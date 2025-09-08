Σπανούλης για τα 16 χρόνια χωρίς ημιτελικό: «Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει, εγώ κοιτάζω το τώρα»

Η Εθνική ομάδα μπήκε στην τελική ευθεία για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Λιθουανία, πραγματοποιώντας την τελευταία της προπόνηση στη Ρίγα πριν τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Η ομάδα ετοιμάζεται για την πρόκριση στην τετράδα, και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους δημοσιογράφους για τη σημασία της αναμέτρησης με τους Λιθουανούς (9/9, 21:00).

Ο Έλληνας τεχνικός σχολίασε την κουβέντα για τα 16 χρόνια της γαλανόλευκης χωρίς παρουσία σε ημιτελικό και εξήγησε το σκεπτικό του, λέγοντας πως κοιτάζει μόνο το τώρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης:

Για τη σημασία του αυριανού παιχνιδιού και το πόσο εστιασμένος είναι στο τώρα: «Είναι ένα ακόμη παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι και δεν περιμέναμε να προετοιμαστούμε τώρα για τα νοκ άουτ. Προετοιμαζόμαστε από την πρώτη ημέρα για αυτά τα παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για το τι πρέπει να κάνουμε και να εκτελέσουμε το πλάνο μας.»

Όσον αφορά το γεγονός ότι η Ελλάδα διεκδικεί την πρώτη της νίκη σε προημιτελικά μετά από 16 χρόνια, ο Σπανούλης ξεκαθάρισε: «Αυτά είναι για τους δημοσιογράφους. Το λέτε και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάω μόνο το τώρα. Όσο το λέτε θα γίνουν 26, 36, 56. Αν ζήσουμε την στιγμή μπορεί να αλλάξει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό ματς με τη Λιθουανία.»

Για τη δυνατότητα της ομάδας να κερδίσει με διαφορετικούς τρόπους, ανέφερε: «Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε κάθε είδους μέρα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας. Έτσι το δείξαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά.»

Σχετικά με την ξεκούραση της Λιθουανίας πριν το παιχνίδι, ο Σπανούλης τόνισε: «Όλοι θέλουν να παίξουν αυτό το ματς. Όλα είναι στο μυαλό. Το θέμα είναι πνευματικό. Η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για άθληση.»

Σχολιάζοντας τα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας: «Mην βλέπουμε μόνο την τελική έκβαση. Βάλαμε τους σωστούς παίκτες στα κατάλληλα σημεία, είχαμε αλτρουισμό, δείξαμε καλή εικόνα. Μπορούσαμε να το κάνουμε και με το Ισραήλ, αλλά σουτάραμε διαφορετικά από ότι στην πρώτη φάση γιατί εκεί έκαναν παγίδες στον Γιάννη. Οι Ισραηλινοί δεν το έκαναν αυτό και έτσι βγήκαν διαφορετικά σουτ με διαφορετικές καταστάσεις. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά μπορούν να σουτάρουν, να παίζουν close out και είμαστε έτοιμοι σε κάθε τομέα.»

Για τα χαμένα lay-ups και αιφνιδιασμούς: «Δεν υπάρχει πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που κάνουμε. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Παίζει pick n’ roll ο Σλούκας και έχουμε καλά διαστήματα. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος να δώσω ευθύνες για κάποιον που του γλιστράει η μπάλα. Με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα.»

Τέλος, για τον αυριανό αντίπαλο:« Είναι μια physical ομάδα. Είναι η σχολή της αυτή. Τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που τις έχουμε εντοπίσει και πιστεύω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι να εκτελέσουμε το πλάνο μας για να κάνουμε καλό παιχνίδι.»