Ο Λουίς Σουάρες έφτυσε αντίπαλο προπονητή στον τελικό του League Cup (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τους Σιάτλ Σάουντερς στον τελικό του αμερικανικού League Cup, με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι να μένει χωρίς τρόπαιο για δεύτερη φορά.

Ωστόσο το παιχνίδι επισκιάστηκε από τη μεγάλη ένταση που επικράτησε μετά τη λήξη του, με πρωταγωνιστή τον… σεσημασμένο Λουίς Σουάρες, ο οποίος ενεπλάκη σε καβγά με τον προπονητή των Σιάτλ Σάουντερς.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο Ουρουγουανός στράικερ φέρεται να χάνει την ψυχραιμία του και να φτύνει τον αντίπαλο προπονητή, ενώ ο τερματοφύλακας της Ίντερ Μαϊάμι, Όσκαρ Ουστάρι, προσπάθησε να τον συγκρατήσει.

Το χαρακτηριστικό βίντεο:

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀 🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Νωρίτερα, αψιμαχίες υπήρξαν και ανάμεσα σε παίκτες των δύο ομάδων, με κάποιους από αυτούς να επεμβαίνουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το MLS δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σουάρες αναμένεται να αντιμετωπίσει βαριά πειθαρχική ποινή, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές συμπεριφορές αθλητή στον θεσμό τα τελευταία χρόνια.