Γιατί ο Πελίστρι επιστρέφει νωρίτερα στον Παναθηναϊκό από την Ουρουγουάη

Ο Φακούντο Πελίστρι δεν θα χρειαστεί να αγωνιστεί στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ουρουγουάης με τη Χιλή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η εθνική ομάδα της χώρας του έχει ήδη εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα τελικά του τουρνουά.

Λόγω αυτής της εξέλιξης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Μαρσέλο Μπιέλσα της Ουρουγουάης έδωσε άδεια σε 4 ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν νωρίτερα στις ομάδες τους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Πελίστρι, που θα γυρίσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό, καθώς και οι Τζιόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα, Γκιγιέρμο Βαρέλα και Ματίας Ολιβέρα.

Σύμφωνα με τον Ροντρίγκο Ρομάνο, ο εξτρέμ των «πρασίνων» ταξίδεψε στο Περού με ένα μικρό μυϊκό πρόβλημα. Γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να επιστρέψει νωρίτερα στην ομάδα του, ώστε να προπονηθεί υπό την καθοδήγηση του Ρουί Βιτόρια και να είναι έτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια, ξεκινώντας από την αναμέτρηση με την Κηφισιά.

Η σχετική ανάρτηση του Ροντρίγκο Ρομάνο για τον Πελίστρι: