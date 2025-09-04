Πελίστρι: «Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό – Ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα»
Ο Φακούντο Πελίστρι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που αγωνίζεται στο τριφύλλι...
Ο Φακούντο Πελίστρι βρίσκεται στην Ουρουγουάη για τα πρώτους αγώνες της χώρας του κόντρα σε Περού και Χιλή, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με το Περού, δηλώνοντας χαρούμενος που αγωνίζεται στο «τριφύλλι», ενώ τόνισε πως το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πελίστρι:
«Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό. Αποκτώ πολύτιμη εμπειρία εκεί, και το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό.
Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, είναι πάντα καλό, και αυτό βοηθάει όταν εντάσσεται στην εθνική ομάδα.
Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά μου, με το να προσπαθώ να ελευθερώνομαι και επίσης να συμβάλλω στην άμυνα».
