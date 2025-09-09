Η εξήγηση του Ρίμας Κουρτινάιτις για το περιστατικό με τους Έλληνες δημοσιογράφους

Σε παρεξήγηση απέδωσε ο Ρίμας Κουρτινάιτις το γεγονός ότι αγνόησε δύο φορές τους Έλληνες δημοσιογράφους και απολογήθηκε μέσω ανακοίνωσης.

Ο προπονητής της Λιθουανίας, κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο αυριανό χαλάρωμα της ομάδας του και εξέφρασε την αγάπη του προς την Ελλάδα και τους φιλάθλους της.

Η ανακοίνωση της λιθουανικής ομοσπονδίας για το συμβάν με τον Κουρτινάιτις:

«Αγαπητοί Έλληνες Δημοσιογράφοι,

Ο προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο βοηθός προπονητή της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιόνας Βαλαντσιούνας, ήταν έτοιμοι για την προγραμματισμένη συνέντευξή τους μαζί σας. Ωστόσο, ο προπονητής Ρίμας έκανε λάθος στην εκτίμηση της κατάστασης, νομίζοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει τα πάντα για τον επερχόμενο αγώνα.

Για να διορθωθούν τα πράγματα, ο προπονητής Ρίμας θα χαρεί πολύ να συνομιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε, όσο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την πρωινή προπόνηση αύριο, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο προπονητής Ρίμας σέβεται πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους οπαδούς του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από την υποστήριξη που έλαβε η Λιθουανία κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ του 1995 και εκτιμά πραγματικά τη σύνδεση μεταξύ των ομάδων μας, αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και την όμορφη χώρα της Ελλάδας. Ο Ρίμας θυμάται την γεμάτη αρένα του Ευρωμπάσκετ του 1995 να επευφημεί τη Λιθουανία στον τελικό, μια όμορφη στιγμή στην καριέρα του που θα θυμάται για μια ζωή.

Για άλλη μια φορά, ζητούμε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους και τους οπαδούς του μπάσκετ για αυτήν την παρεξήγηση. Εκτιμούμε πραγματικά την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο!

Με απόλυτο σεβασμό, Ρίμας Κουρτινάιτις».