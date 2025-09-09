Τουρκία – Πολωνία για το πρώτο «εισιτήριο» στα ημιτελικά του Eurobasket

Ξεκινούν τα προημιτελικά του Eurobasket την Τρίτη (9/9), με την Εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Λίγες ώρες νωρίτερα (17:00), Τουρκία και Λιθουανία θα βρεθούν αντιμέτωπες για το πρώτο εισιτήριο στους «4», με τον νικητή του αγώνα να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον νικητή του ματς της Ελλάδας.

Η Τουρκία πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό τουρνουά, καθώς παραμένει αήττητη στη διοργάνωση, κλείνοντας τον όμιλο με ρεκόρ 5-0. Στη φάση των «16» δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στη Σουηδία, όμως επικράτησε με 85-79. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αποτελεί ένα από τα φαβορί για τον τίτλο πλέον, καθώς στα τελευταία power rankings βρίσκονταν πίσω μόνο από τη Γερμανία, ενώ οι απρόσμενοι αποκλεισμοί της Σερβίας και της Γαλλίας μείωσαν τον ανταγωνισμό και κάνουν την Τουρκία να ελπίζει.

Η Πολωνία δεν τα είχε τόσο εύκολα στον όμιλο συγκριτικά με τον αντίπαλό της, καθώς ολοκλήρωσε με ρεκόρ 3-2, με ήττες από Γαλλία και Βέλγιο. Στους «16» της διοργάνωσης, οι Πονίτκα και Λόιντ πρωταγωνίστησαν απέναντι στη Βοσνία, της οποίας επικράτησαν με 80-72 και προκρίθηκαν σε δεύτερη συνεχόμενη προημιτελική φάση, στην οποία αναζητούν άλλη μία υπέρβαση.

Τα προημιτελικά της διοργάνωσης και ο δρόμος μέχρι τον τελικό:

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα

10. Τουρκία – Πολωνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία

12. Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10

14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός

Μεγάλoς Τελικός