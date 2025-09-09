sports betsson
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Η εξήγηση του Ρίμας Κουρτινάιτις για το περιστατικό με τους Έλληνες δημοσιογράφους
Μπάσκετ 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:15

Η εξήγηση του Ρίμας Κουρτινάιτις για το περιστατικό με τους Έλληνες δημοσιογράφους

Η λιθουανική Ομοσπονδία απολογήθηκε μέσω ανακοίνωσής της για το ότι ο Ρίμας Κουρτινάιτις δεν μίλησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, αποδίδοντάς το σε παρεξήγηση.

Σύνταξη
Σε παρεξήγηση απέδωσε ο Ρίμας Κουρτινάιτις το γεγονός ότι αγνόησε δύο φορές τους Έλληνες δημοσιογράφους και απολογήθηκε μέσω ανακοίνωσης.

Ο προπονητής της Λιθουανίας, κάλεσε μάλιστα τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στο αυριανό χαλάρωμα της ομάδας του και εξέφρασε την αγάπη του προς την Ελλάδα και τους φιλάθλους της.

Η ανακοίνωση της λιθουανικής ομοσπονδίας για το συμβάν με τον Κουρτινάιτις:

«Αγαπητοί Έλληνες Δημοσιογράφοι,

Ο προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο βοηθός προπονητή της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιόνας Βαλαντσιούνας, ήταν έτοιμοι για την προγραμματισμένη συνέντευξή τους μαζί σας. Ωστόσο, ο προπονητής Ρίμας έκανε λάθος στην εκτίμηση της κατάστασης, νομίζοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει τα πάντα για τον επερχόμενο αγώνα.

Για να διορθωθούν τα πράγματα, ο προπονητής Ρίμας θα χαρεί πολύ να συνομιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε, όσο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την πρωινή προπόνηση αύριο, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο προπονητής Ρίμας σέβεται πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους οπαδούς του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από την υποστήριξη που έλαβε η Λιθουανία κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ του 1995 και εκτιμά πραγματικά τη σύνδεση μεταξύ των ομάδων μας, αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και την όμορφη χώρα της Ελλάδας. Ο Ρίμας θυμάται την γεμάτη αρένα του Ευρωμπάσκετ του 1995 να επευφημεί τη Λιθουανία στον τελικό, μια όμορφη στιγμή στην καριέρα του που θα θυμάται για μια ζωή.

Για άλλη μια φορά, ζητούμε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους και τους οπαδούς του μπάσκετ για αυτήν την παρεξήγηση. Εκτιμούμε πραγματικά την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο!

Με απόλυτο σεβασμό, Ρίμας Κουρτινάιτις».

Business
Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

Metlen: Με λονδρέζικο αέρα γράφει ιστορικές επιδόσεις στο α΄ εξάμηνο

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ

inWellness
Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Μπάσκετ 09.09.25

Φουρνιέ και Λεσόρ «αντέδρασαν» για τον σεισμό στην Εύβοια: «Τι στο… καλό ήταν αυτό;»

Ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και οι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες, Εβάν Φουρνιέ και Ματίας Λεσόρ, που είναι ενεργοί στα social media, αντέδρασαν αμέσως.

Σύνταξη
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Κόντρες στην Αθήνα: Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του
Βίντεο με την καταδίωξη 09.09.25

Με 190 χλμ/ώρα έτρεχε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Κόντρες με άλλο οδηγός στο κέντρο της Αθήνας, έκανε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό - Τι είπε στην κατάθεσή του - Πώς τον κάλυψαν οι γονείς του

Σύνταξη
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ
Ελλάδα 09.09.25

Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου – Φέρεται να ζητούσε φακελάκι χιλιάδων ευρώ

Στα χέρια της αστυνομίας είναι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται να ζητούσε φακελάκι για να παράσχει περισσότερη φροντίδα στους ασθενείς

Σύνταξη
Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική 09.09.25

Οξύνει το εσωκομματικό μέτωπο αντί να το αμβλύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η όψιμη αναδίπλωση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθόλου δεν προσλαμβάνεται στο εσωτερικό της ΝΔ ως διάθεση του πρωθυπουργού να κάνει πραγματικό και ειλικρινές άνοιγμα, όσο και αν ο ίδιος προσπάθησε να το εμφανίσει ως τέτοιο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Ζηλανδία: Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια [εικόνες]
Νέα Ζηλανδία 09.09.25

Πού και πώς ζούσε ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα παιδιά του 4 χρόνια - Η ανακούφιση της μητέρας

Μετά από τέσσερα χρόνια που καταζητούνταν με τον πατέρα τους, τα τρία παιδιά του Φίλιπς έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους λένε οι Αρχές

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)
Language 09.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Ε’)

Υπήρχαν δούλοι που υπέφεραν τα πάνδεινα, επειδή, κατά την κρίση των κυρίων τους, ήταν οι πλέον βάρβαροι και ως εκ τούτου δεν τους ταίριαζαν οικιακές ασχολίες ή άλλες σχετικά ήπιες μορφές εργασίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Κόσμος 09.09.25

Η Αναλένα Μπέρμποκ αναλαμβάνει την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Στη θέση αυτή θα διαδεχθεί τον προκάτοχό της Φιλεμόν Γιανγκ, τον πρώην πρωθυπουργό του Καμερούν, κατά την έναρξη της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα
False alarm 09.09.25

Νόμιζα ότι είναι γκέι: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι βόλτες για ψώνια και τα φορέματα

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γυναικοκατακτητές και ορκισμένους εργένηδες του Χόλιγουντ. Ωστόσο, πριν από τρεις δεκαετίες, κάποια ήταν σίγουρη ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είναι γκέι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Ελλάδα 09.09.25

Καλάβρυτα: Προθεσμία έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων – Πώς δρούσε η οργάνωση

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση πώλησης θρησκευτικών κειμηλίων στα Καλάβρυτα, ενώ ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου τέθηκε σε αργία και αντικαταστάθηκε

Σύνταξη
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο – Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε
Τι συνέβη 09.09.25

Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 14χρονο στην Κρήτη - Ο ανήλικος υποστηρίζει ότι αμύνθηκε

Σύμφωνα με την εκδοχή του παιδιού, για το συμβάν στην Κρήτη, ο 60χρονος είναι αυτός που του επιτέθηκε πρώτος πιάνοντάς τον από τον λαιμό - Το βίντεο δείχνει μόνο «την κατάληξη του συμβάντος»

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

