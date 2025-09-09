Ένα σκληρό μάθημα από έναν μπαρουτοκαπνισμένο αντίπαλο

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς συμπεριφέρθηκε με παρρησία μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Δανία με 3-0 και ανέλαβε την ευθύνη για το σκορ και την απόδοση. «Κατηγορώ τον εαυτό μου» δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου και κάλυψε πλήρως τους ποδοσφαιριστές του, διότι για να είμαστε δίκαιοι, στα σοβαρά ατομικά λάθη των διεθνών δεν είναι υπαίτιος ο Σέρβος προπονητής.

Έχει σημασία να το επισημάνουμε αυτό: όταν ένας παίκτης πασάρει λάθος, καθυστερεί να δώσει τη μπάλα και τη χάνει ή εκτελεί άσχημα, η κακή προσπάθεια βαραίνει τον ίδιο. Είναι δική του υποχρέωση να ενεργήσει σωστά στο χορτάρι και κανενός άλλου…

Ο Γιοβάνοβιτς ευθύνεται για τη νοοτροπία και τη χαλαρότητα που διέκρινε το γκρουπ του το βράδυ της Δευτέρας. Είναι προφανές ότι μετά το άνετο 5-0 επί της Λευκορωσίας, τους διθυράμβους, ίσως και την ισοπαλία της Δανίας με τη Σκωτία, διαδόθηκε η εντύπωση για μία εύκολη νίκη απέναντι στους αντιπάλους μας. Μία αίσθηση που φάνηκε γρήγορα στο τερέν του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ότι δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Οι Δανοί δεν ήταν καλοί εναντίον των Σκωτσέζων, η ισοπαλία μάλλον τους κολάκευσε, όμως παραμένουν ικανοί, έμπειροι στο υψηλότερο επίπεδο, δοκιμασμένοι σε πίεση και με προκρίσεις στο ενεργητικό τους. Αντιθέτως, οι διεθνείς μας τώρα επιχειρούν να ανακτήσουν τη θέση τους στο υψηλότερο επίπεδο και έχουν το δικαίωμα να εκλαμβάνουν κάτι ως κεκτημένο.

Όταν η Εθνική ομάδα προσεγγίζει έτσι μία αναμέτρηση, τότε η κατάληξη ήταν αυτή που είδαμε τη Δευτέρα. Με εξαίρεση τα Euro 2008 και του 2016, η Δανία είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα τουρνουά των τελευταίων τριών δεκαετιών, οπότε μιλάμε για μία χώρα με συνέπεια, εκτός από την ποιότητα στο ρόστερ της.

Επίσης, όταν μιλάμε για ένα νεανικό ρόστερ, θα έχουμε και τις συνεπακόλουθες παθογένειες… Ενθουσιασμός, απειρία, όχι η καλύτερη διαχείριση συναισθημάτων. C’ est la vie, κατά τη γνωστή γαλλική φράση και οι μικροί θα μάθουν όλοι μαζί και την επόμενη φορά θα είναι πιο υποψιασμένοι. Ομολογουμένως, το μάθημα ήταν σκληρό, αλλά μάλλον αυτά είναι και τα πιο χρήσιμα.

Δεν έχει νόημα να γράψουμε ότι η ισοπέδωση των πάντων πρέπει να αποφεύγεται. Ο Έλληνας φίλαθλος έχει στο DNA του την καταστροφολογία, είναι λάτρης της νίκης και δεν διακρίνεται για την υπομονή του. Άρα, πάντα ο απόηχος μιας βαριάς ήττας θα είναι μεγάλος. Ευτυχώς, ο Ιβάν και το επιτελείο του ξέρουν τι πήγε στραβά και έχουν τη γνώση και τον τρόπο για το διορθώσουν! Και γιατί όχι, στις 9 Οκτωβρίου να συζητάμε για το μεγάλο διπλό της Ελλάδας στη Γλασκόβη!