Νέα τιμωρία τριών αγωνιστικών για τον Λουίς Σουάρες (pic)

Στον πρόσφατο τελικό του Αμερικανικού Leagues Cup, η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε 3-0 από τους Σιάτλ Σάουντερς, με τον Λουίς Σουάρες να πρωταγωνιστεί για τους λάθος λόγους. Ο Ουρουγουανός, μετά τον αγώνα, έφτυσε τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας και δέχτηκε βαριά «καμπάνα» από τη διοργανώτρια αρχή, αποκλείοντάς τον για έξι παιχνίδια, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το Leagues Cup του 2026.

Τα μπλεξίματα του σπουδαίου επιθετικού όμως δεν σταματούν εκεί, αφού ήρθε και η σειρά του MLS να τον τιμωρήσει. Η αμερικανική λίγκα ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) ότι ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί ούτε στα επόμενα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος. Μάλιστα, ένας εκ των αγώνων είναι απέναντι στους Σάουντερς και τον προπονητή που δέχτηκε την επίθεση του Ουρουγουανού.

Η Ίντερ Μαϊάμι δεν θα μπορεί να υπολογίζει τον Σουάρες στο πρωτάθλημα στους αγώνες απέναντι σε Σάρλοτ (14/09), Σιάτλ Σάουντερς (17/09) και DC Γιουνάιτεντ (21/09).

Η σχετική ανακοίνωση: