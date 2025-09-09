sports betsson
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τουρκία – Πολωνία για το πρώτο «εισιτήριο» στα ημιτελικά του Eurobasket
Μπάσκετ 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:21

Τουρκία – Πολωνία για το πρώτο «εισιτήριο» στα ημιτελικά του Eurobasket

Τουρκία και Πολωνία κοντράρονται στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του Eurobasket, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στους «4» τον νικητή του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Spotlight

Ξεκινούν τα προημιτελικά του Eurobasket την Τρίτη (9/9), με την Εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Λίγες ώρες νωρίτερα (17:00), Τουρκία και Λιθουανία θα βρεθούν αντιμέτωπες για το πρώτο εισιτήριο στους «4», με τον νικητή του αγώνα να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον νικητή του ματς της Ελλάδας.

Η Τουρκία πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό τουρνουά, καθώς παραμένει αήττητη στη διοργάνωση, κλείνοντας τον όμιλο με ρεκόρ 5-0. Στη φάση των «16» δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στη Σουηδία, όμως επικράτησε με 85-79. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αποτελεί ένα από τα φαβορί για τον τίτλο πλέον, καθώς στα τελευταία power rankings βρίσκονταν πίσω μόνο από τη Γερμανία, ενώ οι απρόσμενοι αποκλεισμοί της Σερβίας και της Γαλλίας μείωσαν τον ανταγωνισμό και κάνουν την Τουρκία να ελπίζει.

Η Πολωνία δεν τα είχε τόσο εύκολα στον όμιλο συγκριτικά με τον αντίπαλό της, καθώς ολοκλήρωσε με ρεκόρ 3-2, με ήττες από Γαλλία και Βέλγιο. Στους «16» της διοργάνωσης, οι Πονίτκα και Λόιντ πρωταγωνίστησαν απέναντι στη Βοσνία, της οποίας επικράτησαν με 80-72 και προκρίθηκαν σε δεύτερη συνεχόμενη προημιτελική φάση, στην οποία αναζητούν άλλη μία υπέρβαση.

Τα προημιτελικά της διοργάνωσης και ο δρόμος μέχρι τον τελικό:

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα
10. Τουρκία – Πολωνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία
12. Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10
14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός
Μεγάλoς Τελικός

Headlines:
Business
Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

Άγχος: Η παγίδα του… «για καλό και για κακό»

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»
Μπάσκετ 09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη
Live in Style 09.09.25

Μανόλο Μπλάνικ: Η Μαρία Αντουανέτα επινόησε ένα στυλ που αντέγραψε όλη η Ευρώπη

Η Μαρία Αντουανέτα επανεκτιμάται ως μια από τις πιο ισχυρές επιρροές στη μόδα και τη διακόσμηση, με τον Μανόλο Μπλάνικ και νέες ιστορικές προσεγγίσεις να φωτίζουν τη διαχρονική της κληρονομιά

Σύνταξη
Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral
Next big thing 09.09.25

Από το YouTube στις sold out εμφανίσεις: Ο APON μπήκε «κατά λάθος» στη μουσική για να γίνει viral

Ο νεαρός καλλιτέχνης APON θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δίνοντας τη μια sold out συναυλία μετά την άλλη σε όλη την Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού – Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»
«Αποχαιρετιστήρια πάρτι» 09.09.25

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πτώση Μπαϊρού - Η στάση των Σοσιαλιστών και οι «πρόθυμοι να αναλάβουν»

Αναζητείται ο πέμπτος πρωθυπουργός σε δύο χρόνια - Η Γαλλία σε κρίση, ο Μακρόν ψάχνει σωσίβιο - Με «αποχαιρετιστήρια πάρτι» γιόρτασαν οι Γάλλοι την πτώση του Μπαϊρού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα
Παράλληλο σύμπαν 09.09.25

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Τι είπε στη συνάντηση με Τασούλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε θριαμβολογίες περί «τολμηρής φορολογικής μεταρρύθμισης» και ισχυρισμούς «για μείωση φόρων και αύξηση μισθών με άλλο τρόπο»

Σύνταξη
Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο
Μοίρασμα αγάπης 09.09.25

Τρέισι Έμιν – Το «κακό παιδί» της τέχνης μιλά μέσω των έργων της για την εμπειρία της με τον καρκίνο

H Tate Modern θα φιλοξενήσει την μεγαλύτερη έκθεση της Τρέισι Έμιν την επόμενη άνοιξη. Το A Second Life θα παρουσιάσει το έργο My Bed και πρωτότυπα έργα που αντανακλούν την εμπειρία της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας με τον καρκίνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων
Τα ζητούμενα 09.09.25

ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της ΔΕΘ. Φάνηκε σύμφωνη σε σημεία των εξαγγελιών αλλά και αντίθετη σε άλλες με κύρια την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ.

Σύνταξη
Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή
Go Fun 09.09.25

Τηλεθέαση-ρεκόρ, θρίαμβος του streaming: MrBeast και IShowSpeed φέρνουν το NFL στο YouTube – Νέα εποχή

Το YouTube έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στον κόσμο του NFL, μεταδίδοντας τον πρώτο του αποκλειστικό αγώνα και επιβεβαιώνοντας ότι το μέλλον της τηλεόρασης βρίσκεται πλέον στο streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο