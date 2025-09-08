Γιατί ο Πελίστρι επιστρέφει νωρίτερα στον Παναθηναϊκό από την Ουρουγουάη
Ο Φακούντο Πελίστρι πήρε ειδική άδεια και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Χιλή, επιστρέφοντας νωρίτερα απ' το αναμενόμενο στον Παναθηναϊκό.
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Ένοπλη επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Σμύρνη - Δύο νεκροί από πυρά 16χρονου
- Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Ο Φακούντο Πελίστρι δεν θα χρειαστεί να αγωνιστεί στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ουρουγουάης με τη Χιλή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η εθνική ομάδα της χώρας του έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του τουρνουά.
Λόγω αυτής της εξέλιξης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μαρσέλο Μπιέλσα της Ουρουγουάης έδωσε άδεια σε 4 ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν νωρίτερα στις ομάδες τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Πελίστρι, που θα γυρίσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό, καθώς και οι Τζιόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα, Γκιγιέρμο Βαρέλα και Ματίας Ολιβέρα.
Σύμφωνα με τον Ροντρίγκο Ρομάνο, ο εξτρέμ των «πρασίνων» ταξίδεψε στο Περού με ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα. Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει νωρίτερα στην ομάδα του, ώστε να προπονηθεί υπό την καθοδήγηση του Ρουί Βιτόρια και να είναι έτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια, ξεκινώντας από την αναμέτρηση με την Κηφισιά.
Η σχετική ανάρτηση του Ροντρίγκο Ρομάνο για τον Πελίστρι:
NO VIAJAN A CHILE 👇
Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri fueron liberados del plantel de Uruguay, decisión del DT tras la práctica, no van a viajar a Santiago de Chile.
Varela y De Arrascaeta volverán a Río de Janeiro mientras que Pellistri regresa a… pic.twitter.com/UZonV6NDXX
— Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) September 7, 2025
- «Τρέλα» για την Εθνική Ελλάδας: Sold out το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με τη Δανία (pic)
- Στον… δικό του κόσμο ο Λαμίν Γιαμάλ – Έχασε το διαβατήριο του μετά την 6αρα στην Τουρκία (vid)
- Ο Ντε Φρούτος έκανε ντεμπούτο με την Ισπανία και στο χωριό του «τρελάθηκαν» (vid)
- Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
- Σε ρόλο… προπονητή ο Λούκα Ντόντσιτς: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κες» (vid)
- Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις