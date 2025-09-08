Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»
Stories 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

«Δε θα φάω έντομα!»: Πώς η εντομοφαγία έγινε η θεωρία συνωμοσίας που λατρεύει η ακροδεξιά – «Ελίτ σκουλήκια»

Η πίστη ότι η εντομοφαγία είναι στην ατζέντα μιας σκοτεινής ελίτ είναι η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα. Μας εξαναγκάζουν οι ολιγάρχες να φάμε έντομα; Το BBC καταδύεται στην κουνελότρυπα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Η εντομοφαγία είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Τα έντομα βρίσκονταν στο μενού σχεδόν από πάντα με μία από τις αρχαιότερες γνωστές απεικονίσεις της εντομοφαγίας (της κατανάλωσης εντόμων) να χρονολογείται από το 30.000 π.Χ. στις αρχαίες σπηλαιογραφίες της Αλταμίρα στη βόρεια Ισπανία. Σε αυτή απεικονίζεται η συλλογή μελισσών προς κατανάλωση.

Σήμερα, πολλοί άνθρωποι στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Αφρική καταναλώνουν τακτικά έντομα. Στο Μεξικό οι βραστές και τηγανητές ακρίδες, οι τσαπουλίνες, είναι ένα δημοφιλές σνακ σε μπαρ και σερβίρονται ολοένα και περισσότερο σε γκουρμέ εστιατόρια -βέβαια δεν τις απολαμβάνουν όλοι.

Ωστόσο, αν και τα έντομα θεωρούνται εδώ και καιρό ως οικονομικές, υγιεινές και βιώσιμες πηγές πρωτεΐνης, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές δίαιτες.

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η απροθυμία έχει επιδεινωθεί από έναν ιστό θεωριών συνωμοσίας που ισχυρίζονται ότι οι «παγκόσμιες ελίτ» αναγκάζουν το κοινό να εγκαταλείψει το κρέας προς όφελος των εντόμων.

@roicebethel Chapulines or grasshoppers are a popular snack in Oaxaca and other parts of Mexico! After trying it I realized I’d have to share it with you all! #oaxaca #oaxacamexico #chapulines #chapulin #yum #uniquefood ♬ cant hold us many – That Guy

Αυτή η παραπληροφόρηση συσκοτίζει την έγκυρη επιστημονική έρευνα για τα έντομα ως πηγή πρωτεΐνης φιλικής προς το κλίμα και μπορεί να εμποδίσει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επισιτιστικά συστήματα, προειδοποιούν οι ερευνητές.

Εμφανιζόμενη πιο συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τμήματα της Ευρώπης, η θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει κίνημα με τίτλο I Will Not Eat The Bugs [Δε Θα Φάω Έντομα] υποστηρίζει ότι οι «παγκόσμιες ελίτ» θα αναγκάσουν τις απλές μάζες να τρώνε έντομα υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντισμού, λέει η αναλύτρια παραπληροφόρησης Σάρα Ανιάνο.

Η Ανιάνο, η οποία ερευνά αυτή τη θεωρία στο Κέντρο για τον Εξτρεμισμό της Anti-Defamation League -μια εβραϊκή μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και άλλων ατζέντες μισαλλοδοξίας για χρόνια, λέει ότι ταιριάζει απόλυτα στους υπάρχοντες φόβους για την «πονηρή παρακμή του δυτικού πολιτισμού». Αυτό που ξεκίνησε ως ένα σχεδόν σαρδόνιο διαδικτυακό μιμίδιο σε ένα διαδικτυακό φόρουμ έχει τώρα εισχωρήσει στη ρητορική πολιτική τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

Στην Ολλανδία, ο Τιερί Μποντέ, νομοθέτης και αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Forum for Democracy, έκανε πρωτοσέλιδα όταν κατά τη διάρκεια ενός λόγου του κατά της ΕΕ τον Μάρτιο του 2023, φώναξε «Με τίποτα!» καθώς άδειαζε κίτρινα κίτρινο αλευροσκουλήκια από μια σακούλα.

