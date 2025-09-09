Εκτός του πακέτου μέτρων ύψος 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ βρέθηκε η εστίαση με τους εκπροσώπους του κλάδου να μην κρύβουν την «οργή» και την «αγανάκτησή» τους.

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός», λέει η ΠΟΕΣΕ

Καθώς η ακρίβεια αναγκάζει τους Έλληνες να περιορίσουν τις εξόδους τους και τον τζίρο στη εστίαση να σημειώνει «βουτιά» το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο κλάδος βρίσκεται στα «κάγκελα» καθώς «οι επιχειρήσεις λύγισαν υπό το βάρος της ακατάσχετης ακρίβειας, του ενεργειακού κόστους που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και της δραματικά μειωμένης κατανάλωσης», σύμφωνα με την ΠΟΕΣΕ.

«Περιμέναμε ουσιαστικές λύσεις»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι λόγω της ακρίβειας οι καταναλωτές περιορίζουν τις εξόδους τους και προτιμούν τη διατροφή κατ’ οίκον.

«Περιμέναμε από την κυβέρνηση δίκαιες και ουσιαστικές λύσεις. Αντ’ αυτού, εισπράξαμε μια εκκωφαντική σιωπή. Μια σιωπή που ισοδυναμεί με καταδίκη για χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου» ανέφερε η ΠΟΕΣΕ αναγνωρίζοντας «πλήρη και προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης».

Τα αιτήματα του κλάδου

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας μάλιστα έρχεται να σχολιάσει με σκωπτικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξης που μοίρασε ο πρωθυπουργός και κάνοντας ο υπολογισμό το αποτιμά σε «ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης και μάλιστα χωρίς σουσάμι».

Συντάσσεται πλήρως με τη θέση της ΠΟΕΣΕ:

Η κυβέρνηση αρνείται την επαναφορά του ΦΠΑ στο 13% στην εστίαση.

Δεν ανακοινώθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ανάσχεση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας πρώτων υλών.

Αγνοήθηκε πλήρως η ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού κόστους.

Και επισημαίνει πως «η εστίαση και ο τουρισμός δεν μπορούν να συνεχίσουν να σηκώνουν στις πλάτες τους τα πλεονάσματα. Οι αγορές έχουν μειωθεί και κάθε καλοκαίρι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους στην αιχμή της τουριστικής περιόδου οδηγεί σε ασφυξία τις επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα ΕΣΠΑ παραμένουν για χρόνια «παγωμένα», αφήνοντας πολλές επιχειρήσεις εγκλωβισμένες χωρίς πραγματική στήριξη. Το δυσεπίλυτο πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων με το χαοτικό σκηνικό των πολλών εταιρειών διαχείρισης αποτελεί γόρδιο δεσμό εις βάρος και πάλι των επαγγελματιών εστίασης που δεν ξέρουν πού να πρωτο – πληρώσουν για τη χρήση μουσικής».

Όταν σβήνουν τα φώτα της εστίασης, λέει με τη σειρά της η ΠΟΕΣΕ, «σκοτεινιάζει ολόκληρη η κοινωνία και η οικονομία».