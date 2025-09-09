Όταν συμβαίνει μια καταστροφική κατάσταση όπως αυτή στη Μέση Ανατολή και, ειδικά στην Γάζα, είναι φυσικά πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να σκεφτούμε αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και, αν ναι, πώς. Αυτό συχνά απαιτεί αρκετή φαντασία – και για τον Άλμπερτ Αϊνστάιν η φαντασία ήταν πιο σημαντική από τη γνώση.

Δεν ήταν μόνο ο πιο διάσημος ιδιοφυής του εικοστού αιώνα, αλλά ίσως και ο πιο εξέχων και σεβαστός Εβραίος του προηγούμενου αιώνα. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε σήμερα να σκεφτούμε πώς θα έπρεπε να είχε επιλυθεί η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Τι θα είχε πει; Πού θα τον είχε οδηγήσει η πραγματικά ευφάνταστη σκέψη του;

Όλα αυτά είναι σίγουρα εικασίες, κυρίως επειδή από το θάνατο του Αϊνστάιν το 1955, έχουν ξεσπάσει περισσότεροι από 12 πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, ξεκαθαρίζει ο Bo Rothstein, ανώτερος καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, με άρθρο του στο Social Europe.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί αυτή η σύγκρουση, την φρικτή κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, και το πόσο μακριά βρίσκονται τα δύο μέρη από οτιδήποτε μοιάζει με μία σταθερή ειρήνη, δεν φαίνεται παράλογο να επιχειρηθεί μια τέτοια άσκηση. Εξάλλου, το πείραμα σκέψης ήταν στην πραγματικότητα η προτιμώμενη επιστημονική μέθοδος του Αϊνστάιν.

Όταν ο Αϊνστάιν έγινε η ηθική συνείδηση του κόσμου

Ως θεωρητικός φυσικός, δεν περνούσε σχεδόν καθόλου χρόνο στο εργαστήριο, και δεν ήταν και ο πιο… έξυπνος μαθηματικός. Η ιδιοφυΐα του ήταν κυρίως η ικανότητά του να σκέφτεται με αντισυμβατικούς τρόπους «έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια», και για αυτό χρησιμοποιούσε πειράματα σκέψης.

Ο Αϊνστάιν δεν ήταν μόνο ο σημαντικότερος θεωρητικός φυσικός και φυσικός επιστήμονας του εικοστού αιώνα. Όπως είναι γνωστό, ασχολήθηκε επίσης ενεργά με πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα και, κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του, έγινε κάτι σαν ηθική συνείδηση του κόσμου. Η ανοιχτή κριτική του σε κάθε είδους εθνικισμό, σοβινισμό, καταπίεση, ρατσισμό και μιλιταρισμό έκανε πρωτοσέλιδα και εξόργισε τους αντιπάλους του.

Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτό που συχνά πιστεύεται για αυτόν σήμερα, δεν ήταν ούτε αποκομμένος από τον πραγματικό κόσμο ούτε πολιτικά αφελής. Αντίθετα, η πολιτική του σκέψη χαρακτηριζόταν έντονα από έναν οξυδερκή ρεαλισμό. Αυτός ο ρεαλισμός, σύμφωνα με τον Isaiah Berlin, συνδεόταν με τις οντολογικές του ιδέες για την επιστήμη, οι οποίες αργότερα έγιναν γνωστές ως «επιστημονικός ρεαλισμός».

Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, οι θεωρίες και οι έννοιες που χρησιμοποιούσαν οι επιστήμονες ήταν αποτέλεσμα της εφευρετικής φαντασίας τους ή, για να το πούμε με τη γλώσσα τού σήμερα, ήταν «κοινωνικές κατασκευές». Ωστόσο, ο σκοπός της ανθρώπινης φαντασίας ήταν να ανακαλύψει την αλήθεια για μια αντικειμενική πραγματικότητα, που υπήρχε ανεξάρτητα από τις έννοιες και τις θεωρίες τις οποίες μπορούσαν να κατασκευάσουν οι άνθρωποι.

Το μίσος του για τους ναζιστές και η άρνησή του να γίνει μέρος της σοβιετικής προπαγάνδας

Αποτέλεσμα αυτού του ρεαλισμού ήταν ότι, πολύ νωρίτερα από τους περισσότερους συγχρόνους του, κατάλαβε τη βάρβαρη φύση των ναζιστών. Προειδοποίησε τους συναδέλφους του Εβραίους επιστήμονες ότι η στρατηγική τους για την αφομοίωση θα ήταν άχρηστη σε μια Γερμανία που κυριαρχούσε όλο και περισσότερο ο βίαιος αντισημιτισμός των ναζιστών.

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1933, λίγο μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, ο Αϊνστάιν επέκρινε δημοσίως τις κατασταλτικές πολιτικές της εθνικοσοσιαλιστικής κυβέρνησης, παραιτήθηκε από την Πρωσική Ακαδημία Επιστημών στο Βερολίνο και υπέβαλε αίτηση για την αποποίηση της πρωσικής (γερμανικής) υπηκοότητας. Έφυγε από το Βερολίνο, όπου ζούσε από το 1914.

Το συμπέρασμά του ότι ο ναζισμός έπρεπε να καταπολεμηθεί, τον οδήγησε επίσης να εγκαταλείψει το διεθνές ειρηνιστικό κίνημα που είχε υποστηρίξει ένθερμα και στο οποίο είχε συμμετάσχει μέχρι το 1933. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αϊνστάιν δεν συμβιβάστηκε ποτέ με το αίτημα για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν και ήταν… κάπως σοσιαλιστής, είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονους αριστερούς διανοούμενους, αρνήθηκε όλες τις προσκλήσεις να επισκεφθεί την Σοβιετική Ένωση ή να συνεργαστεί με τους «κολλητούς» τους στη Δύση, κατανοώντας ότι οι Σοβιετικοί ηγέτες θα τον χρησιμοποιούσαν στην πολιτική τους προπαγάνδα. Σε αντίθεση με τον Ζαν-Πολ Σαρτρ και πολλούς άλλους Δυτικούς διανοούμενους, δεν είχε καμία ψευδαίσθηση για τον Στάλιν ή τους Σοβιετικούς ηγέτες.

Η ιδιότυπη σχέση του με τον σιωνισμό

Η σχέση του Αϊνστάιν με τον σιωνισμό εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μέχρι και σήμερα. Έχοντας βιώσει τον έντονο αντισημιτισμό στη Γερμανία μετά τη μετακόμισή του στο Βερολίνο, κυρίως στον ακαδημαϊκό κόσμο, άρχισε να υποστηρίζει το σιωνιστικό κίνημα στις αρχές της δεκαετίας του 1920.

Ωστόσο, ήταν περισσότερο πολιτιστικός σιωνιστής παρά πολιτικός και εξέφραζε έντονο σκεπτικισμό απέναντι στον εθνικιστικό μιλιταρισμό που επικρατούσε σε τμήματα του σιωνιστικού κινήματος. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, υπήρχαν τρία ιδανικά που ένα εβραϊκό κράτος έπρεπε να υπερασπίζεται και να προστατεύει και, συγκεκριμένα, «η αναζήτηση της γνώσης για την ίδια τη γνώση, μια σχεδόν φανατική αγάπη για τη δικαιοσύνη και η επιθυμία για προσωπική ανεξαρτησία».

Ήδη από τη δεκαετία του 1920, ο Αϊνστάιν προειδοποίησε τους ηγέτες των σιωνιστών ότι αν δεν έφταναν σε μια δίκαιη συμφωνία με τον αραβικό πληθυσμό της Παλαιστίνης, θα προδίδονταν τα βασικά διδάγματα των δύο χιλιάδων χρόνων ταλαιπωρίας του εβραϊκού λαού. Σε μια προειδοποίηση που σήμερα μοιάζει πραγματικά προφητική, υποστήριξε ότι αν οι σιωνιστές δεν κατάφερναν να δημιουργήσουν αρμονικές σχέσεις με τους Άραβες γείτονές τους, η σύγκρουση θα τους στοίχειωνε για πολλές δεκαετίες.

Δεν θα συμφωνούσε με τις πολιτικές του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων

Από αυτή και πολλές άλλες δηλώσεις του σχετικά με τις συγκρούσεις γενικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα ειδικότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι ο Αϊνστάιν θα ήταν πολύ προβληματισμένος για πολλές από τις πολιτικές του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, όπως έχουν εξελιχθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Ως κοσμικός ανθρωπιστής, θα ήταν επίσης προβληματισμένος από τον έντονα αυξημένο θρησκευτικό χαρακτήρα της σύγκρουσης και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, παρόλο που απεχθανόταν κάθε είδους εθνικιστικό σοβινισμό, ο ρεαλισμός του τον οδήγησε να ταχθεί υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να υπερασπιστεί την ύπαρξή του, αν χρειαστεί με στρατιωτική δύναμη.

Η αφετηρία του Αϊνστάιν ήταν ότι τα προβλήματα τόσο στην επιστήμη όσο και στην πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζονται με την εξέταση των βαθύτερων αιτίων τους, δηλαδή των «πρώτων αρχών». Επιπλέον, πίστευε ότι οι συγκρούσεις συνήθως δεν μπορούν να επιλυθούν στο ίδιο επίπεδο αντίληψης με αυτό που τις δημιούργησε.

Επομένως, θα είχε απομακρυνθεί από το πρόβλημα του «ποιος φταίει περισσότερο», το οποίο έχει χαρακτηρίσει από καιρό τις περισσότερες πολεμικές συζητήσεις και έρευνες σχετικά με αυτή τη σύγκρουση. Όχι επειδή θεωρούσε τα ηθικά προβλήματα ασήμαντα, αλλά επειδή μια τέτοια «λογιστική» αντίληψη της ιστορικής ευθύνης δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μόνιμη λύση, καθώς θα έκανε πιο δύσκολο και για τις δύο πλευρές να αποδεχθούν τις παραχωρήσεις και τους επώδυνους συμβιβασμούς που θα ήταν απαραίτητοι.

Το παράδοξο της «ιερής γης»

Ο λόγος για τον οποίο η σύγκρουση είναι «απόλυτη», η βασική της αιτία, σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, είναι ότι και οι δύο πλευρές ισχυρίζονται πως έχουν θεϊκό δικαίωμα στην ίδια έκταση γης. Αν ένας λαός πιστεύει ότι έχει θεϊκό δικαίωμα σε μια έκταση γης, η παραχώρηση μέρους αυτής της γης θα ήταν αντίθετη με τη θέληση του Θεού του.

Το πιο σημαντικό είναι πως ο Αϊνστάιν θα αμφισβητούσε τα γνωσιολογικά θεμέλια της ιδέας της «ιερής γης». Θα αναρωτιόταν αν τεράστιες εκτάσεις γης μπορούν πραγματικά να έχουν ιερό χαρακτήρα. Η απάντησή του θα ήταν πως ούτε οι Σιωνιστές ούτε οι Παλαιστίνιοι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι τέτοιο, επειδή και οι δύο ομάδες ήταν πρόθυμες να αγοράσουν και να πουλήσουν τη γη που ισχυρίζονται ότι είναι ιερή.

Και οι δύο πλευρές θα μπορούσαν φυσικά να ισχυριστούν ότι ο ιερός χαρακτήρας της γης καθορίζει ότι μπορεί να πωληθεί και να αγοραστεί μόνο εντός της δικής τους ομάδας. Για τον Αϊνστάιν, αυτό θα ισοδυναμούσε με αποδοχή της εθνοτικής διάκρισης και, ως εκ τούτου, θα ήταν απαράδεκτο.

Αυτή η απομυθοποίηση της σύγκρουσης θα ήταν κεντρικής σημασίας για τον Αϊνστάιν, για τον απλό λόγο ότι θα άλλαζε τον βασικό χαρακτήρα της σύγκρουσης, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ένα «απόλυτο παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος». Κάτι που μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα δεν μπορεί να είναι ιερό, και το χρήμα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μπορεί να διαιρεθεί ατέλειωτα.

Σε αντίθεση με ό,τι πίστευε ο Καρλ Μαρξ, η σύγκρουση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας δεν εξελίχθηκε σε ολική σύγκρουση, επειδή τα συνδικάτα και οι εργοδότες μπορούσαν να διαπραγματεύονται ατέλειωτα, αφού η ουσία της σύγκρουσης ήταν και εξακολουθεί να είναι ατέλειωτα διαιρετή.

Κατά των ισραηλινών εποικισμών, αλλά και της επιστροφής των Παλαιστινίων;

Η επόμενη ερώτηση του Αϊνστάιν θα ήταν ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι για τους οποίους απέτυχαν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνικής λύσης. Γνωρίζουμε την απάντηση: δηλαδή, οι ισραηλινές αποικίες στη Δυτική Όχθη και το αίτημα των Παλαιστινίων για το δικαίωμα όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στη γη από την οποία έφυγαν ή εκδιώχθηκαν οι πρόγονοί τους το 1948. Και οι δύο αξιώσεις βασίζονται στην αρχή της «ιερής γης», την οποία ο Αϊνστάιν θα είχε απορρίψει. Είναι επίσης πιθανό να είχε υποστηρίξει ότι οι εποικισμοί, επειδή είναι αποτέλεσμα στρατιωτικής κατάκτησης και κατοχής, είναι «μη εβραϊκοί» από τη φύση τους.

Ωστόσο, είναι απίθανο να είχε υποστηρίξει το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων, διότι ο Αϊνστάιν θα το θεωρούσε εντελώς μη ρεαλιστικό και πολύ επικίνδυνο να εγκατασταθούν εκατομμύρια Παλαιστίνιοι σε κεντρικές περιοχές του σημερινού Ισραήλ. Θα είχε επίσης επισημάνει το γεγονός πως, αν και η κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων είναι και ήταν αξιοθρήνητη, αυτό που τους συνέβη το 1948 δεν διαφέρει κατ’ αρχήν από αυτό που συνέβη σε πολλές άλλες ομάδες ανθρώπων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Για παράδειγμα, οι 400.000 Φινλανδοί που το 1944 εκδιώχθηκαν από την Καρελία, ή τα πολλά εκατομμύρια στην κεντρική και νότια Ευρώπη (κυρίως Ούγγροι, Πολωνοί, Γερμανοί, Έλληνες, Ιταλοί και Σλοβάκοι), που μέσω συστηματικής εθνοκάθαρσης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους.

Θα είχε παρατηρήσει ότι καμία από αυτές τις ομάδες ανθρώπων δεν απαιτεί σήμερα το δικαίωμα να επιστρέψει στην «πατρίδα» της, πιθανώς επειδή δεν πιστεύουν ότι η γη που οι γονείς και οι παππούδες τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν πριν από περίπου 60 χρόνια είναι ιερή, και επειδή τους χορηγήθηκε η υπηκοότητα των κρατών στα οποία αναγκάστηκαν να καταφύγουν.

Από το διεθνές δίκαιο στο αστικό δίκαιο

Αν ακολουθήσουμε αυτό το πείραμα σκέψης, ποια θα ήταν τότε μια λύση που θα ήταν σύμφωνη με τη σκέψη του Αϊνστάιν, βασισμένη στις αρχές της δικαιοσύνης, του ρεαλισμού, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κοσμικού ανθρωπισμού;

Ο Αϊνστάιν, για να το θέσουμε ήπια, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης με τον συνδυασμό εθνικιστικής ιδεολογίας και κράτους. Η αποστροφή του για κάθε είδους «πατριωτικό ηρωισμό» είναι γνωστή. Είναι λοιπόν πιθανό ότι θα θεωρούσε το είδος της λύσης των δύο κρατών – την οποία όλοι τώρα υποστηρίζουν – ως ανθυγιεινή και πιθανή συνταγή για μελλοντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η ριζοσπαστική πρόταση του Αϊνστάιν για μια λύση θα προέκυπτε από τις σκέψεις του σχετικά με το πρόβλημα των Παλαιστινίων προσφύγων. Δεδομένου ότι στο μυαλό του δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η «ιερή γη», είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι θα είχε σκεφτεί με αυτό τον τρόπο, υποστηρίζει ο συγγραφέας του άρθρου.

Το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην οικονομική αποζημίωση από το Ισραήλ

Ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο έφυγαν οι πρόγονοί τους – είτε το έκαναν εθελοντικά, με την ελπίδα να επιστρέψουν με τους νικηφόρους αραβικούς στρατούς, είτε αναγκάστηκαν να φύγουν από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις – οι Παλαιστίνιοι έχουν υποστεί μεγάλη αδικία. Η περιουσία, που κάποτε τους ανήκε (γη, κτίρια, αγροκτήματα, επιχειρήσεις), τους έχει αφαιρεθεί και για αυτό έχουν το δικαίωμα, πρώτον, να λάβουν επίσημη συγγνώμη και, δεύτερον, να αποζημιωθούν οικονομικά. Η περιουσία που άφησαν ή αναγκάστηκαν να αφήσουν είχε αξία και η αγοραστική της αξία μπορούσε να εκτιμηθεί, όπως και τα εισοδήματα που έχασαν οι οικογένειες.

Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποζημιώσει οικονομικά τους ίδιους ή τους κληρονόμους τους για ό,τι έχασαν, αναγνωρίζοντας έτσι την αδικία που υπέστησαν. Σε αντάλλαγμα, οι μεμονωμένοι Παλαιστίνιοι θα παραιτούνταν από το αίτημά τους για επιστροφή. Αυτό σίγουρα θα ήταν δαπανηρό, αλλά το κόστος θα έπρεπε να συγκριθεί με τα τεράστια στρατιωτικά έξοδα και την ανθρώπινη δυστυχία που προκάλεσε η αδυναμία επίλυσης της σύγκρουσης.

Αυτό μπορεί να ακούγεται μη ρεαλιστικό, αν το δει κανείς από την τρέχουσα κατάσταση. Ωστόσο, η εμπειρική έρευνα για τη συγκεκριμένη σύγκρουση από τους Scott Atran και Robert Axelrod, που δημοσιεύθηκε το 2008, έδειξε ότι μια ειλικρινής αναγνώριση και συγγνώμη από το Ισραήλ για τις αδικίες που έγιναν στους Παλαιστινίους, μαζί με οικονομική αποζημίωση για τις απώλειες, θα ήταν αποδεκτή από την πλειοψηφία των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ριζοσπαστικών ηγετών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρθηκε να βοηθήσει το Ισραήλ να χρηματοδοτήσει ακριβώς αυτό το είδος λύσης, αλλά το Ισραήλ αρνήθηκε και δεν προχώρησε σε καμία σοβαρή συζήτηση σχετικά με την πρόταση.

Στα διεθνή δικαστήρια η «διαφορά»

Οι αιτήσεις αποζημίωσης θα έπρεπε να εκδικάζονται από αμερόληπτα δικαστήρια – ο Αϊνστάιν θα προτιμούσε τα ελβετικά – και να καταβάλλονται σε ιδιώτες. Ο Αϊνστάιν θα είχε απορρίψει την ιδέα ότι η αποζημίωση αυτή θα έπρεπε να διανέμεται από τις παλαιστινιακές αρχές, λόγω της έλλειψης σεβασμού τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της συστημικής διαφθοράς. Αυτή η «λύση του Αϊνστάιν» θα είχε μετατρέψει την κατάσταση από σύγκρουση μεταξύ κρατών σε σύγκρουση αστικού δικαίου.

Η ζημιά που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι δεν προκλήθηκε σε ένα κράτος, καθώς το 1948 δεν υπήρχε παλαιστινιακό κράτος, αλλά σε άτομα, και επομένως τα άτομα έχουν το δικαίωμα να αποζημιωθούν.

Δεδομένου ότι όλες οι προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μέσω του διεθνούς δικαίου έχουν αποτύχει, αυτό το πείραμα σκέψης με βάση το αστικό δίκαιο, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορούσε να ήταν μια πιθανότητα που θα είχε αποτρέψει τις φρικαλεότητες που βλέπουμε σήμερα. Αν μη τι άλλο, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μάθημα για το μέλλον σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τέτοιων συγκρούσεων.

Θα είχε μέλλον η «λύση» του Αϊνστάιν;

Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας λύσης θα ήταν, μεταξύ άλλων, η δημιουργία μιας μεγάλης ομάδας αρκετά ή πολύ πλούσιων πρώην προσφύγων – μιας παλαιστινιακής μεσαίας τάξης, που πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να επενδύσει σε καλές μελλοντικές πηγές διαβίωσης για την ίδια και τα παιδιά της.

Μια τέτοια προσφορά από το Ισραήλ, με την υποστήριξη της ΕΕ και πιθανώς των Ηνωμένων Πολιτειών, θα δημιουργούσε επίσης μια πραγματική πρόκληση για τους ισλαμιστές φονταμενταλιστές στη Γάζα και το Λίβανο, λαμβάνοντας υπόψη τι μπορούν να προσφέρουν στους πρόσφυγες σε οποιοδήποτε προβλέψιμο μέλλον.

Ο Αϊνστάιν ήταν μοναδικός όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά και στην ικανότητά του να επηρεάζει την παγκόσμια κοινή γνώμη, κάτι από το οποίο θα ήταν σκόπιμο να μάθουν οι σημερινοί ηγέτες και των δύο πλευρών της σύγκρουσης. Αν η δική του «λύση», ωστόσο, στο Μεσανατολικό ζήτημα θα έχαιρε αποδοχής, είναι κάτι που παραμένει αμφίβολο.