Ο Μποντέ αργότερα δημοσίευσε μια φωτογραφία από εκείνη τη στιγμή στο Χ, με τη λεζάντα «ΔΕ ΘΑ ΦΑΜΕ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ!».

Η Lega per Salvini Premier, ένα ιταλικό ακροδεξιό κόμμα, πλήρωσε για ένα διαφημιστικό πόστερ στο Κονελιάνο της Ιταλίας, με το σύνθημα «Ας αλλάξουμε την Ευρώπη πριν μας αλλάξει αυτή» με τις ημερομηνίες των εκλογών της ΕΕ του 2024 – δίπλα σε ένα κοντινό πορτρέτο ενός ατόμου που καταναλώνει ακρίδα, θέλοντας να συνδέσει την εντομοφαγία με την απώλεια των παραδοσιακών αξιών.

Στην εικονογράφηση της καμπάνιας η τροφή λειτουργεί ως προκλητικός προάγγελος της αλλαγής, αξιοποιώντας τους φόβους για την πολιτιστική διάβρωση της Ευρώπης.

Από μιμίδιο, κίνημα

Πριν απολυθεί από το Fox News το 2023, η τελευταία εκπομπή του Αμερικανού τηλεπαρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον στην υπηρεσία streaming του, Tucker Carlson Originals, ήταν ένα μισάωρο πρόγραμμα με τίτλο «Αφήστε τους να φάνε έντομα».

Εξετάζοντας τις επισιτιστικές πολιτικές που καθοδηγούνται από τους φόβους για το κλίμα, ο Κάρλσον ισχυρίστηκε ότι «οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία» σπρώχνουν τα έντομα στο πιάτο του κόσμου. Το επεισόδιο περιλάμβανε την Ολλανδή ακροδεξιά ακτιβίστρια Έβα Βλαρντινγκερμπροέκ, η οποία αποκάλεσε την κατανάλωση εντόμων ένα «τεστ συμμόρφωσης από μια υπερβολικά επεμβατική κυβέρνηση» και διπλασίασε την υποστήριξή της στις διαμαρτυρίες των αγροτών εν μέσω προτάσεων για περικοπές στα επιδόματα για τους κτηνοτρόφους.

«Το “Δε θα φάω τα έντομα” ήταν ένα μιμίδιο», είπε ο Κάρλσον. «Τώρα, είναι κίνημα!». Την ίδια γραμμή ακολοθούν και άλλοι ακροδεξιοί Αμερικανοί συνωμοσιολόγοι όπως ο Άλεξ Τζόουνς και η Κάντις Όουενς, μαζί με τον influencer Τζακ Μαγκουάιρ. Αλλά από πού προήλθε αυτός ο κατασκευασμένος φόβος του να αναγκάζεσαι να τραφείς με έντομα;

YouTube thumbnail

Την άνοιξη του 2020, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) – ο διεθνής, μη κυβερνητικός οργανισμός πίσω από την ετήσια διάσκεψη του Νταβός στην Ελβετία – εισήγαγε την πρωτοβουλία Ο Μεγάλος Επαναπροσδιορισμός [The Great Reset], μια προσπάθεια για τη μείωση της παγκόσμιας ανισότητας και την προώθηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Αλλά για τους συνωμοσιολόγους, η διάσκεψη του Νταβός ήταν η «απόδειξη» ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την πανδημία του Covid-19 ως ένα μέσο για την αναδιοργάνωση των κοινωνιών σε παγκοσμιοποιημένα-ολοκληρωτικά καθεστώτα σε βάρος των απλών ανθρώπων, σύμφωνα με το Κέντρο για τον Εξτρεμισμό της ADL.

Το «Δε Θα Φάω Τα Εντομα» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο 4chan, το διαβόητο διαδικτυακό φόρουμ, ήδη από τον Αύγουστο του 2019, αλλά η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε μετά το αφήγημα της συνωμοσίας του Μεγάλου Επαναπροσδιορισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, λέει η Ανιάνο.

