Νέα τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον Λουίς Σουάρες (pic)
Οι τιμωρίες για τον Λουίς Σουάρες συνεχίζονται, αφού μετά την τιμωρία έξι αγωνιστικών στο Leagues Cup, θα χάσει και τους τρεις επόμενους αγώνες του αμερικανικού πρωταθλήματος.
- Μανώλης Γλέζος: Ο δικός του «Γολγοθάς»
- Οι ενέσεις αδυνατίσματος μπήκαν στη λίστα του ΠΟΥ με τα «βασικά φάρμακα»
- Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
- Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Στον πρόσφατο τελικό του Αμερικανικού Leagues Cup, η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε 3-0 από τους Σιάτλ Σάουντερς, με τον Λουίς Σουάρες να πρωταγωνιστεί για τους λάθος λόγους. Ο Ουρουγουανός, μετά τον αγώνα, έφτυσε τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας και δέχτηκε βαριά «καμπάνα» από τη διοργανώτρια αρχή, αποκλείοντάς τον για έξι παιχνίδια, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το Leagues Cup του 2026.
Τα μπλεξίματα του σπουδαίου επιθετικού όμως δεν σταματούν εκεί, αφού ήρθε και η σειρά του MLS να τον τιμωρήσει. Η αμερικανική λίγκα ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) ότι ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί ούτε στα επόμενα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Μάλιστα, ένας εκ των αγώνων είναι απέναντι στους Σάουντερς και τον προπονητή που δέχτηκε την επίθεση του Ουρουγουανού.
Η Ίντερ Μαϊάμι δεν θα μπορεί να υπολογίζει τον Σουάρες στο πρωτάθλημα στους αγώνες απέναντι σε Σάρλοτ (14/09), Σιάτλ Σάουντερς (17/09) και DC Γιουνάιτεντ (21/09).
Η σχετική ανακοίνωση:
BREAKING: MLS announce additional suspensions following Leagues Cup final melee:
– Luis Suarez: 3 MLS games
– Steven Lenhart: MLS credential revoked for rest of 2025
Sergio Busquets doesn’t receive additional sanction. https://t.co/f4FkWb0xdT
— Tom Bogert (@tombogert) September 8, 2025
- Ένα σκληρό μάθημα από έναν μπαρουτοκαπνισμένο αντίπαλο
- Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
- Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
- Στα… πράσινα οι «reds»: Τα «σπάει» η νέα εμφάνιση της Λίβερπουλ (pics)
- «Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
- Νέα τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον Λουίς Σουάρες (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις