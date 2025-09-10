Ο Παυλίδης και το «όχι» της Μπενφίκα σε πρόταση 50 εκατ. ευρώ

Ο Νούνο Καταρίνο, CFO της Μπενφίκα, αποκάλυψε πως στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου η ομάδα του απέρριψε μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο 26χρονος διεθνής επιθετικός, αναδείχθηκε την περασμένη σεζόν πρώτος σκόρερ των «Αετών» και θεωρείται κομβικό γρανάζι στην επιθετική λειτουργία των Πορτογάλων.

Σύμφωνα με τον Καταρίνο, η πρόταση που κατατέθηκε ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να καταστήσει τον Παυλίδη τη μεγαλύτερη πώληση της τρέχουσας μεταγραφικής αγοράς, καθώς το ποσό ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ο οικονομικός επικεφαλής της Μπενφίκα τόνισε πως η χρονική συγκυρία δεν ήταν η κατάλληλη, καθώς το ρόστερ είχε ήδη «κλείσει» και η αποχώρηση ενός τόσο σημαντικού παίκτη στο παρά πέντε θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε.

Τι αναφέρει ο CFO της Μπενφίκα για τον Παυλίδη

Παράλληλα, η ύπαρξη ρήτρας αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει τον βαθμό στον οποίο η Μπενφίκα τον έχει «θωρακίσει» απέναντι σε πιθανές αποχωρήσεις.

«Υπήρξε πρόταση, αλλά θα αφήσω τον πρόεδρο, αν θέλει, να την αποκαλύψει. Ήταν σημαντική, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τη μεγαλύτερη πώληση αυτής της αγοράς. Όμως την τελευταία μέρα δεν είχε νόημα. Ήμασταν κλεισμένοι», εξήγησε ο Νούνο Καταρίνο.