Το 2021, το WEF δημοσίευσε ένα άρθρο λέγοντας ότι τα έντομα έχουν χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από το κρέας, τόσο όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης όσο και της επισιτιστικής ανασφάλειας.

«Η συνωμοσία των εντόμων είναι κομμάτι της προπαγάνδας ότι η ψήφος για την αριστερά είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το τέλος της σύγχρονης κοινωνίας όπως την ξέρουμε», λέει η Ανιάνο. Μια ανάγκη τόσο απλή όσο η τροφή έχει γίνει όπλο στον πόλεμο του πολιτισμού και της ταυτότητας, προσθέτει.

«Μας δηλητηριάζουν»

Η ΕΕ ενέκρινε κάποια έντομα ως νέες τροφές τον Ιανουάριο του 2023 ως «καινοφανή τροφή», τον οικιακό γρύλο (house cricket), το κίτρινο αλευροσκουλήκι (yellow mealworm) και την αποδημητική ακρίδα (migratory locus), επιτρέποντας σε περιορισμένα είδη εντόμων να χρησιμοποιούνται ως συστατικά στην αγορά της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις χρήσης. Αυτή η απόφαση προκάλεσε θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος δεξιός πολιτικός Λοράν Ντιπλόμπ επέκρινε τη νέα άδεια τροφίμων της ΕΕ, λέγοντας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους Γάλλους να τρώνε έντομα χωρίς να το γνωρίζουν». Ο Ντιπλόμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η ΕΕ δεν απαιτεί τα έντομα να αναγράφονται με σαφήνεια όταν συνδυάζονται με άλλα συστατικά. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, η παρουσία εντόμων σε ένα προϊόν πρέπει να δηλώνεται σαφώς και ρητά στην ετικέτα του.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτινοβολία κίτρινη σκόνη αλευροσκουληκιών ως νέα τροφή. Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, η ΕΕ ενέκρινε έως και 4% της χρήσης της σε ψωμί, τυρί και ζυμαρικά – με την απαίτηση να αναγράφεται σαφώς μεταξύ των συστατικών στις ετικέτες των προϊόντων. Παρόλα αυτά, λογαριασμοί ευρωσκεπτικιστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατήγγειλαν αυτή την έγκριση και τον κανονισμό.

«Από οικολογική τρέλα, παίρνουν το ρίσκο να δηλητηριάσουν μια ολόκληρη ήπειρο [την Ευρώπη] προκειμένου να ανταγωνιστούν την κτηνοτροφία», δήλωσε ο Φλοριάν Φιλιπό, ιδρυτής του γαλλικού εθνικιστικού κόμματος Les Patriotes, σε ένα βίντεο στο X ισχυριζόμενος ότι θα υπήρχαν «έως και 4 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια» προνυμφών «στο ψωμί, τις κομπόστες, τα ζυμαρικά μας».

Ο Φιλιπό ακολούθησε τον λανθασμένο του Ντιπλόμπ. Αυτοί που είναι στην εξουσία χρησιμοποιούν την κλιματική κρίση ως δικαιολογία για να αναγκάσουν τον μέσο Ευρωπαίο να τρώει έντομα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η ίδια η φράση «Δε Θα Φάω Τα Εντομα» είναι δομημένη με πειστικό τρόπο ως απάντηση σε μια διαταγή – αλλά αυτή η διαταγή δεν δόθηκε ποτέ, εξηγεί η Ανιάνο. Η αποτελεσματικότητα του μιμιδίου έγκειται στην απλότητά του, αξιοποιώντας βαθύτερες ανησυχίες σχετικά με την εμπιστοσύνη στις αρχές, ειδικά κατά τη διάρκεια έκτακτων καταστάσεων όπως η κλιματική κρίση και η πανδημία του Covid-19, προσθέτει.

«Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν έχουν πλάκα»

Οι θεωρίες συνωμοσίας καλύπτουν μια συναισθηματική ανάγκη, λέει ο Στεφάν Λεβαντόφσκι, καθηγητής γνωσιακής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος εστιάζει στην άρνηση της επιστήμης και στις απαντήσεις στην παραπληροφόρηση. Οι θεωρίες συνωμοσίας τείνουν να προκύπτουν από μια κλίση να δώσουν νόημα στον κόσμο, λέει.

Καθώς ο μέσος άνθρωπος ζει μέσα στην αβεβαιότητα, ειδικά σε περιόδους κρίσης, θέλει να αγκιστρωθεί σε μοτίβα, σε εξηγήσεις, σε αφηγήματα -όσο τρελά και αν είναι.

«Οι συνωμοσίες δεν είναι ακίνδυνα αστεία που ψυχαγωγούν με την παρανοϊκότητα που κουβαλούν, είναι βαθιά ανησυχητικές, όχι μόνο για τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα αυτών, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της» λέει ο Λεβαντόφσκι. «Οι θεωρίες συνωμοσίας δημιουργούν μια αίσθηση ελέγχου σε έναν απρόβλεπτο κόσμο».

YouTube thumbnail

Η πεποίθηση ότι ισχυρές (και κακόβουλες) δυνάμεις κρύβονται πίσω από παγκόσμια γεγονότα μπορεί να είναι πιο καθησυχαστική από την αποδοχή της τυχαιότητας, επειδή υποδηλώνει ότι αυτά τα γεγονότα θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. «Τουλάχιστον αν νομίζεις ότι ο κόσμος διοικείται από μια κλίκα μιας σκοτεινής ελιτ, μπορείς να φανταστείς το Κακό εναντίον σου» προσθέτει.

Η Ανιάνο υποστηρίζει ότι η αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας για την εντομοφαγία αποκαλύπτει έναν ακόμη φόβο: ότι αν οι ολιγάρχες ελέγχουν την τροφή μας, ελέγχουν κάθε πτυχή της ζωής μας. Η φράση συχνά συνδυάζεται με το «Δε Θα Ζήσω Σε Ενα Κουτί», επικαλούμενη ένα σκοτεινό, δυστοπικό όραμα του μέλλοντος, όπου η ελευθερία και η ευχαρίστηση έχουν αφαιρεθεί, προσθέτει η Ανιάνο.

Το «Δε Θα Φάω Εντομα» είναι μια ελκυστική συνωμοσία επειδή η φράση είναι «αστεία, διασκεδαστική και έχει μια μικρή δόση αλήθειας», αφού τα έντομα είναι, στην πραγματικότητα, βρώσιμα και μια καλή πηγή πρωτεΐνης, λέει ο Λεβαντόφσκι.

YouTube thumbnail

Τα βρώσιμα έντομα συχνά περιέχουν υψηλότερο ποσοστό πρωτεΐνης κατά βάρος από πολλές φυτικές και ορισμένες άλλες ζωικές πηγές πρωτεΐνης. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των εντόμων μπορεί να αποτελέσει έως και το 60% του ξηρού τους βάρους, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

Το αλεύρι γρύλου, για παράδειγμα, περιέχει μεταξύ 46% και 70% πρωτεΐνη τη στιγμή που η  περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του άπαχου, μαγειρεμένου μοσχαρίσιου κρέατος είναι περίπου 26%.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια κάποια ελπίδα

Εξειδικευμένα chatbots τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση για την αποριζοσπαστικοποίηση των συνωμοσιολόγων. Νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει μειώσει σημαντικά την πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας, και το DebunkBot, είναι η απόδειξη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απείρως υπομονετική», λέει ο Λεβαντόφσκι. «Δεν έχει σημασία πόσες ερωτήσεις κάνεις στο ChatGPT για τη δολοφονία του Κένεντι. Θα απαντήσει με χαρά και ευγένεια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό». Ωστόσο, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αποδόμηση των κλιματικών συνωμοσιών έχει τις δικές της προκλήσεις, καθώς η τεχνολογία είναι ενεργοβόρα.

«Δεν πρόκειται να έχετε αποτέλεσμα αν πείτε, ‘Θείε, είσαι τρελός… μη πιστεύεις αυτές τις απόλυτες ανοησίες’», λέει ο Λεβαντόφσκι. «Αλλά αντ’ αυτού, μπορείτε να ρωτήσετε: ‘Τι εξυπηρετούν οι πεποιθήσεις σου; Γιατί το πιστεύεις αυτό;’»

Αν και η προσπάθεια να ανατρέψεις μια θεωρία συνωμοσίας μπορεί να είναι επίπονη, αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται γύρω από τους συνωμοσιολόγους πρέπει να τα παρατήσουν. Η παραπληροφόρηση για το κλίμα υπονομεύει την αποτελεσματική περιβαλλοντική δράση, σύμφωνα με έρευνα.

«Αν και έχω μεγάλη ενσυναίσθηση για τα μεμονωμένα θύματα των θεωριών συνωμοσίας, δεν είναι ακίνδυνα», λέει ο Λεβαντόφσκι. «Οι συνωμοσίες είναι επικίνδυνες για όλους».

«Εάν ένας αγαπημένος σου είναι βαθιά χωμένος στο λαγούμι και την κουνελότρυπα των συνωμοσιών, εαν πιστεύει ότι μια παγκόσμια κυβέρνηση δημιουργείται από τον Τζορτζ Σόρος και θέλει να σε αναγκάσει να φας κατσαρίδες, είναι οδυνηρό», αναγνωρίζει ο Λεβαντόφσκι. «Προσφέρετέ [στους συνωμοσιολόγους] ενσυναίσθηση και εμπλέξτε τους σε μια παρατεταμένη θεραπεία αποπρογραμματισμού που περιλαμβάνει ατομική ψυχολογική φροντίδα και επιμονή, παρόμοια με τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις σέκτες».

«Όπως και να έχει, δεν είναι μια εύκολη συζήτηση που θα την κάνεις γύρω από ένα τραπέζι» σχολιάζει ο Λεβαντόφσκι.

Το μενού δεν αλλάζει

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματά τους ως προς το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα έντομα δύσκολα θα αντικαταστήσουν το κρέας, καθώς οι άνθρωποι εξακολουθούν να αηδιάζουν στην ιδέα της κατανάλωσής τους, ιδίως στις δυτικές κοινωνίες αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα αναφέρει ο Guardian.

Αυτή είναι η βασική διαπίστωση νέας μελέτης, η οποία υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες προσπάθειες να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση εντόμων «είναι καταδικασμένες σε αποτυχία», εξαιτίας της ευρείας δημόσιας αποστροφής, καθιστώντας απίθανο τα έντομα να συμβάλουν ουσιαστικά στη μετάβαση μακριά από την καταστροφική για το περιβάλλον κατανάλωση κρέατος.

YouTube thumbnail

Η εκτροφή και η κατανάλωση εντόμων έχει προταθεί και επιβεβαιωθεί επιστημονικά ως μια πιο «πράσινη» εναλλακτική λύση απέναντι στο παραδοσιακό κρέας. Η εντατική κτηνοτροφία αποτελεί βασική αιτία αποψίλωσης των δασών, ευθύνεται για πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας ρύπανσης των υδάτων και μπορεί να προκαλέσει περισσότερο από το ένα τρίτο των επιτρεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ακόμη και αν η εκτροφή και η κατανάλωση εντόμων όπως οι γρύλοι, οι ακρίδες και τα μυρμήγκια συνεπάγεται πολύ μικρότερο οικολογικό κόστος, η ευρεία αποδοχή τους μοιάζει ανέφικτη καθώς όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές διαπίστωσαν «οι άνθρωποι εξακολουθούν να αηδιάζουν με την ιδέα της κατανάλωσης εντόμων».

Δημοσκοπήσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη κατέδειξαν ότι, ενώ έως και το 91% των ερωτηθέντων δήλωσαν πρόθυμοι να δοκιμάσουν φυτικά υποκατάστατα κρέατος, μόλις το 20% θα εξέταζε το ενδεχόμενο να καταναλώσει έντομα.

«Δεδομένων αυτών των προκλήσεων, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς τα τρόφιμα με βάση τα έντομα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν σημαντικά τις παραδοσιακές επιλογές κρέατος», αναφέρει η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature npj Sustainable Agriculture.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος αναμένεται να αυξηθεί μέσα στις επόμενες δεκαετίες, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από τη μεσαία τάξη αναδυόμενων οικονομιών όπως η Κίνα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους φυσικούς πόρους, τη γη, τα ύδατα και το παγκόσμιο κλίμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»
«Συνωμοσίες» 06.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κατηγορείται ότι «ώθησε» τον Έλβις προς το θάνατο σε νέα αγωγή – «Απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αρνείται τους ισχυρισμούς πρώην συνεργατών της, οι οποίοι υποστηρίζουν σε νέα αγωγή ότι «ανέλαβαν δράση για να αποτρέψουν την οικονομική καταστροφή και τη δημόσια ταπείνωση της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ
Νίκη 06.09.25

Υπέροχο μυαλό: Για 14 χρόνια, ο αυτιστικός Βιράτζ Ντάντα θεωρούνταν νοητικά ανάπηρος. Σήμερα είναι στο ΜΙΤ

Όταν ο Βιράτζ Ντάντα ξεκινήσει τη φοίτηση του στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), θα είναι ο πρώτος μη ομιλούντας φοιτητής με αυτισμό στην ιστορία του εμβληματικού πανεπιστημίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»
Το δαχτυλίδι 04.09.25

«Συνωμοσία εναντίον όλων»: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, η αγάπη με τον Σέρτζιο και το τραγικό τέλος – «Πέθανα μέσα μου»

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έζησε μια ζωή με νίκες αλλά η προσωπική ιστορία του ήταν γεμάτη από θυσίες, εσωστρέφεια και μια βαθιά απώλεια που τον στοίχειωσε μέχρι το θάνατο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο
Τόσο κοντά 02.09.25

Τα έβαλε δύο φορές με τον Μοχάμεντ Άλι, είπε «σκουλήκι» τον Ράσελ Κρόου: Ο Τζόι Μπάγκνερ ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο

Ήταν το ανερχόμενο αστέρι στα χρόνια κυριαρχίας του Μοχάμεντ Άλι. Δοκίμασε στον κινηματογράφο και την οινοποιία, μέχρι και σε ριάλιτι. Ο Τζόι Μπάγκνερ «έφυγε» από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου σε ηλικία 75 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992
«Κλαίει, κλαίει» 01.09.25

Ο Ρέι Γουάιζ θυμάται την ταινία του Ντείβιντ Λιντς που γιουχαΐστηκε σφοδρά στις Κάννες το μακρινό 1992

«Ξέρετε ότι όταν τους αρέσει πολύ κάτι, χειροκροτούν όρθιοι για 10 λεπτά; Εμείς για 10 λεπτά είχαμε γιουχαΐσματα» θυμήθηκε ο Ρέι Γουάιζ, ηθοποιός της θρυλικής σειράς «Twin Peaks» του Ντέιβιντ Λιντς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ
Ελλάδα 08.09.25 Upd: 10:37

Συνελήφθη ηγούμενος Μονής στα Καλάβρυτα – Ετοιμαζόταν να πουλήσει θρησκευτικά κειμήλια για 200.000 ευρώ

Ο ηγούμενος της Μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός τους προσπαθούσαν να πουλήσουν βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλια του 18ου αιώνα - Πιάστηκε επ αυτοφώρω

Σύνταξη
Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ
Ελλάδα 08.09.25

Προ των πυλών προσφυγές κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων – Στα «κάγκελα» ο ΔΣΑ

Ο ΔΣΑ υπέβαλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με την επωνυμία "The University of Keele, Greece 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο