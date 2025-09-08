sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Σπανούλης για τα 16 χρόνια χωρίς ημιτελικό: «Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει, εγώ κοιτάζω το τώρα»
Μπάσκετ 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:44

Σπανούλης για τα 16 χρόνια χωρίς ημιτελικό: «Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει, εγώ κοιτάζω το τώρα»

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Λιθουανία (9/9, 21:00) για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τη σημασία της αναμέτρησης.

Σύνταξη
Η Εθνική ομάδα μπήκε στην τελική ευθεία για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Λιθουανία, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στη Ρίγα πριν τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Η ομάδα ετοιμάζεται για την πρόκριση στην τετράδα, και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους δημοσιογράφους για τη σημασία της αναμέτρησης με τους Λιθουανούς (9/9, 21:00).

Ο Έλληνας τεχνικός σχολίασε την κουβέντα για τα 16 χρόνια της γαλανόλευκης χωρίς παρουσία σε ημιτελικό και εξήγησε το σκεπτικό του, λέγοντας πως κοιτάζει μόνο το τώρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

Για τη σημασία του αυριανού παιχνιδιού και το πόσο εστιασμένος είναι στο τώρα: «Είναι ένα ακόμη παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι και δεν περιμέναμε να προετοιμαστούμε τώρα για τα νοκ άουτ. Προετοιμαζόμαστε από την πρώτη ημέρα για αυτά τα παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για το τι πρέπει να κάνουμε και να εκτελέσουμε το πλάνο μας.»

Όσον αφορά το γεγονός ότι η Ελλάδα διεκδικεί την πρώτη της νίκη σε προημιτελικά μετά από 16 χρόνια, ο Σπανούλης ξεκαθάρισε: «Αυτά είναι για τους δημοσιογράφους. Το λέτε και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάω μόνο το τώρα. Όσο το λέτε θα γίνουν 26, 36, 56. Αν ζήσουμε την στιγμή μπορεί να αλλάξει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό ματς με τη Λιθουανία.»

Για τη δυνατότητα της ομάδας να κερδίσει με διαφορετικούς τρόπους, ανέφερε: «Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε κάθε είδους μέρα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας. Έτσι το δείξαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά.»

Σχετικά με την ξεκούραση της Λιθουανίας πριν το παιχνίδι, ο Σπανούλης τόνισε: «Όλοι θέλουν να παίξουν αυτό το ματς. Όλα είναι στο μυαλό. Το θέμα είναι πνευματικό. Η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για άθληση.»

Σχολιάζοντας τα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας: «Mην βλέπουμε μόνο την τελική έκβαση. Βάλαμε τους σωστούς παίκτες στα κατάλληλα σημεία, είχαμε αλτρουισμό, δείξαμε καλή εικόνα. Μπορούσαμε να το κάνουμε και με το Ισραήλ, αλλά σουτάραμε διαφορετικά από ότι στην πρώτη φάση γιατί εκεί έκαναν παγίδες στον Γιάννη. Οι Ισραηλινοί δεν το έκαναν αυτό και έτσι βγήκαν διαφορετικά σουτ με διαφορετικές καταστάσεις. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά μπορούν να σουτάρουν, να παίζουν close out και είμαστε έτοιμοι σε κάθε τομέα.»

Για τα χαμένα lay-ups και αιφνιδιασμούς: «Δεν υπάρχει πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που κάνουμε. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Παίζει pick n’ roll ο Σλούκας και έχουμε καλά διαστήματα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να δώσω ευθύνες για κάποιον που του γλιστράει η μπάλα. Με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα.»

Τέλος, για τον αυριανό αντίπαλο:« Είναι μια physical ομάδα. Είναι η σχολή της αυτή. Τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που τις έχουμε εντοπίσει και πιστεύω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι να εκτελέσουμε το πλάνο μας για να κάνουμε καλό παιχνίδι.»

Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

inWellness
inTown
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.

Σύνταξη
Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία Τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότηταςτις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

