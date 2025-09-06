Παυλίδης: «Να μην πέσουμε στην… παγίδα που πέφταμε στο παρελθόν»

Η Εθνική ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ και ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε για τη νίκη επί της Λευκορωσίας αλλά και για τη συνέχεια της ομάδας με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση.

Όσα είπε ο Παυλίδης:

«Ο Καρέτσας ήταν ο MVP του ματς! Το παιχνίδι μας πήγε πολύ καλά. Προσπαθούσα να κρατήσω τον Τζόλη ήρεμο γιατί δεν μπορούσε να σκοράρει στο πρώτο μέρος. Το κατάφερε στο δεύτερο. Όπως είπατε, απόψε μπορεί και να ήταν 4-5 οι MVP! Πρέπει να παίζουμε ομαδικά και να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Για τις 27 τελικές: «Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, από το ματς με τις 25 τελικές απέναντι στη Βοσνία. Αυτά τα πέντε χρόνια οι παίκτες βελτιώθηκαν. Χτίσαμε πάνω σε αυτό. Για την ώρα τα λέμε ωραία, όμως πρέπει να καταφέρουμε κάτι σαν Εθνική».

Για το ματς απέναντι στη Δανία: «Δεν πρέπει να επηρεαστούμε από το αποψινό σκορ ούτε αν νικήσουμε το ότι θα πάει 6-1 η βαθμολογία. Μένουν πέντε ματς και όλα πρέπει να τα βλέπουμε όλα όπως το αποψινό. Να συγκεντρωθούμε απόλυτα και να μην πέσουμε στην… παγίδα που πέφταμε στο παρελθόν».

Από πλευράς του ο Μπακασέτας είπε:

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα. Μακάρι να μην σκοράρω και να κερδίσουμε όλα τα ματς. Κατά την άποψη μου δεν μετράει οποίος θα σκοράρει, είναι ομαδική η προσπάθεια. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Όταν μια ομάδα δεν δέχεται επιθέσεις συμβαίνει γιατί κάνουν ψηλά πρέσινγκ οι επιθετικοί. Εμείς κάναμε εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Αυτά τα ματς κρύβουν παγίδες.

Δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός γιατί έχουμε ένα κρίσιμο ματς μπροστά μας. Από αύριο το απόγευμα να γεμίσουμε μπαταρίες για να είμαστε έτοιμο ενόψει Δανίας. Τα πάντα δουλεύουμε στην προπόνηση. Γνωρίζαμε που μειονεκτεί ο αντίπαλος είχαμε πλάνο και το ακολουθήσαμε. Υπάρχει φανταστικό επιτελείο από πίσω και ξέρουμε τα πάντα για τον αντίπαλο πριν τα ματς. Δεν είπαμε κάτι καινούργιο πριν το ματς σχετικά με την αρχηγική ομιλία».