάτη 10.09.25

ΠΑΣΟΚ: Δικαιώθηκε η πατριωτική πολιτική 2010-2014 με την προσφορά Chevron και HELLENiQ ENERGY για τα μπλοκ

«Πρόκειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που σχεδίασε και υλοποίησε το ΠΑΣΟΚ εδώ και 14 χρόνια», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
Μινιατούρα 10.09.25

Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε

Ο κόμης του Σαουθάμπτον μπορεί να έδωσε στον Σαίξπηρ τη μινιατούρα του Νίκολας Χίλιαρντ, η οποία έχει μια κατεστραμμένη καρδιά στο πίσω μέρος της - νεοανακαλυφθέν πορτρέτο ρίχνει φως στην ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά
On Field 10.09.25

Τρεις διαιτητές στο «ψυγείο» του Στεφάν Λανουά

Τις δυο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά έστειλε μήνυμα ότι δεν χαρίζεται καθώς μετά τον Πολυχρόνη, τιμώρησε και τους Κατσικογιάννη, Σιδηρόπουλο

Βάιος Μπαλάφας
Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής
Ελλάδα 10.09.25

Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Σύνταξη
Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας
On Field 10.09.25

Νόβακ Τζόκοβιτς ο… Έλληνας

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη της Εθνικής μας επί της Λιθουανίας κι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πανηγυρίζει για ελληνική επιτυχία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Φινλανδία – Γεωργία
Eurobasket 2025 10.09.25

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία

LIVE: Φινλανδία – Γεωργία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φινλανδία – Γεωργία, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1 και Novasports Start.

Σύνταξη
Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000
Άνευ προηγουμένου 10.09.25

Έκθεση UNICEF για το τίμημα των «σκουπιδοτροφών»: Η παιδική παχυσαρκία τριπλασιάστηκε από το 2000

Σύμφωνα με την έκθεση της UNICEF, μεγάλη ευθύνη για την άνευ προηγουμένου παχυσαρκία στους νέους φέρουν οι εταιρείες που παρασκευάζουν υπερεπεξεργασμένα και «γρήγορα» τρόφιμα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Βασιλιάς 10.09.25

Armani – The King of Fashion: Στα σκαριά βιογραφική ταινία για την ζωή του θρυλικού Τζόρτζιο Αρμάνι

H ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά», ανέφερε ο παραγωγός της, Αντρέα Ερβολίνο

Σύνταξη
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein» συνεργάζεται ξανά με τον Όσκαρ Άιζακ
Culture Live 10.09.25

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά τον «Frankenstein», η νέα του ταινία «Fury», έχει πρωταγωνιστή τον Όσκαρ Άιζακ

Ο μεξικανός Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, έγινε ευρέως γνωστός από την ταινία «Ο λαβύρινθος του Πάνα», η οποία του άνοιξε τον δρόμο σε μια μεγάλη διαδρομή μέχρι και τα Όσκαρ.

Σύνταξη
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Σπορ 10.09.25

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Αρθρο που εγκωμιάζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική ομάδα μπάσκετ για την πορεία της στο Eurobasket, φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές
Super League 10.09.25

Κηφισιά-Παναθηναϊκός: Πως προέκυψε το Πανθεσσαλικό Στάδιο και οι αναπάντητες επιστολές

Το «In» καταγράφει τι προηγήθηκε του ορισμού του Πανθεσσαλικού Στάδιου για το παιχνίδι Κηφισιά - Παναθηναϊκός και για τις άκαρπες επικοινωνίες μεταξύ των δύο ομάδων.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)
Ποδόσφαιρο 10.09.25

Ο Καρέτσας… παρέα με τον Γιαμάλ – Οι κορυφαίοι κάτω των 20 στον κόσμο (pic)

Σταθερά στην κορυφή της λίστας του CIES Football Observatory είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να παραμένει επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους νεαρούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

Σύνταξη
«Τι στο καλό να φορέσω;» – Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα
A midlife crisis 10.09.25

«Τι στο καλό να φορέσω;» - Οι προκλήσεις του στυλ ενός σαραντάρη άνδρα

«Οι βεβαιότητες της νιότης ξεγλιστρούν και βρίσκομαι σε μια κρίση ταυτότητας όσον αφορά την ενδυμασία. Το γεγονός ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να προσδιορίσεις τι είναι «κουλ» δεν βοηθάει. Πού στέκεται λοιπόν ένας μέσος άντρας που απλώς ελπίζει για το καλύτερο;» γράφει ο Larry Ryan στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη
Παλαιστίνη 10.09.25

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Οι εκπρόσωποι του οργανισμού ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο