Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αυτό, σε συνδυασμό με το 1-1 στο άλλο ματς του ομίλου, ανάμεσα σε Δανία και Σκωτία, έφερε την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην κορυφή του ομίλου με το… καλημέρα και εκεί θέλει να παραμείνει σε περίπτωση νίκης απόψε κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45) και πάλι στο Καραϊσκάκης.

Το απόγευμα της Κυριακής (7/9) οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Φάληρο, με τον Σερβοέλληνα τεχνικό να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του.

«Θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και σίγουρα δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά και εμείς με την Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντικό σε αυτά τα ματς να έχουμε τέλεια αγωνιστική κατάσταση και να κερδίσουμε όσα μπορούμε περισσότερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα.

Οι διαθέσιμοι για την Ελλάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Δανία:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.

Ενόψει του Ελλάδα – Δανία μίλησε και ο προπονητής των φιλοξενούμενων που τόνισε μεταξύ άλλων πως «ανυπομονούμε για έναν ωραίο αγώνα. Θα είναι μια «καυτή» ατμόσφαιρα. Έχω δει αγώνες εκεί και έχω παίξει ευρωπαϊκά ματς σε αυτό το γήπεδο κι έχει ένταση. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κίνητρο».