Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Αδημοσίευτες λεπτομέρειες σχετικά με την επανένωση της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Γουίλιαμ μετά τον χωρισμό τους το 2007, αποκάλυψε ο πρώην βασιλικός μπάτλερ Γκραντ Χάρολντ.

Σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, αποκάλυψε ότι ένα δείπνο στο Highgrove House το 2008 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της σχέσης του ζευγαριού και κατ’ επέκταση στο μέλλον τους στη Βρετανία.

Κέιτ ή Γουίλιαμ; Ποιος έκανε το πρώτο βήμα;

Ο Χάρολντ, ο οποίος εργαζόταν για τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, είπε ότι ο Γουίλιαμ του ζήτησε βοήθεια για να οργανώσει μια ειδική βραδιά επανένωσης με την Κέιτ.

Υπό αυτή την έννοια, ο πρώην μπάτλερ εξήγησε ότι το δείπνο ήταν αποκλειστικά για το ζευγάρι και το περιέγραψε ως «μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή».

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, και οι δύο έδειξαν οικειότητα και προσοχή απέναντί ​​του, κάτι που επέτρεψε στον Χάρολντ να παρατηρήσει μια νέα δυναμική μεταξύ των δύο.

Η ατμόσφαιρα μετέδωσε μια άνευ προηγουμένου συνενοχή.

Σε εκείνο το δείπνο, ο Χάρολντ διαισθάνθηκε μια σαφή αλλαγή στη σχέση τους. Πριν από τη συμφιλίωση, η επικοινωνία του Γουίλιαμ και της Κέιτ ήταν σαν να είναι μόνο φίλοι, χωρίς καμία στοργική χειρονομία. Μετά την επανέναρξη της σχέσης τους, ο δεσμός έγινε εμφανής.

«Κάτι άλλαξε και μπορούσες να καταλάβεις ότι ήταν ζευγάρι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ήταν απλώς θέμα χρόνου», εξήγησε ο Χάρολντ στο Vanity Fair . Από εκείνο το βράδυ και μετά, ο πρώην μπάτλερ ήταν πεπεισμένος ότι ο γάμος θα ήταν μόνο θέμα χρόνου, αν και δεν ήξερε πότε θα συνέβαινε.

Ο χωρισμός και ο αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης

Ο χωρισμός του 2007, που αναφέρθηκε ευρέως στον βρετανικό τύπο, συνέβη μετά από πέντε χρόνια σχέσης. Ο βιογράφος Ρόμπερτ Τζόμπσον ισχυρίστηκε ότι ο Γουίλιαμ πήρε την απόφαση να τερματίσει τη σχέση, ενημερώνοντας την Κέιτ τηλεφωνικά.

«Ο Γουίλιαμ τηλεφώνησε για να ξεκινήσει τον χωρισμό, λέγοντάς της ότι χρειάζονταν «λίγο χώρο» για να «βρουν τον δικό τους δρόμο»», δήλωσε ο Τζόμπσον στο Vanity Fair. Ο κληρονόμος στη συνέχεια εξέφρασε τη δυσκολία του να δεσμευτεί για τον γάμο.

Η 30λεπτη συνομιλία επέτρεψε στους δύο να αναγνωρίσουν ότι βρίσκονταν σε «διαφορετικές σελίδες».

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Γουίλιαμ κατέφυγε στην κοινωνικοποίηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα όπως η Guardian και η Sun , αναφώνησε «Είμαι ελεύθερος!» σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μέιφερ πριν καλέσει φίλους για ένα ποτό.

Η ζωή μετά τον χωρισμό και την επανένωση

Η απόσταση μεταξύ του ζευγαριού επιδεινώθηκε από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του Γουίλιαμ, ο οποίος πέρασε μεγάλα χρονικά διαστήματα στο Ντόρσετ όπου εκπαιδευόταν ως πιλότος ελικοπτέρου.

Εν τω μεταξύ, η Κέιτ παρέμεινε στο Λονδίνο, κάτι που, σύμφωνα με φίλους που επικαλέστηκε ο Τύπος, προκάλεσε την απογοήτευσή της για την έλλειψη προσοχής. Εικόνες του Γουίλιαμ με άλλες νεαρές γυναίκες και σε πάρτι τροφοδότησαν φήμες για την κρίση του ζευγαριού.

Μετά τον χωρισμό, η Κέιτ επέστρεψε προσωρινά στο σπίτι των γονιών της και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Δουβλίνο και την Ίμπιζα. Αντί να αποφύγει τους παπαράτσι, επέλεξε να προβάλει μια εικόνα ανεξαρτησίας και ευημερίας, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια νεαρή γυναίκα που απολαμβάνει την ελευθερία της.

Μήνες αργότερα, οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν σε ένα πάρτι που διοργάνωσε ένας κοινός φίλος. Σύμφωνα με φήμες που μετέδωσε το Vanity Fair , η συμφιλίωσή τους σφραγίστηκε στην πίστα.

Μια σχέση σε σύγκριση με αυτή της Ελισάβετ Β’ και του Φίλιππου

Ο Γκραντ Χάρολντ συνέκρινε την ανανεωμένη σχέση του Γουίλιαμ και της Κέιτ με αυτή της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και του Πρίγκιπα Φίλιππου.

Ο πρώην μπάτλερ σχολίασε στο Vanity Fair ότι, εκτός από την αγάπη, οι δυο τους ήταν και οι καλύτεροι φίλοι και συνεργάζονταν ως ομάδα. Αυτή η συνενοχή αποδείχθηκε το κλειδί για την υπέρβαση των δυσκολιών και την ενίσχυση του δεσμού τους.

Σήμερα, το ζευγάρι κατέχει κεντρική θέση στη βρετανική μοναρχία.

Με τρία παιδιά – τον Πρίγκιπα Γεώργιο, την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούις – ο Γουίλιαμ και η Κέιτ ετοιμάζονται να αναλάβουν το Στέμμα.